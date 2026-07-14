Ipak, ne ide nigde: Ernangomez u zelenom do 2030.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos najavio je da će Hunačo Ernangomez ostati u Atini, a izgleda da je ceo realizovan i da se samo čeka zvanična potvrda.

Kako navode grčki mediji (Gazeta, Sport 24, SDNA) španski reprezentativac je stavio paraf na ugovor s Panatinaikosom do 2030. godine, iako je imao važeće papire i za narednu sezonu.