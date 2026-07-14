Ipak, ne ide nigde: Ernangomez u zelenom do 2030.
Vreme čitanja: 1min | uto. 14.07.26. | 18:47
Javljaju uticajni grčki mediji
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos najavio je da će Hunačo Ernangomez ostati u Atini, a izgleda da je ceo realizovan i da se samo čeka zvanična potvrda.
Kako navode grčki mediji (Gazeta, Sport 24, SDNA) španski reprezentativac je stavio paraf na ugovor s Panatinaikosom do 2030. godine, iako je imao važeće papire i za narednu sezonu.
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Bilo je i te kako navoda da je nekadašnji NBA igrač na izlaznim vratima Panatinaikosa. Jedno vreme se pričalo i pisalo o tome kako ga u madridskom Realu vide kao idealno pojačanje, prvenstveno zbog činjenice da je domaći igrač. Međutim, ako je verovati pomenutim izvorima, kao i samom Janakopulosu, Španac neće mrdati iz glavnog grada Grčke.
Ernangomez nije blistao u sezoni koja je iza nas. Imao je neke veoma loše partije, posebno kada je reč o šutu s distance, a u Evroligi je beležio učinak 8,4 poena i 6,7 skokova.
Panatainkos je do sada napravio najveću revoluciju na tržištu. Zeleni su, izuzev trenera Željka Obradovića, u svoje redove doveli Isaka Bongu, Branku Badija, Geršona Jabuselea i Mustafu Fala i tako napravili najskuplju petorku u evropskoj košarci.
Kada je reč o odlascima, očekuje se da Vasilis Toliopulos i Džedi Osman napuste klub i u narednoj takmičarskoj godini budu deo solunskog PAOK-a.