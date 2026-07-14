Milijaš dobio pojačanje iz Čukaričkog, zaključan levi bok u Bačkoj Topoli

Šta se desilo desilo se... TSC je ispao, iako je jedan od "najzdravijih" klubova u zemlji. Ipak, nema sumnje da će se klub koji tako "domaćinski" posluje, brzo vratiti tamo gde pripada. Uprava TSC-a iz Bačke Topole ne gubi vreme u letnjem prelaznom roku, a u klupske prostorije stiglo je i drugo zvanično pojačanje za predstojeće izazove.

Novi član plavo-belih postao je Andreja Stojanović, 28-godišnji fudbaler koji primarno pokriva poziciju levog beka, ali suštinski može da pokrije sve pozicije uz levu aut-liniju. Stojanović na sever Srbije stiže iz Čukaričkog, gde je proveo prethodni period i stekao dragoceno superligaško iskustvo. Prethodne sezone odigrao je 17 utakmica u Mozzart Bet Superligi, uz učinak od dva gola i jedne asistencije.