Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 08:32
Zahtevan izazov za izabranike Alberta Rijere kraj Jošanice
Igrači Crvene zvezde su se tek u petak uveče vratili iz Belgije, pa su u subotu u ranim popodnevnim časovima odradili glavni trening pred utakmicu sa Novim Pazarom. Jasno je da je Albertu Rijeri u fokusu pre svega bila regeneracija ekipe, koja je imala još četiri sata putovanja autobusom do grada kraj Jošanice pred današnji meč sa ekipom Nenada Lalatovića (15.30).
Rotacije u timu, koje su vrlo česta pojava kod španskog stručnjaka, danas će biti neophodne, jer određeni broj igrača oseća posledice zahtevnog okršaja u Gentu. Naravno, to neće uticati na ambicije crveno-belih, koji jesenji deo sezone žele da završe sa maksimalnim učinkom, ali i da nastave pobednički niz na gostovanjima u Mozzart Bet Superligi. Od remija sa Radnikom 10. septembra, aktuelni šampion je vezao šest pobeda na gostujućim terenima u domaćem šampionatu.
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Pazarci su silno motivisani, oslanjaju se na dobar trenutak u kom se nalaze nakon dve uzastopne pobede u prvenstvu, što će biti dodatni izazov za Rijerine izabranike. Špancu će na terenu biti potrebni oni najodmorniji, ali i najmotivisaniji igrači, za nadmetanje sa nadahnutim protivnikom.
„Trenutno sam fokusiran i istovremeno zabrinut za fizički oporavak igrača, jer smo stigli u petak uveče. Juče smo trenirali nešto kasnije, pošto sam želeo da im jutro bude slobodno kako bi mogli malo duže da spavaju. Usledilo putovanje od četiri sata do Novog Pazara. Zato sam zabrinut zbog toga. Ako budu sveži, nemam nikakvih nedoumica oko načina na koji ćemo igrati. Imamo plan, već smo ga uvežbavali, znamo kako ćemo igrati i ko će igrati. Dakle, za sada nema nikakvih nedoumica. Na igračima je da vidimo koliko će biti sveži. Naravno, napravićemo nekoliko rotacija i potrebno nam je da svi budu spremni za sutrašnju utakmicu“, rekao je Rijera pred put u Novi Pazar.
Priliku od starta meča trebalo bi da dobiju Miloš Veljković i Osman Bukari, a s obzirom na to da se opcija bez klasičnog napadača pokazala pogrešnom, verovatno i Marko Arnautović. Videćemo kakav će biti izgled veznog reda, što će takođe zavisiti od fizičkog stanja igrača, kao i kakva će uloga biti namenjena mladom Mateju Gaštarovu, koji je napravio prevagu u Gentu onda kada je bio lišen defanzivnih zadataka. Pazarci i Nenad Lalatović insistiraju na visokom intenzitetu, na koji će morati da odgovore i crveno-beli, a Rijera je u uvertiri meča apostrofirao snažnog i visokog Fejsala Mulića kao tačku na koju će biti fokusirana Zvezdina odbrana.
Sneg i hladno vreme nisu smanjili euforiju kod navijača Novog Pazara, pa je u prodaji ostalo ukupno 540 ulaznica, koje će se naći u prodaji danas od 11 časova. Takođe, domaćin je učinio sve da teren učini maksimalno spremnim za odigravanje današnjeg derbija, bez obzira što će temperatura u najtoplijem delu dana biti tri stepena ispod nule.
„Nikada ne donosim odluke samo na osnovu toga da li će teren biti loš zbog snega, da li je veštački ili prirodni. Plan je uvek isti, želimo da budemo dominantni, da budemo protagonisti, a nakon toga zavisi od igrača da li će se osećati prijatnije da igraju kraćim ili nešto dužim pasovima. Ne menjamo stil i koncept igre samo zbog terena. To je nešto što nije u našim rukama i ne brinem o stvarima koje ne mogu da kontrolišem. Fokusiran sam samo na ono što mogu da kontrolišem, a to je plan i pružanje svih informacija igračima kako bi bili sigurni šta treba da rade sa loptom i bez nje“, dodao je Španac.
Novi Pazar je Crvenu zvezdu iznenadio prošle sezone na Marakani, upravo pod vođstvom Nenada Lalatovića, ali je domaćin kraj Jošanice nije slavio još od 4. aprila 2015. godine, kada je bilo 2:0 za Pazarce.
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MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
Ponedeljak
14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama