Ešli Jang o dovođenju Kontea u Junajted: To bi bila katastrofa, ne testira igrače, nego upravu i vlasnike

Iako je Konte objavio poruku da društvenim mrežama kako nije bilo nikakvih kontakata sa Junajtedom, ljude i dalje kopka kako bi se vatreni južnjak uklopio u haos na Old Trafordu. Ako ga neko zna onda je to - Ešli Jang. Osvojio jetitulu prvaka Italije sa Interom u sezoni 2020/21, kada mu je trener bio upravo Konte. Ipak, smatra da njegove metode možda nisu ono što je u ovom trenutku potrebno Crvenim đavolima.

"On je lud, da se razumemo, baš lud. Mnogo se priča o statistici Mančester junajteda kada je reč o pretrčanim kilometrima. Ako igrači nisu spremni da trče, a Antonio Konte preuzme ekipu, mislim da bi to bila katastrofa", rekao je Jang u emisiji Overlapdaily.

Nekadašnji reprezentativac Engleske pričao je o tome kako izgleda Konte tokom utakmica, ali i na treninzima.

„Pored aut-linije pomalo podseća na Dijega Simeonea. Stalno ga čuješ, ne prestaje da viče. Treninzi su veoma intenzivni i mnogo se trči.Često smo igrali 11 na 11 na treninzima, što je ponekad znalo da bude pomalo dosadno. I sastanci su bili dugi. A kada kažem dugi, mislim na to da bismo, posle poraza, otišli na sastanak, a on bi bukvalno zaustavljao sve i vraćao se na svaki detalj. Znali smo da provedemo tri ili četiri sata u prostoriji. Čovek bi pomislio: ‘Hajde, dosta više, budimo ozbiljni!’.

Trenerski kvaliteti nikad nisu bili upitni, ali zato jeste temperament. Konte je bure baruta koje može da u svakom trenutku eksplodira i raznese sve oko sebe. To ga je sprečavalo da se duže zadrži u nekim klubovima.

„Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih se ne zadržava dugo. Ne pokušava mentalno da testira samo igrače već i upravu i vlasnike. Verujem da im na kraju dosadi i da pomisle kako je vreme da ode", smatra Jang.