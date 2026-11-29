Naime, Hamarbi i Sirijus imaju identičan skor od 61 boda, isti odnos pobeda, remija i poraza 19-4-6, a u Alsvenskanu je u slučaju istog broja bodova prvi kriterijum gol-razlika, a ona je mnogo bolja na strani zeleno-belih iz Stokholma, +39 naspram +24 Sirijusa. I u međusobnim utakmicama je identična situacija, pobede domaćina sa po 2:0.

15.00: (11,0) Vasteras (6,50) Hamarbi (1,22)

Smeši se prva titula za Zlatana Ibrahimovića. Naime, on je pre nekoliko godina, na razočaranje navijača Malmea koji su mu srušili bistu ispred stadiona, gde je počeo svoju bogatu karijeru, postao suvlasnik konkurentskog tima iz Stokholma, ima oko 25 odsto udela.

Nije ni Hamarbi trofejan klub, samo je jednom bio šampion, i to pre 25 godina. A sada je kruna nadohvat ruke. Treba samo da pobedi bezbrižni Vasteras u gostima (15.00), pa će da slavi zeleno-beli deo Stokholma. Hamarbi je bio u senci trofejnih gradskih rivala, Jurgordena i AIK-a, ali je sada došlo “pet minuta slave”.

15.00: (4,40) Geteborg (4,00) Sirijus (1,72)

Hamarbi je u sjajnom ritmu, vezao je šest pobeda u šampionatu i iskoristio brojne kikseve Sirijusa, koji je od prvog kola zagospodario na tabeli, ali za razliku od Mjelbija prošle sezone, nije izdržao u finišu. Hamarbi je postigao najviše golova u ligi (63), primio najmanje (24), pa je sve u rukama tima koji sa klupe predvodi domaći stručnjak Henrik Rodstrom.

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Sirijus može do premijerne titule ako pobedi Geteborg u gostima, a Hamarbi ne osvoji tri boda protiv Vasterasa.

Zanimljiva predigra poslednjeg kola. Prošle nedelje je Sirijus pobedio Jurgorden. U finišu su navijači tima iz Stokholma bili srećni kada je njihov igrač promašio penal. Naravno, hteli su da napakoste i otežaju posao gradskom rivalu. I slavio je Sirijus sa 1:0, ali se Hamarbi vratio na čelo šampionata Švedske pobedom nad Geteborgom na svom terenu sa 3:1.

Jurgorden i Heken se u direkntom obračunu bore za treće mesto i Evropu. Tim iz Stokholma ima bolju gol-razliku za čak 10 pogodaka od konkurenta i treba mu bod u poslednjem kolu.

15.00: (2,20) Jurgorden (3,80) Heken (2,90)

U borbi za opstanak postoje nekoliko dilema. Degerforš se vraća u drugu ligu, dok se Halmštad i Ergrite bore za 14. mesto koje vodi u plej-aut. Oba tima imaju po 23 boda, s tim da Ergrite ima bolju gol-razliku za tri pogotka. Nije 100 odsto siguran ni Kalmar sa 26 bodova, ali izvesno će da ostane u švedskoj eliti.

ŠVEDSKA 1 – 30. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

15.00: (1,90) Degerforš (3,80) Ergrite (3,70)

15.00: (1,90) Kalmar (3,90) AIK (3,60)

15.00: (4,40) Geteborg (4,00) Sirijus (1,72)

15.00: (11,0) Vasteras (6,50) Hamarbi (1,22)

15.00: (1,90) Elfsborg (3,90) Gais (3,60)

15.00: (2,20) Jurgorden (3,80) Heken (2,90)

15.00: (1,52) Halmštad (4,20) Mjelbi (5,50)

15.00: (1,52) Malme (4,70) Bromapojkarna (5,30)

***kvote su podložne promenama