Sa Datomeom smo razgovarali o specifičnim okolnostima u kojima reprezentacije igraju kvalifikacione utakmice, budućnosti evropske klupske košarke i dolasku NBA lige na Stari kontinent. Naravno, mnogo je i ljudi iz srpske košarke koji su obeležili njegovu karijeru. Od Dejana Bodiroge, koji ga je svojevremeno doveo u Rim, do Željka Obradovića, Bogdana Bogdanovića i Nikole Kalinića, sa kojima je u Fenerbahčeu proveo neke od najlepših godina igračke karijere. Govorio je Datome i o odluci Alesandra Pajole da karijeru nastavi u Partizanu.

19.00: (1,15) Srbija (20,0) Italija (6,00)

Srbiju i Italiju očekuje teška utakmica i pobeda bi mnogo značila jednima i drugima. Kako vi gledate na predstojeći susret i šta očekujete?

"Utakmice protiv Srbije su uvek teške, naravno. Pretpostavljam da će biti dosta promena u sastavu u odnosu na utakmicu od četvrtka. Znate, ove okolnosti ne mogu da budu izgovor, jer je situacija ista za sve, ali je zaista teško i stručnom štabu i igračima da se pripreme. Imate svega nekoliko dana", počeo je Datome razgovor za Mozzart Sport i nastavio:

"Za utakmicu protiv Turske praktično smo imali samo jedan trening u kompletnom sastavu. Sada ćemo ovde imati još jedan trening sa ekipom. Tako je kako je. Igrate dve utakmice ovde, dve tamo, a svaka je izuzetno važna. Na neki način smo se navikli na to. Ipak, ne može da nam bude alibi jer je format takmičenja isti za sve, ali nikada nije lako. Udahnemo duboko, zaronimo na nedelju dana, a onda izronimo, pogledamo rezultate i kažemo da li je bilo dobro, loše ili odlično. Sve zavisi od rezultata".

JEDINSTVENI KALENDAR TAKMIČENJA? NADA JE PROJEKAT NBA LIGE...

Pitali smo Aleksu Avramovića o tome što ste pomenuli, o promenama u sastavima reprezentacija tokom jednog kvalifikacionog prozora. Srbija je u četvrtak igrala u jednom sastavu, a sada su se priključila desetorica novih igrača. Italija će takođe promeniti tim. Koliko je teško nositi se sa svim tim okolnostima u reprezentativnoj košarci? Pitamo vas kao nekoga ko je nekada bio igrač i kapiten Italije, a sada sve posmatra sa strane?

"Zaista je teško i mislim da moramo da budemo zahvalni svim igračima. Hvala Bogu, ovde u Srbiji, kao i u većini zemalja, igrači su ponosni što predstavljaju svoju državu. Dolaze jer im igranje za reprezentaciju pričinjava istinsko zadovoljstvo. Međutim, moraju da budu spremni da igraju, da se adekvatno pripreme i da budu dovoljno zdravi da bi mogli da igraju. Zato je praktično nemoguće očekivati utakmicu na vrhunskom nivou kada govorimo o formi igrača, hemiji unutar ekipe i pripremi stručnog štaba. Ako razmislite o predsezoni, provodite pet ili šest nedelja pripremajući ekipu za prvu utakmicu prvenstva, koja sama po sebi ne odlučuje ni o čemu. U redu, igrači jesu u formi jer je sezona u toku, ali je veoma teško. Opet, to ne može da bude izgovor jer je svima isto", poručuje Datome i dodaje:

"Razumem i FIBA. Lepo je što tokom ove nedelje igraju sve reprezentacije širom sveta i što imamo sjajnu košarkašku nedelju. Međutim, nije lako i ne smemo da uzimamo zdravo za gotovo ono što igrači ponekad pružaju na terenu, jer je u takvim okolnostima teško igrati na najvišem nivou. Tako je kako je i, naravno, moramo da učinimo sve što možemo da bismo se kvalifikovali".

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Da li je došlo vreme da ne samo evropska, već i svetska košarka dobije jedinstven kalendar takmičenja?

"Svi to žele, a jedina nada je ovaj novi projekat NBA lige u Evropi koji će, nadam se, omogućiti da FIBA i Evroliga budu na istoj strani i da pronađu način da naprave kalendar koji će i igračima omogućiti da se priključe reprezentacijama i igraju za njih. Recimo, Litvanija je ove nedelje imala više sreće od nas. Da smo mi igrali protiv Srbije u četvrtak, bilo bi nam mnogo bolje. Nemam ništa protiv Srbije, naravno, jednostavno je takav format takmičenja. Svi govore o zajedničkom kalendaru, ali svako želi svoj deo kolača i do sada nisu uspeli da pronađu rešenje".

Traje to već skoro deset godina...

"I nadam se da će doći do rešenja i mislim da bi to bilo najbolje za sve. Svi to žele, ali je teško. Potpuno razumem koliko je teško postići takav dogovor. Nadam se da će se nešto promeniti sa ovom novom erom koja dolazi u Evropu. Ne znam kako će sve to izgledati. Niko u ovom trenutku ne zna da li će NBA i Evroliga biti odvojene ili će funkcionisati zajedno. Ali nadam se da će pronaći način, jer i dalje smatram da su reprezentacije važne, ne samo za igrače, već i za čitav košarkaški sistem. Reprezentacije su veoma važan činilac u svemu tome. Nadam se da će pronaći rešenje za dobrobit svih".

Pošto ste već pomenuli tu temu, šta očekujete od dolaska NBA lige u Evropu? Šta evropska košarka time može da dobije, a šta potencijalno da izgubi?

"Nemam jasnu sliku o tome jer, kao i svi ostali, čitam vesti koje se pojavljuju. Svi se ovde nadaju da bi NBA liga svojim znanjem i iskustvom mogla našoj prelepoj košarci da donese finansijsku održivost koja trenutno ne postoji. Ali nadam se i da bi mogla da doprinese razvoju košarke na najosnovnijem nivou, da košarka bude zastupljenija u školama i lokalnim zajednicama, da u mnogo čemu bude predvodnik nove ere. Kako će sve to izgledati, zaista ne znam. Čekam da vidim i radoznao sam".

A, kakav vam je trenutni utisak?

"Mislim da je ovo, naravno, ključni trenutak za evropsku košarku i nadam se da će sve to raditi ne samo zbog sopstvenih interesa, već i za dobrobit svih. Mislim na buduće generacije, programe za razvoj mladih igrača u svakom klubu, košarku u školama, infrastrukturu, koja u nekim zemljama, poput naše, nije na najboljem nivou. Nadam se da će to biti pokret koji će predvoditi razvoj košarke i dovesti je u bolju poziciju. Imamo tradiciju, navijače, sjajne ekipe, klubove i reprezentacije, ali još imamo prostora za napredak. Nadam se da ćemo zahvaljujući ovome moći da napredujemo".

LOŠE JE BITI LOŠA KOPIJA NBA LIGE, ALI...

Zadržaćemo se još malo na ovoj temi, pa ćemo se vratiti reprezentativnoj košarci. Šta mislite o smeru kojim ide Evroliga? Igrali ste ovo takmičenje u različitim formatima, sada se spekuliše o proširenju Evrolige na 24, potencijalno čak i 30 klubova u narednim godinama. Spekuliše se i da će Evroliga organizovati Letnju ligu. Iz ove perspektive deluje kao da Evroliga kopira sistem NBA lige, o tome pričaju ljudi...

"Da, slažem se i razumem šta želite da kažete. Loše je biti loša kopija NBA lige, ali je razumljivo i pametno prepoznati šta veoma dobro funkcioniše u NBA ligi i pokušati da to primenite ovde. Naravno, smer kojim Evroliga ide povezan je sa onim o čemu sam prethodno govorio, a to je želja da što pre postane finansijski održivija. Zato je sve to razumljivo. Iz te perspektive je razumljiv i ulazak Dubaija u Evroligu, kao i povećanje broja klubova i utakmica. Važno je da Evroliga sarađuje sa Udruženjem igrača Evrolige (ELPA), jer je, opet, zdravlje igrača najvažnije. Ako razmišljamo o svim tim stvarima, a zaboravimo na zdravlje igrača, onda je sve gotovo. Siguran sam da ELPA ima veliku ulogu u tome i da je reputacija koju je izgradila tokom prethodnih godina čini važnim i pouzdanim partnerom", kaže čuveni italijanski košarkaš i nastavlja misao:

"Mislim da se u tom smeru ide i kada se razmišlja o prelasku na sistem franšiza umesto dosadašnjeg sistema licenci. Sportska industrija generalno ide u tom smeru zbog mogućnosti ostvarivanja većih prihoda i nade da će čitav sistem postati finansijski održiv za sve. To je javna tajna, ili Pulčinelina tajna, kako mi kažemo u Italiji, odnosno 'slon u sobi', ne znam kako bih to najbolje rekao. Svi to žele i svi tome teže. To je očigledno".

Kada sve to čujemo, da li je dogovor između NBA lige, Evrolige i FIBA najlogičnije rešenje za čitavu situaciju?

"Da, nadam se. Ali razumem i da je Evroliga veoma dobro radila da bi došla do pozicije u kojoj se danas nalazi. Naravno, svi poštuju NBA ligu, ali ne može NBA tek tako da dođe i diktira sva pravila. To su pregovori. Razumem to i pretpostavljam da oni još traju. Međutim, kao neko ko sa velikim interesovanjem prati košarku, voleo bih da pronađu rešenje koje će omogućiti svima da budu na istoj strani. Opet ću reći nešto što je sasvim očigledno – ako rascepkate tržište na više delova, niko neće moći da iskoristi njegov puni potencijal. Nadam se da će pronaći rešenje. Ali i oni to znaju, nije potrebno da im ja to govorim. Očigledno je, ali nije lako i razumem da nije lako".

PAJOLIN KARAKTER JE ZA PARTIZAN

Luiđi Datome (©Mozzart Sport)

Moramo da vas pitamo – imate li vi Italijani nešto protiv nas Srba (smeh)? Pobedili ste nas ovde u Beogradu 2021. godine, zatim naredne godine u osmini finala Evrobasketa, pa u Manili. Mi smo, doduše, pobedili u Pezaru, ali zbog čega je Italija toliko neugodan protivnik Srbiji?

"Onda je sada vreme da ponovo mi pobedimo (smeh). Šalu na stranu, i mi se šalimo na tu temu. Imam mnogo prijatelja među srpskim košarkašima i bio je period kada smo u nekoliko navrata pobeđivali Srbiju, a ni sami nismo znali kako. Jer su srpske ekipe i srpski igrači mnogo bolji od nas. Ali to je košarka i mi smo ponekad pružali zaista neverovatne partije. U jednoj utakmici zaista sve može da se dogodi. Ne mislim da postoji nešto posebno u samom odnosu dve ekipe na terenu. Naravno, moram i nama da odam priznanje. Pošto nam malo nedostaje visine, igrali smo zaista timski, dobro smo delili loptu. Ponekad bi se neko raspucao, kao što je, sećam se, bio slučaj sa Simoneom Fontekijom na Svetskom prvenstvu ili Akileom Polonarom ovde u Beogradu. Nikolo Meli je uvek bio tu. Većina naših igrača igrala je iznad svojih mogućnosti. U tome je lepota košarke i nadam se da će se to ponovo dogoditi".

Alesandro Pajola je ovog leta odlučio da napusti Italiju i dođe u Beograd, u Partizan. Da li ste razgovarali sa njim o toj odluci i mislite li da mu Beograd i ovdašnja košarkaška sredina odgovaraju kao čoveku i igraču?

"Apsolutno. Bio sam srećan zbog njegove odluke, jer je iz različitih razloga došao kraj njegovog perioda u Virtusu, gde je proveo mnogo godina, još od mlađih kategorija. U Italiji je postao evroligaški igrač, a kada mu se ukazala ova prilika, bio je to dobar izazov za njega. Partizan je veliki klub, nije običan tim. Mislim da se njegov karakter savršeno uklapa. Znam da ga navijači već vole, kao i ljudi u klubu i saigrači. On je momak kojeg je veoma lako zavoleti".

Šta je to što ga čini omiljenim među navijačima i saigračima?

"Veoma je nesebičan na terenu i van njega, veoma pametan. Siguran sam da život u inostranstvu i iskustvo igranja u ulozi stranca u nekoj ekipi mogu da mu pomognu da se razvije kao čovek i kao igrač. U Italiji se vodi rasprava o tome zašto italijanski igrači moraju da odlaze u inostranstvo. Mislim da je tržište zajedničko i svako može da donese sopstvenu odluku, ali i to je jedna od mogućnosti. Ponekad vam sagledavanje stvari iz drugačije perspektive, boravak u drugoj zemlji i život u drugom gradu pomažu da napredujete kao čovek, a samim tim i kao igrač. Veoma sam srećan zbog njegove odluke i zbog toga što je već pronašao važnu ulogu u tako značajnom klubu kao što je Partizan".

KALINIĆU ĆE ŠAH POMOĆI U NOVOM POSLU, BOGDAN ODUVEK AMBICIOZAN

Datome i Bogdanović (©Star Sport)

Pomenuli ste maločas da imate mnogo prijatelja među srpskim igračima, zato moramo da vas malo pitamo i o vašem odnosu sa njima. Za početak, da li vas je iznenadila odluka Nikole Kalinića da ovog leta završi igračku karijeru?

"I jeste i nije, jer prilično dobro poznajem Kalinića i znam da ima različita interesovanja. Znam i da, ukoliko iz bilo kojeg razloga ne oseća da je nečemu posvećen 100 odsto, može da donese takvu odluku preko noći. Možda dan ranije o tome uopšte nije razmišljao. Mislim da je Kalinić jednostavno takav. Razgovarao sam sa njim, spokojan je i dopada mu se novi život. Najvažnije je da čovek bude spokojan i zadovoljan onim što radi. Kada smo poslednji put razgovarali, bio je srećan zbog svoje odluke i uživao je u novom životu. Proveli smo mnogo sjajnih godina zajedno u Fenerbahčeu i želim mu samo najbolje".

Šta ste kod njega najviše cenili kao igrača i saigrača?

"Veliki je takmičar. Znate da sa njim možete da krenete u borbu. Kad god treba da se borite, bolje je da njega imate na terenu. Ne mislim na fizičku borbu, već u košarkaškom smislu. A i van terena. Veoma je pametan. Mislim da je potcenjen. Naravno, sjajan je defanzivac, ali je veoma inteligentan i kada je reč o čitanju igre. Voli i šah, možda mu to pomogne da jednog dana bude dobar trener. Takođe, veoma je duhovit, često razmišlja izvan ustaljenih okvira i ume da izazove raspravu u svlačionici samo zato što ponekad želi malo da začini stvari. Zabavan je, dobar momak i proveli smo sjajne godine zajedno. Kupio je i stan preko puta mog na Sardiniji, tako da se ponekad viđamo i tamo".

Pripremajući se za ovaj intervju, naišli smo na vašu izjavu u kojoj ste, između ostalih, pomenuli i Bogdana Bogdanovića kao jednog od igrača kojima ste se divili. Da ste ga veoma cenili kao igrača, njegove radne navike i sve što ide uz to. Šta ste kod njega videli tokom zajedničkog perioda u Fenerbahčeu što vam je govorilo da će postati tako veliki igrač kakav godinama jeste?

"Znate, mnogo je igrača sa izraženim karakterom i velikim ambicijama, ali neki od njih mnogo pričaju, a malo rade. Samo su jaki na rečima. Bogdan je bio ambiciozan, znao je kuda želi da ide, šta želi da postigne i neverovatno mnogo je radio da bi to ostvario. Dodatni treninzi, način na koji je bio usredsređen na rad i strast koju je osećao prema košarci... Poznavao je sve igrače, gledao je mnogo utakmica. Kada govorimo o količini dodatnog rada, proveli smo jedno leto zajedno ovde sa Batom Zimonjićem, kondicionim trenerom Partizana. Bilo je tu nekoliko igrača Fenerbahčea, Kalinić, Nando de Kolo... Na tom mestu su trenirali i Vasilije Micić, Nemanja Bjelica i još nekoliko igrača. Bio je tu i Frenk Kaminski, Boban Marjanović... Tako da su utakmice koje smo međusobno igrali bile na prilično visokom nivou za letnju košarku".

I?

"Svojim očima sam svakodnevno gledao kako je tokom avgusta dva puta dnevno trenirao sa Batom, sa koliko posvećenosti, odlučnosti i strasti. A tada je već godinu dana bio u NBA ligi. Jedan je od onih momaka koji nikada nisu zadovoljni, koji uvek žele nešto više. Ne zato što je arogantan, već zato što je ambiciozan i svestan svog potencijala. Zaista, svaki put kada igra na FIBA takmičenjima, Evrobasketu ili Svetskom prvenstvu, jedan je od najboljih igrača. Veoma sam srećan što smo proveli to vreme zajedno. Bio je praktično još dečko kada smo igrali zajedno, imao je između 23 i 25 godina, a već tada je imao ogroman uticaj na ekipu. I sa njim sam proveo sjajne godine".

Imao je priliku da se ovog leta vrati u Evropu, ali je odlučio da ostane u NBA ligi. Da li ste imali priliku da razgovarate sa njim o toj odluci?

"Ne, nisam. Sećam se da su me pitali šta mislim o tome šta će uraditi. Mislim da je sjajno biti u takvoj situaciji, da imate mogućnost izbora. Želite li i dalje da budete NBA igrač? Možete, jer imate tu mogućnost. Želite li da se vratite u Evroligu? Možete i to, a pritom ćete biti jedan od najboljih igrača. To znači da je smatrao da njegova priča u NBA ligi još nije završena. Svako mora da donese sopstvenu odluku, a on je i veoma vezan za reprezentaciju. Radoznao sam i voleo bih da ga jednog dana ponovo vidim kako igra u Evropi. Ko zna, možda će to biti Partizan, Fenerbahče ili neki drugi klub. Ko zna".

NIKADA NISAM VIDEO NEŠTO POPUT ŽELJKOVOG ODLASKA

Detalj sa aerodroma Nikola Tesla (©Star Sport)

Pitali bismo vas i o Željku Obradoviću. Pre godinu dana odlučio je da napusti Partizan...

"Stvarno? Već je prošla godina dana otkako je napustio Partizan"?

Da. Sada se vratio u Panatinaikos... Kako, pre svega, gledate na odluku da napusti Partizan?

"Nije me iznenadio njegov odlazak, jer sam video da situacija ovde nije bila idealna kada je reč o rezultatima ekipe i svemu ostalom. Opet, to je uvek lična odluka, a znam da je postojao ogroman pritisak na njega da ostane. Mislim da se nikada u Evropi nije dogodilo nešto slično, da navijači toliko žele da neko ostane. Ali, naravno, to je Željko, najbolji svih vremena, i svi ga vole, ne samo kao trenera, već i kao čoveka. Ako je doneo takvu odluku, sigurno je nije doneo zbog ega ili pod naletom emocija. Dobro je razmislio, jer i on voli Partizan. Siguran sam da je izabrao ono što je pre svega najbolje za klub, a ne za njega lično, jer je i kao čovek veoma nesebičan".

Sada je ponovo u Atini, vratio se na mesto uspeha...

"Što se tiče Panatinaikosa, odrastao sam gledajući ga tamo. Mislim da nikada nije izgubio kontakt sa ljudima u tom klubu. Imaju sjajnu ekipu i mislim da je dobro i za njega što ima priliku da vodi tim koji je kandidat za titulu. Bio je na pragu da napravi čudo i odvede Partizan na Fajnal for, svi se veoma dobro sećamo te sezone. Mislim da je najbolji i da zaslužuje ekipu sa kojom može da se bori za titulu. Evroliga je na veoma visokom nivou i ima nekoliko ekipa koje imaju ambiciju da se plasiraju na Fajnal for. A kada je reč o osvajanju titule, možda je situacija još gora nego u FIBA prozorima, jer dve utakmice odlučuju o tome ko će pobediti, a ko izgubiti. To je veoma surovo i svaka utakmica je presudna. Ali, kada govorim o tim ljudima, Željku, Kaliniću, Bogdanu, kao što ste rekli, i Janu Veselom, koji je ove godine završio karijeru, to su ljudi sa kojima sam proveo neverovatne godine. Smatram ih prijateljima i svima im želim najbolje".

Koje vam je najdraže sećanje na period koji ste proveli sa Željkom Obradovićem i čitavom tom ekipom? Kao što ste rekli, imali ste neverovatnu grupu momaka, osvojili ste Evroligu, od čega će uskoro proći deset godina. Kako pamtite taj period?

"Bila je to sjajna grupa ljudi koja je veoma ozbiljno radila na ostvarivanju zajedničkog cilja. Bili smo veoma odgovorni jedni prema drugima. Možda sa Željkom nisam imao takav odnos da smo svakodnevno razgovarali, ali smo mogli da se razumemo pogledom. Najlepše uspomene možda su one van terena. Proslave osvojenih trofeja, svakako trofeja Evrolige, a koliko smo samo trofeja osvojili sa Fenerbahčeom... Ali i kada je Jan dobio prvog sina Lijama, napravili smo neverovatnu žurku. Naravno, u takvim situacijama razgovarali smo o svemu osim o košarci. To je život, smejete se, srećni ste zajedno i delite lepe trenutke".

Da li je opklada koju ste sklopili sa Perom Antićem, zbog koje ste morali da ošišate kosu, bila najskuplja u vašem životu?

"Ne, bio sam toliko srećan, a bilo je i vreme da se ošišam, jer sam godinama imao dugu kosu, tako da je sve bilo u redu. Šalim se da sam ja proslavio Pera, jer ga svi pamte po tome (smeh). Šalim se, naravno. Tri osvojene Evrolige, neverovatna karijera. I on je neverovatan momak. Kada pogledate kakvi smo bili kao ličnosti, zaista smo se mnogo razlikovali jedni od drugih. Ali zajedno smo činili poseban tim".

Da li biste mogli da podelite neku anegdotu o Željku Obradoviću?

"Teško je izdvojiti nešto. Ali mogu da vam kažem da sam ga prošle godine pozvao u Rim da održi trenerski seminar za naš Savez. Bio je to veliki uspeh. Znate, više nemamo profesionalni odnos, ali smo proveli sjajno vreme zajedno, išli na večere, razgovarali o košarci, o životu. Naravno, trofeji su važni, ali posle deset godina to je ono što ostaje zauvek. Odnos koji ste izgradili i bliskost koju osećate prema nekoj osobi. Zaista smatram sebe srećnim što sam bio jedan od njegovih igrača i što smo toliko toga osvojili zajedno. A sada, kada jedan drugog možemo da nazovemo prijateljem, osećam se veoma srećno zbog toga".

Za kraj, pomenuli bismo i Dejana Bodirogu. On vas je doveo u Rim, kao tada generalni menadžer Virtusa. Sada se spekuliše o tome da bi Rim i Napulj mogli da zaigraju u Evroligi. Da li je Bodiroga bio jedan od ljudi koji su imali veliki uticaj na vas i vašu karijeru?

"Definitivno, bio je jedan od mojih omiljenih igrača. Veoma je teško pokušati da budete poput njega na terenu, ali bio sam fasciniran njime. Njime, Dimitrisom Dijamantidisom, Šarunasom Jasikevičijusom, Huanom Karlosom Navarom, Entonijem Parkerom, čitavom tom generacijom igrača. Ali Bodiroga je bio neverovatan pobednik. Činjenica da je baš mene izabrao da dođem u Rim imala je ogroman uticaj na mene", priča Datome i završava:

"Što se tiče Rima i Napulja, ne znam šta će se dogoditi. Znam i da bi Dejan možda mogao da ima određenu političku ulogu ovde u Srbiji. Ali on je definitivno jedan od onih igrača zbog kojih se zaljubite u košarku".

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

16.30: (1,35) Gruzija (16,0) Portugalija (3,50)

17.00: (1,10) Turska (23,0) Island (7,50)

17.30: (1,30) Ukrajina (16,0) Crna Gora (3,90)

18.00: (1,05) Španija (27,0) Grčka (10,0)

18.00: (3,90) Bosna i Hercegovina (16,0) Litvanija (1,30)

19.00: (1,15) Srbija (20,0) Italija (6,00)

*** Kvote su podložne promenama