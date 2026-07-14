Rokada trenera zvanična: Paskval u Dubaiju
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 18:43
Nakon što je postalo jasno da Barselonu preuzima Sekulić, klub iz Emirata ozvaničio legendarnog španskog trenera na društvenim mrežama
Evroliga postaje sve zatvorenija. Isti, dokazani košarkaši menjaju klubove unutar elitnog evropskog takmičenja, a slična je situacija i sa trenerima. Konkretno, danas je Dubai na društvenim mrežama zvanično predstavio novog trenera za sledeću sezonu, a to će biti Ćavi Paskval, kao što je bilo i najavljeno.
Iskusni španski stručnjak je sezonu završio u Barseloni, a dve ekipe su u metaforičkom smislu napravile trejd trenera – jer će Aleksandar Sekulić, kako je još krajem juna najavio Mozzart Sport, sesti na klupu Barse.
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Poslednjih nekoliko meseci su bili izuzetno turbulentni na relaciji Paskval – Barselona, španski klub se oglasio saopštenjem u kom je naveo da ne vidi budućnost bez legendarnog trenera, Paskval je u nekoliko navrata kritikovao upravu da nije ispoštovala dogovore oko transfera, a cela saga je okončana diplomatskom izjavom bivšeg trenera Zenita u kojoj je rekao da je Barsi potrebno sveže lice na čelu novog projekta i naveo to kao glavni razlog za promenu sredine.
Paskval je vodio Barsu tokom minule sezone do plej-ina Evrolige, u kom je španska ekipa savladala Crvenu zvezdu, a potom ispala od Monaka. Što se španskog prvenstva tiče, katalonski gigant je poražen od Valensije u finalnoj seriji.
Najveći uspeh Paskvala sa Barselonom je svakako titula u elitnom evropskom takmičenju 2010. godine, a pored toga osvojio je i četiri ACB lige, kao i tri kupa. Što se tiče njegove nove ekipe, Dubai je bio na pragu plej-ina Evrolige minule sezone koju je završio na 11. mestu, a ciljevi Emiraćana će biti još veći u budućnosti bez ikakve dileme, naročito uzimajući u obzir finansijsku moć pomenute ekipe.