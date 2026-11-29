Generalno kada se pogleda statistika, nije to loše, gotovo identično kao poslednje dve sezone. Brendon Miler ubacuje 20,9 poena u proseku, ima 4,5 skokova i 2,6 asistencije po meču, uz 1,1 ukradenu loptu, pa se svi pitaju šta je onda problem. On leži u tome što šutira 35,8 odsto iz igre i 28,9 odsto za tri poena, a to su mu ubedljivo najgori procenti do sada u četvorogodišnjoj karijeri. Protiv Bruklin Netsa u porazu protekle noći (118:116) gađao je 1/14 iz igre (1/7 za dva, 0/7 za tri) za 33 minuta i dao je samo četiri poena. Još kada se pogledaju snimci, bilo je veoma loših odluka, ispadala mu je lopta iz ruke, u jednom trenutku se podigao na šut i nije ni izbacio loptu...

Već se priča i da su mu ovih 20 poena prazne brojke jer zna da nabija statistiku i on, a posebno je problem što igra toplo-hladno jer sada je dao četiri poena na 1/14 iz igre, prošlu utakmicu je ubacio 35. Sledeću može da ubaci 25, pa onda opet da ima pet poena i tako u krug. Možda je i preveliki pritisak na njega da sada on bude nosilac franšize kao glavni igrač, posebno kada nema drugog nosioca Kona Knupela, kojeg muči povreda i još nije igrao ove sezone.

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Dok je Lamelo Bol bio tu, odbrane su se najviše fokusirale na njega kao glavnog organizatora igre i glavnog poentera, od čega su živeli Knupel i Miler, ali sada više Ol star plejmejkera nema. Nema ni Majlsa Bridžisa, koji je isto imao petnaestak poena u rukama, probijao često i izbacivao za njih, od čega su se oni sladili. Sada u principu sve moraju sami.

Jesu tu Kobi Vajt i Naz Rid, mada nije to taj nivo i zato su generalno Hornetsi i tako loši, uz činjenicu da im nema startnog beka i drugog najboljeg igrača. Možda su požurili u Severnoj Karolini da predaju štafetu Mileru, koji za sada mora makar malo da digne procente.

I da nauči kako da nosi tim u pobedničkoj košarci, inače su sve ovo na kraju dana prazne brojke.