Činjenica je da je Liverpul favorit i sada iako se igra na stadionu Hil Dikinson, prosto jer je dobio poslednja tri derbija sa komšijama i čak pet od poslednjih sedam okršaja sa Karamelama.

Za Andonija Iraolu, ovo će biti prvo iskustvo derbija sa Evertonom. Njegov tim iz nedelje u nedelju igra sve bolje, trenutno je u seriji od tri uzastopne pobede i želja svih na Enfildu je da se sa celim plenom vrate kući iako je i Everton u dobio tri od poslednje četiri utakmice u Liga kupu i Premijer ligi.

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80)

Korak unazad za tim Dejvida Mojesa bio je ubedljiv poraz na gostovanju Brentfordu (4:0), pa će škotski stručnjak morati da nađe način kako da zatvori prilaze svom golu, jer se sa druge strane očekuje velika ofanziva.

Andoni Iraola je pred ovaj meč rekao kako je srećan što će u svoju trenersku biografiju moći da upiše da je bio akter i liverpulskog derbija.

"Veoma sam srećan što ću biti deo toga i nadam se da ću uživati. Postoji samo jedan način, a to je da se pobedi. Igrao sam mnogo velikih derbija, recimo Atletik Bilbao - Sosijedad. To su posebne stvari, kao i ovde. Imate mnogo prijatelja koji igraju u timu protivnika, ponekad su to čak i članovi vaše porodice. To je meč koji uvek traje duže. Nije to jedan od onih mečeva koje odigrate i malo pričate o njemu sledeće nedelje. Posle pobede priča se o tome duže. Mnogo toga sam iskusio kao igrač, ovo će mi biti prvo iskustvo ove vrste, ali osećam da svi žele da pobede", kaže Iraola.

Žestok ritam mečeva u ovom delu sezone, donosi i probleme, pa Liverpul neće biti kompletan. Viktor Munjoz je pod velikim upitnikom, posle udarca koji je dobio na meču sa Klub Brižom. Rajan Gravenberh neće igrati, baš kao i Kodi Gakpo.

"Sa Viktorom, dobra vest je da je sve u redu, ali ipak treba imati u vidu da je dobio jak udarac. Nije trenirao u petak, ali će pokušati da se spremi za meč. Povreda Gakpa je takva da zahteva dve do tri nedelje pauze. Povredio se u dresu Holandije na meču sa Nemačkom. Ne volim da predviđam kada će se vratiti. Nije teža povreda, ali zahteva vreme da bi se izlečila", jasan je Iraola.

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Navijači Liverpula velike nade polažu u napadača Aleksandera Isaka. Šveđanin je postigao dva gola u pobedi nad Klub Brižom u Belgiji (3:0). Ove sezone postigao je deset na ukupno 16 utakmica, a posebno je ubitačan bio u gostima, upisao se u strelce makar po jednom na poslednjih šest gostovanja. Iraola tvrdi da Isak nije dobar samo zbog golova.

"Mislim da bolje razume presing. Što ga bolje razume, manje mora da trči. Sada ga koristimo daleko bolje kada smo u posedu lopte, odlično se razume sa saigračima. Tehnički je dobar, tako da ne moramo da ga koristimo samo kao finišera, može da bude vrlo koristan i u gradnji napada. Posebno dobar je bio protiv Mančester Junajteda i Klub Briža. Ako učestvuje u gradnji akcija, to će nam pomoći da napredujemo, ali i da ga hranimo boljim asistencijama. On i dalje želi da uči i napreduje, to je dobar znak", dodao je menadžer Liverpula.

Dejvid Mojes je pre nekoliko dana postao rekorder po broju mečeva na klupi Evertona (593), ali daleko važnije od toga biće mu da pobedi velikog protivnika. Mojesu će ovo biti jubilarni, 30. meč protiv Liverpula, ali ne može da se pohvali nekim naročitim učinkom. Pobedio je svega četiri puta uz devet remija i čak 16 poraza. Poslednji put slavio je još u oktobru 2010. kada je jedan od strelaca u pobedi od 2:0 bio sadašnji menadžer Arsenala, Mikel Arteta!

Ipak, 16 bodova iz 11 mečeva ove sezone, najbolji je start Evertona u poslednjih šest godina, tako da Mojes može mirno da uđe u ovaj okršaj, iako u timu neće biti kapitena Džejmsa Tarkovskog koji je isključenja na meču sa Brentfordom.

Nema sumnje da je Everton u poziciji autsajdera, ali Dejvid Mojes veruje da postepeno, klub može da smanji jaz za rivalima sa Enfilda.

"To se radi uspostavljajući stabilnost u klubu. Rasti po malo svake godine, to je način da se taj jaz smanji. Ne znam za brži način, osim ako ne dobijemo nove vlasnike koji će mnogo da ulože. Čak i u tom slučaju treba vremena za izgradnju. Evropski fudbal sada je velika stvar, posebno zbog novca koji je u igri", kaže Mojes.

Svestan je da to neće ići lako i da je između Liverpula i njih još mnogo prostora.

"Ako pričamo o jazu između dva kluba, on nije mogao da bude veći. Prošle godine uradili smo dobar posao i doveli smo sebe u zdraviju poziciju. Izgledamo sada mnogo bolje, ali i dalje moramo da uradimo mnogo da bismo bili u stanju da se nosimo sa njima, posebno ako pričamo o novcu. Taj jaz moramo da pokušamo da smanjimo drugim stvarima. Time kako radimo, željom da se uspe jer nemamo taj novac koji imaju klubovi u vrhu", smatra Mojes.

Kada je reč o samoj utakmici, tu je sve jasno.

"Nema smisla da se krije da uvek očajnički želimo da pobedimo Liverpul. Zašto ne bismo? To istina nikad nije bio lak zadatak. Uvek su imali dobre igrače, menadžere. Liverpul je za nas uvek vio velika i teška utakmica. Želim da se nadam da su i oni isto osećali za nas. Hoću da budemo u stanju da im pariramo. Poslednja dva meča kod kuće... Na Gudisonu je bilo sjajno veče, a na meču u aprilu pao ej gol u 100. minutu. Nije lepo kad se izgubi, ali to govori da nismo daleko. Moramo da nastavimo", zaključio je Mojes.

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

Lids - Koventri 3:0 (2:0)

/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/

Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)

/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/

Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)

/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/

Nedelja

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX

15.05: (2,05) Kristal Palas (3,70) Hal (3,35) MOZZART RELAX

15.05: (1,60) Brajton (4,40) Njukasl (4,90) MOZZART RELAX

15.05: (2,60) Fulam (3,40) Bornmut (2,60) MOZZART RELAX

15.05: (3,80) Sanderlend (3,50) Totenhem (1,95) MOZZART RELAX

17.30: (2,00) Arsenal (3,80) Mančester Siti (3,35) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama