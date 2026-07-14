Rokada trenera zvanična: Paskval u Dubaiju

Evroliga postaje sve zatvorenija. Isti, dokazani košarkaši menjaju klubove unutar elitnog evropskog takmičenja, a slična je situacija i sa trenerima. Konkretno, danas je Dubai na društvenim mrežama zvanično predstavio novog trenera za sledeću sezonu, a to će biti Ćavi Paskval, kao što je bilo i najavljeno.

Iskusni španski stručnjak je sezonu završio u Barseloni, a dve ekipe su u metaforičkom smislu napravile trejd trenera – jer će Aleksandar Sekulić, kako je još krajem juna najavio Mozzart Sport, sesti na klupu Barse.