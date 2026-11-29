Zato je posle pobede nad Torinom krenuo redom, u svom stilu. "Ne zaboravljam šta se govorilo na početku sezone. Svi su tvrdili da ova ekipa nije dorasla situaciji i da sam ja nesposoban trener. Govorili su i da je opstanak glavni cilj. A sada smo tu gde jesmo. Mnogo smo radili i stvorili mentalitet koji nam je omogućio da ostvarimo sve ovo. Ipak, to ne znači da ne treba da ostanemo skromni. Razmišljamo samo o narednoj utakmici i ne gledamo tabelu" , kaže popularni Rino .

Pokazali su protiv Torina kako velike ekipe odrađuju takve utakmice i upisuju pobede na nezgodnim gostovanjima.

"Veoma sam ponosan na ono što smo pokazali protiv Torina. Nije bila laka utakmica, ali smo joj pristupili hrabro i nijednog trenutka nismo uzmakli. Izuzetno mi se dopalo kako smo igrali. Nedostajali su nam važni igrači, ali sam bio miran jer dobro znam koliko ozbiljno rade svi fudbaleri koje imam na raspolaganju. Sada treba da nastavimo ovako i da se trudimo da uvek igramo na isti način".

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Sledi duel sa Atalantom, a potom i rimski derbi, oba na Olimpiku, a najbolje je što se vraćaju navijači.

"Znam da u Rimu svi već počinju da razmišljaju o derbiju, ali mi moramo da budemo koncentrisani isključivo na Atalantu. Ponovo ćemo imati podršku publike, što je predivna stvar, ali videćemo i kako će ekipa reagovati na tu novu situaciju".

Očekuje se da navijači pozdrave Mauricija Sarija.

"Sari? Zaslužuje aplauze za sve što je uradio u Laciju. Aplaudiraću mu i ja", zaključio je Gatuzo.

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

Frozinone - Parma 3:0 (0:0)

/Bobček 55, 61, 79/

Torino - Lacio 1:2 (0:2)

/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/

Inter - Đenova 4:0 (3:0)

/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/

Nedelja

12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama