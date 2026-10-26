Bugarin pored Stanoja na klupi Partizana, za Raću se još ne zna

„Gicov dolazi iz Bugarske, ali poseduje austrijsku licencu“, podseća Stanojević da je pomoćni trener ranije radio u sofijskom CSKA, dok je u Austriji bio u Hornu, FAK-u, Sankt Peltenu i klubu First Viena.

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Osim Gicova, posao saradnika najviše zaduženog za analizu obavljaće Miloš Podunavac, koji je tu bio i u prethodna dva Stanojevićeva boravka, dok je kondicioni trener Bojan Stamatović, saradnik iz leta 2024.

„Videćemo danas još, ali svako iz okruženja Saše Ilića je dobrodošao u moj kadar“, pojasnio je Stanojević.

Sportski direktor Radosav Petrović je dodao da u ovom trenutku ne zna da li će i u nastavku sezone sedeti na klupi, kao što je bio slučaj dok je ekipu vodio Saša Ilić.

Ono što je indikativno jeste saznanje da, za razliku od prethodna dva mandata, Aleksandar Stanojević ovoga puta neće imati kraj sebe Branka Vukašinovića.