Enrike stao u Sitijevu odbranu: Zaslužili su trofeje, nadam se da će se sve dobro završiti

Umesto toga, on je stavio fokus isključivo na sportske zasluge, istakavši da administrativne odluke ne bi smele da ponište ono što su igrači svojim trudom i talentom godinama pokazivali na zelenom tepihu. " Mnogo je buke oko Mančester Sitija, a često se diže buka oko velikih klubova. Prvo što čujete izazove iznenađenje, ali moramo da poštujemo proces i sačekamo konačnu odluku ", rekao je Enrike .

Kada je upitan o odluci nadležnih organa i zaslugama Sitija, španski stručnjak je bio jasan:

"Nadležni organi su odgovorni za donošenje ovih odluka i moramo da sačekamo. Ali, ako govorim samo o fudbalu i onome što sam video na terenu, Mančester Siti je zaslužio te trofeje. Obožavam način na koji igraju fudbal. Mimo toga, moramo da sačekamo odluku. Sada nam ostaje da vidimo šta će nadležni odlučiti ili šta će sudija reći."

Na direktno pitanje o potencijalnom oduzimanju titula i eventualnim sankcijama, Enrike je jasno zauzeo stav.

"Smatram da trofeji koje osvojite na terenu ostaju na terenu, oni su zaslužili da ih osvoje i nadam se da će uspeti da izbegnu tu sankciju. To je ono što osećam. Nadam se da će se sve dobro završiti po Mančester Siti, jer mislim da je ono što su radili na terenu u poslednjih nekoliko godina neverovatno i sigurno su zaslužili da na terenu osvoje sve te pehare koje imaju", zaključio je trener Pari Sen Žermen.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)

/Luis Suarez 22, Dumbija 74/

Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)

/Paris 49, Mikels 88/

Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)

/Barios 1, Lukman 79/

Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)

/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/

Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)

/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/

Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)

/Gruda 75/

Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)

/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/

Viking - Bajern 3:3 (2:0)

/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/

Arsenal - Lil 3:0 (0:0)

/Timber 64, Eze 67, Saka 71/

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama