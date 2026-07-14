Milijaš dobio pojačanje iz Čukaričkog, zaključan levi bok u Bačkoj Topoli
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 18:50
Radi se o igraču koji je prošle sezone odigrao 17 utakmica u Superligi Srbije
Šta se desilo desilo se... TSC je ispao, iako je jedan od "najzdravijih" klubova u zemlji. Ipak, nema sumnje da će se klub koji tako "domaćinski" posluje, brzo vratiti tamo gde pripada. Uprava TSC-a iz Bačke Topole ne gubi vreme u letnjem prelaznom roku, a u klupske prostorije stiglo je i drugo zvanično pojačanje za predstojeće izazove.
Novi član plavo-belih postao je Andreja Stojanović, 28-godišnji fudbaler koji primarno pokriva poziciju levog beka, ali suštinski može da pokrije sve pozicije uz levu aut-liniju. Stojanović na sever Srbije stiže iz Čukaričkog, gde je proveo prethodni period i stekao dragoceno superligaško iskustvo. Prethodne sezone odigrao je 17 utakmica u Mozzart Bet Superligi, uz učinak od dva gola i jedne asistencije.
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Stojanovićevim angažovanjem, stručni štab TSC-a na čelu sa Nenadom Milijašem dobija izuzetno zahvalnog, polivalentnog igrača koji može kvalitetno da odgovori defanzivnim, ali i ofanzivnim zadacima po levoj strani terena.
Reč je o fudbaleru sa bogatim stažom na domaćoj sceni. Pre epizode na Banovom brdu, Stojanović je nosio dres niškog Radničkog, a navijači ga pamte i po odličnim partijama u Kolubari iz Lazarevca. Tokom karijere, ovaj rođeni Beograđanin kalio se i nastupajući za Jedinstvo sa Uba, kao i za Zemun, što znači da u Bačku Topolu donosi preko potrebnu stabilnost i odlično poznavanje prilika u domaćem šampionatu.
Pre Stojanovića, TSC je ovog leta doveo Mihajla Neškovića iz rumunskog Sepsija, dok je Filip Medić prebačen iz omladinskog u prvi tim.