Sportski direktor Koma Čarli Ludi pokušao je pre nekoliko dana da spusti očekivanja najavom mirnog zimskog prelaznog roka, dok je predsednik kluba Mirvan Suvarso bio još precizniji - u januaru neće biti nepromišljenog trošenja novca, eventualno nekoliko povoljnih pozajmica.

Ipak, planovi italijanskog predstavnika u Ligi šampiona sudarili su se sa realnošću u lekarskoj službi. Dugotrajno odsustvo Mojze Kena, koji će zbog povrede odustvovati nekoliko meseci, ostavlja Anastasiosa Duvikasa kao jedinog klasičnog napadača u rosteru. Zbog toga će uprava Koma, kako najavljuju mediji sa Apenina, morati da reaguje u januaru, kako ne bi ugrozila dosadašnji sjajan tok sezone.