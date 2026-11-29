Da se ne ljubimo... Postoje mnogo bolja mesta da se igra fudbal od ovakvog Mančestera
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 09:09
Zirkze bi mogao nazad u Italiju tokom januara
Sportski direktor Koma Čarli Ludi pokušao je pre nekoliko dana da spusti očekivanja najavom mirnog zimskog prelaznog roka, dok je predsednik kluba Mirvan Suvarso bio još precizniji - u januaru neće biti nepromišljenog trošenja novca, eventualno nekoliko povoljnih pozajmica.
Ipak, planovi italijanskog predstavnika u Ligi šampiona sudarili su se sa realnošću u lekarskoj službi. Dugotrajno odsustvo Mojze Kena, koji će zbog povrede odustvovati nekoliko meseci, ostavlja Anastasiosa Duvikasa kao jedinog klasičnog napadača u rosteru. Zbog toga će uprava Koma, kako najavljuju mediji sa Apenina, morati da reaguje u januaru, kako ne bi ugrozila dosadašnji sjajan tok sezone.
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U Ludijevoj beležnici već su podvučena neka imena. Tu su pre svih Serhio Kameljo, kojem u junu ističe ugovor sa Rajo Valjekanom, a čije bi prevremeno dovođenje koštalo oko 10.000.000 evra, odnosno Sebastijan Espozito iz Kaljarija, čijem je angažovanju, čine se, trenutno najbliži Napoli. U takvoj situaciji, piše Gazeta delo Sport, Komo se okreće staroj meti - Džošui Zirkzeu iz Mančester junajteda, kog bi želeo da uzme na zajam.
Holandski napadač dugo je već na radaru ovog kluba i predstavlja veliku želju Seska Fabregasa. Zirkzeovi prepoznatljiv tehnički kvaliteti, sposobnost da se provlači između protivničkih linija i učestvuje u organizaciji napada, savršeno bi se uklopili u fluidni fudbal koji neguje Šapanac. Podsetimo, on je i letos dovođen u vezu sa Komom, ali merkali su ga i Roma, Juventus, Napoli...
"Nekadašnji fudbaler Bolonje na Old Trafordu uglavnom ima status rezerviste. Jedini start u Premijer ligi upisao je juče u debaklu od Brentforda, i nema sumnje da bi s oduševljenjem dočekao povratak u Seriju A, gde bi ponovo mogao da ima značajnu ulogu", stoji u tekstu milanskog lista. "Takav rasplet odgovarao bi svim stranama. Mančester junajted bi rasteretio budžet za plate, a takođe bi, što je još važnije, dobio priliku da iznova afirmiše fudbalera za kojeg je izdvojio 42.500.000 evra. Zirkzeu, koji sve češće vreme provodi na klupi, preti dalji pad tržišne vrednosti, pa bi mu šest meseci u Komu moglo pomoći da povrati cenu i pozicije pred letnji prelazni rok".
Gazeta dalje podseća da Zirkze sa Mančester junajtedom ima ugovor do 2029. godine i neto platu od oko 3.500.000 evra godišnje, odnosno 1.750.000 za šest meseci. Dolazak u Komo realan je isključivo kroz pozajmicu, uz obavezu engleskog kluba da učestvuje u isplati njegovih primanja. To bi bilo finansijski prihvatljivo rešenje, potpuno u skladu sa okvirima koje je postavio predsednik Suvarso.
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