Možda je prerano ušao u velike cipele: Slabo je to za 209.000.000 dolara
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 08:37
Katastrofalna utakmica Brendona Milera protiv Bruklin Netsa otvorila je temu njegovog velikog ugovora
Odlučili su Šarlot Hornetsi da krenu u nekom drugom pravcu ovog leta. Ušli su u plej-in prošle sezone, što je za njih puna kapa posle godina agonije i tuge u Severnoj Karolini, gde je čak i Majkl Džordan odlučio da proda jedan deo vlasništva nad klubom jer ni on više nije mogao da se bori sa Hornetsima. Delovalo je da su napravili nešto za budućnost, pa da godinama mogu da budu samo bolji i bolji, međutim uprava je odlučila da krene u nekom drugom pravcu i otarasi se najboljeg igrača i dugogodišnjeg startera, koji je takođe bio među glavnima.
Ideja Hornetsa bila je da Brendon Miler postane novi lider ekipe zajedno sa Konom Knupelom, ali za sada to ne deluje baš bajno. Posebno zbog činjenice da su odmah i produžili posle ruki ugovora Milera i to na pet godina za 209.000.000 dolara. Jasno je da je on glavni igrač, samo je pitanje – da li je prerano ušao u velike cipele?
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Generalno kada se pogleda statistika, nije to loše, gotovo identično kao poslednje dve sezone. Brendon Miler ubacuje 20,9 poena u proseku, ima 4,5 skokova i 2,6 asistencije po meču, uz 1,1 ukradenu loptu, pa se svi pitaju šta je onda problem. On leži u tome što šutira 35,8 odsto iz igre i 28,9 odsto za tri poena, a to su mu ubedljivo najgori procenti do sada u četvorogodišnjoj karijeri. Protiv Bruklin Netsa u porazu protekle noći (118:116) gađao je 1/14 iz igre (1/7 za dva, 0/7 za tri) za 33 minuta i dao je samo četiri poena. Još kada se pogledaju snimci, bilo je veoma loših odluka, ispadala mu je lopta iz ruke, u jednom trenutku se podigao na šut i nije ni izbacio loptu...
Već se priča i da su mu ovih 20 poena prazne brojke jer zna da nabija statistiku i on, a posebno je problem što igra toplo-hladno jer sada je dao četiri poena na 1/14 iz igre, prošlu utakmicu je ubacio 35. Sledeću može da ubaci 25, pa onda opet da ima pet poena i tako u krug. Možda je i preveliki pritisak na njega da sada on bude nosilac franšize kao glavni igrač, posebno kada nema drugog nosioca Kona Knupela, kojeg muči povreda i još nije igrao ove sezone.
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Dok je Lamelo Bol bio tu, odbrane su se najviše fokusirale na njega kao glavnog organizatora igre i glavnog poentera, od čega su živeli Knupel i Miler, ali sada više Ol star plejmejkera nema. Nema ni Majlsa Bridžisa, koji je isto imao petnaestak poena u rukama, probijao često i izbacivao za njih, od čega su se oni sladili. Sada u principu sve moraju sami.
Jesu tu Kobi Vajt i Naz Rid, mada nije to taj nivo i zato su generalno Hornetsi i tako loši, uz činjenicu da im nema startnog beka i drugog najboljeg igrača. Možda su požurili u Severnoj Karolini da predaju štafetu Mileru, koji za sada mora makar malo da digne procente.
I da nauči kako da nosi tim u pobedničkoj košarci, inače su sve ovo na kraju dana prazne brojke.