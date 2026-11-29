Pazarci su silno motivisani, oslanjaju se na dobar trenutak u kom se nalaze nakon dve uzastopne pobede u prvenstvu, što će biti dodatni izazov za Rijerine izabranike. Špancu će na terenu biti potrebni oni najodmorniji, ali i najmotivisaniji igrači, za nadmetanje sa nadahnutim protivnikom.

„Trenutno sam fokusiran i istovremeno zabrinut za fizički oporavak igrača, jer smo stigli u petak uveče. Juče smo trenirali nešto kasnije, pošto sam želeo da im jutro bude slobodno kako bi mogli malo duže da spavaju. Usledilo putovanje od četiri sata do Novog Pazara. Zato sam zabrinut zbog toga. Ako budu sveži, nemam nikakvih nedoumica oko načina na koji ćemo igrati. Imamo plan, već smo ga uvežbavali, znamo kako ćemo igrati i ko će igrati. Dakle, za sada nema nikakvih nedoumica. Na igračima je da vidimo koliko će biti sveži. Naravno, napravićemo nekoliko rotacija i potrebno nam je da svi budu spremni za sutrašnju utakmicu“, rekao je Rijera pred put u Novi Pazar.

Priliku od starta meča trebalo bi da dobiju Miloš Veljković i Osman Bukari, a s obzirom na to da se opcija bez klasičnog napadača pokazala pogrešnom, verovatno i Marko Arnautović. Videćemo kakav će biti izgled veznog reda, što će takođe zavisiti od fizičkog stanja igrača, kao i kakva će uloga biti namenjena mladom Mateju Gaštarovu, koji je napravio prevagu u Gentu onda kada je bio lišen defanzivnih zadataka. Pazarci i Nenad Lalatović insistiraju na visokom intenzitetu, na koji će morati da odgovore i crveno-beli, a Rijera je u uvertiri meča apostrofirao snažnog i visokog Fejsala Mulića kao tačku na koju će biti fokusirana Zvezdina odbrana.