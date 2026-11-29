Zapravo, postoji i tačan datum pada fudbalskog Berlinskog zida i ukazivanja nove fudbalske političke misli; sve nakon toga bila je manje ili više uspešna imitacija.

Bilo je finale Evropskog prvenstva 2012. i najjača generacija španskog fudbala u njegovoj istoriji – evo, ova aktuelna je jako blizu – nastupala je u finalu Evropskog prvenstva.

Pamtimo ne zato što je bilo neobično (kao, recimo, onaj trk Talijana šest godina ranije u Nemačkoj), nego zato što se dešavalo redovnije od adventa u decembru i tapasa pred večeru: Ćavi ju je doturio Inijesti, Inijesta je pogodio Fabregasa u trku, ovaj vratio pred gol i Italiju je glavom načeo David Silva.

“Devetka”, dobro, ne devetka, ali centarfor, dobro, nešto napred, kako god, te večeri bio je Sesk Fabregas. A sve je to sa klupe posmatrao, i dobijao pundravce i hemoroide, jedan Fernando Tores. Dobiće i El Ninjo na toj utakmicio svojih petnaestak minuta, daće čak i jedan gol, ali pitanje prvaka odavno je bilo rešeno.



A bilo je, i to nam je samo ilustracija ove priče, rešeno i pitanje budućnosti fudbala i toga kako će on izgledati.

No kao što profesor Fukujama nije mogao da predvodi šta će doneti internet, a šta terorizam – kasnije će se braniti da ionako “nije baš tako mislio” – tako se i u fudbalu, izgleda, istorija ponavlja.

Jednom kao lažna devetka, drugi put kao prava.

Fernando Tores i Seks Fabregas, finale Evropskog prvenstva 2012 (Reuters)

Taj isti Sesk Fabregas, koji je pre dvadesetak dana sa Komom tutnuo Lansu devet komada u Ligi šampiona, ima u svom timu Tasosa Duvikasa, vrrrrrlo devetku.

A onamo gde je Sesk stekao fudbalsko ime, pre nego što će biti članom katalonske, pardon španske inkvizije, pardon revolucije, tamo su stvari još očiglednije.



Na vrhu tabele liste strelaca u Premijer ligi, primetio je ovih dana i londonski Tajms, posle deset kola nalaze se četvorica igrača za koje se uglavnom zna gde se nalaze na terenu. Haland je dao devet komada za Siti, Isak sedam za Liverpul, Nikolas Džekson šest za Vilu, Tjerno Bari šest za Everton. (I u Nemačkoj samo rešeta Filkrug, a eno šta radi mali Espozito u Italiji, o Malenu da i ne govorimo…)

Ko je pre deset-petnaest godina mogao i da pomisli da će biti toliko posla za Centarfora, tako, sa velikim C. Onoga što Englezi neprevodivo zovu “out-and-out striker”.

Mi smo se, otprilike u to vreme pre jedne daleke decenije – to govori o dugovečnosti, ne o dalekovidosti ove sportske kolumne – brinuli hoće li u sve bogatijoj, sve skupocenijoj Premijer ligi biti mesta za nekog poput Glena Marija. Žalili smo što nema više one vrlo jednostavne akcije, kad desni bek protrči i zavrne pravo na čelenku nekog glavonje koji je čeka li čeka.

Pominjali smo i Najala Kvina, Kevina Filipsa, Džejmsa Bitija, sve one “teškaše” čiji bi cilj bio da pravovremeno pobegnu odbrani – najbolje uz lakat u pleksus liku koji ih čuva – ili da ponese dotičnog na leđima dok čeka kome će da odloži loptu.