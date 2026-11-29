Vreme čitanja: 7min | ned. 29.11.26. | 07:54
“Tradicionalni” napadač ponovo je postao strah i trepet, pojavila se nova nada za sve one koji imaju skoro dva metra i skoro stotinu kila
Tamo negde početkom devedesetih, veliki je stenfordski profesor Frensis Fukujama (bio je često i gost Beograda, i imao, u razgovoru s autorom ovog teksta, vrlo mudra zapažanja glede situacije u nas) proglasio “kraj istorije”. Mislio je da će, sa padom Berlinskog zida, čovečanstvo zanavek živeti u miru, i da se ništa veliko, niti toliko značajno kao što su bili svetski vreli i hladni ratovi, više neće desiti.
Tamo negde početkom prošle decenije, neki je fudbalski mudrac mogao bez velike opozicije da proglasi “kraj špica”.
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Zapravo, postoji i tačan datum pada fudbalskog Berlinskog zida i ukazivanja nove fudbalske političke misli; sve nakon toga bila je manje ili više uspešna imitacija.
Bilo je finale Evropskog prvenstva 2012. i najjača generacija španskog fudbala u njegovoj istoriji – evo, ova aktuelna je jako blizu – nastupala je u finalu Evropskog prvenstva.
Pamtimo ne zato što je bilo neobično (kao, recimo, onaj trk Talijana šest godina ranije u Nemačkoj), nego zato što se dešavalo redovnije od adventa u decembru i tapasa pred večeru: Ćavi ju je doturio Inijesti, Inijesta je pogodio Fabregasa u trku, ovaj vratio pred gol i Italiju je glavom načeo David Silva.
“Devetka”, dobro, ne devetka, ali centarfor, dobro, nešto napred, kako god, te večeri bio je Sesk Fabregas. A sve je to sa klupe posmatrao, i dobijao pundravce i hemoroide, jedan Fernando Tores. Dobiće i El Ninjo na toj utakmicio svojih petnaestak minuta, daće čak i jedan gol, ali pitanje prvaka odavno je bilo rešeno.
A bilo je, i to nam je samo ilustracija ove priče, rešeno i pitanje budućnosti fudbala i toga kako će on izgledati.
No kao što profesor Fukujama nije mogao da predvodi šta će doneti internet, a šta terorizam – kasnije će se braniti da ionako “nije baš tako mislio” – tako se i u fudbalu, izgleda, istorija ponavlja.
Jednom kao lažna devetka, drugi put kao prava.
Taj isti Sesk Fabregas, koji je pre dvadesetak dana sa Komom tutnuo Lansu devet komada u Ligi šampiona, ima u svom timu Tasosa Duvikasa, vrrrrrlo devetku.
A onamo gde je Sesk stekao fudbalsko ime, pre nego što će biti članom katalonske, pardon španske inkvizije, pardon revolucije, tamo su stvari još očiglednije.
Na vrhu tabele liste strelaca u Premijer ligi, primetio je ovih dana i londonski Tajms, posle deset kola nalaze se četvorica igrača za koje se uglavnom zna gde se nalaze na terenu. Haland je dao devet komada za Siti, Isak sedam za Liverpul, Nikolas Džekson šest za Vilu, Tjerno Bari šest za Everton. (I u Nemačkoj samo rešeta Filkrug, a eno šta radi mali Espozito u Italiji, o Malenu da i ne govorimo…)
Ko je pre deset-petnaest godina mogao i da pomisli da će biti toliko posla za Centarfora, tako, sa velikim C. Onoga što Englezi neprevodivo zovu “out-and-out striker”.
Mi smo se, otprilike u to vreme pre jedne daleke decenije – to govori o dugovečnosti, ne o dalekovidosti ove sportske kolumne – brinuli hoće li u sve bogatijoj, sve skupocenijoj Premijer ligi biti mesta za nekog poput Glena Marija. Žalili smo što nema više one vrlo jednostavne akcije, kad desni bek protrči i zavrne pravo na čelenku nekog glavonje koji je čeka li čeka.
Pominjali smo i Najala Kvina, Kevina Filipsa, Džejmsa Bitija, sve one “teškaše” čiji bi cilj bio da pravovremeno pobegnu odbrani – najbolje uz lakat u pleksus liku koji ih čuva – ili da ponese dotičnog na leđima dok čeka kome će da odloži loptu.
Ah, dugajlije su polako nestajale, snagatori su morali da traže neke druge poljane, moglo ih se nabrojati na prste jedne ruke i da im ne bude tesno, a veliki su špicevi, poput aktuelnog osvajača Zlatne lopte Harija Kejna, ili Bobija Firmina koji je poneo Liverpulovu veliku “devetku”, dok je najbolji strelac zapravo pretio sa boka, počinjali pomalo da bivaju i lažne devetke, i devet i po, i devet i tri četvrtine, i devet na deset.
Olivije Žiru i još nekolicina – Kris Vud je imao onu jednu čudesnu sezonu, nije li? A prošle sezone to je činio Igor Tijago u Brentfordu, pre nego što su ga povrede malo sputale – ostali su da nose tu baklju, mada je delovalo da se i ona polako gasi.
A onda se duh vremena opet promenio, a onda je “tradicionalni” napadač ponovo postao strah i trepet, a onda se pojavila nova nada za sve one koji imaju skoro dva metra i skoro stotinu kila.
I niko to možda taj novi obrt ne pokazuje kao nova zvezda Evertona, Tjerno Bari. Stigao je iz Viljareala, gde je godinu dana maltretirao sve one bekove za glavu niže od njega, sa dve trećine dobijenih skokova. U prvoj sezoni na poziciji Barija u Liverpulu – to prezime na Mersisajdu ima svoje breme – polako se navikavao na Mojesa i na novi stadion, baš kao što se navikavao ceo klub, a onda je stari škotski vuk dobro shvatio kakvo oružje ima u rukama.
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U godini pred njegov dolazak, samo šest ekipa u Premijer ligi uputilo je više centaršuteva iz igre od “Karamelica”. Ukupno su iz njih dali – tri gola.
U šesnaest utakmica otkako je on stigao, doduše – nula golova.
A onda je u decembru, u jednoj kontri protiv Foresta, Iliman Ndiaje mogao sve sam da završi, ali je ipak gurnuo loptu i Bari ju je provukao ispod Matsa Selsa. Kada je izlazio da ustupi mesto Betu, dobio je ovacije.
U prvoj sezoni, kaže Opta, Bari je šutnuo u okvir 14 puta. U prvih deset kola ove jeseni već – 15. Dobio je 45 skokova, najviše u Engleskoj, i imao 22 velike šanse. (Ne računajući onu protiv Brentforda kada nije uspeo da dohvati loptu.) Ove godine je, dakle, toliko prisutan da mu se broje i promašaji. A i to treba uspeti.
Inače, Opta je prošle sezone proverila i utisak da se u Engleskoj ponovo više preskače igra. Posle 210 utakmica broj dodavanja dužih od 32 metra porastao je sa 93,4 po utakmici sezonu ranije na 99,6. U istom uzorku gotovo svaki drugi gol-aut završio je na protivničkoj polovini
Ako je jedna ekipa idealna za ovu vrstu vežbe, to je Everton – Everton Dankana Fergusona, Kevina Kempbela, Jakubua, Tonija Kotija. A sem te tradicije, ima Everton i Lejtona Bejnsa na mestu pomoćnika, sve sa 53 asistencije u Premijer ligi u plavom dresu. Pred jedan trening, pričao je skoro Tjerno, našli su se ranije, da vežbaju centaršuteve.
I uvežbali su ih…
Bari je, inače, imao 12 godina kada je morao da se odluči između fudbala i košarke. Njegov tata Amadu igrao je pleja za reprezentaciju Gvineje, i 1997. bio izabran za najboljeg igrača svoje zemlje. I danas ume, vele, da sinu pošalje poruku ako se ovaj nije dobro zagradio ispod koša, pardon u petercu. A Tjerno kapira, jer su negovi omiljeni sportisti Viktor Vembanjama i Šej Gildžes-Aleksander.
Zašto je onda trebalo toliko dugo da ga primete? Između ostalog, i zato što su ga gurali na pogrešno mesto, kao i svakog prerano izraslog glavurdana. Kada je jednom u mlađim kategorijama Sošoa zamolio da igra u napadu, trener mu je odgovorio nešto tipa “pa svi bi to voleli” i poslao ga natrag u odbranu.
Na probi u škotskom Hamiltonu mislili su da je centralni vezni. U Tulonu se predstavio kao desetka. Tek će Beveren, mudri su ti Belgijanci s klincima, otključati mladog Francuza, i upariti ga sa Mbokanijem, koji je dobro znao šta je pritisak i šta je Engleska.
U ponedeljak je protiv Brentforda Bari postio, ali svejedno je podsetio na veliku grešku.
Dobro, jednu manju veliku grešku – taj broj na dresu, jer umesto 11 svakako treba da nosi “devetku”, broj Diksija Dina i naravno Big Danka, upražnjenu nakon odaska Beta u Italiju.
Druga i veća velika greška je ona o kraju velikog centarfora, baš kao i o kraju istorije…
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
Lids - Koventri 3:0 (2:0)
/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/
Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)
/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/
Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)
/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/
Nedelja
13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX
15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX
15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX
15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX
15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX
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