Estudijantes na iskušenju protiv Katolike

Bio je to gol vredan mnogo više od jedne pobede. Bio je to trenutak koji je promenio tok sezone, mada junaka te večeri danas više nema u svlačionici Estudiantesa. Mladi vezista je samo nekoliko nedelja kasnije napustio klub i prešao u Bolonju za više od 10.000.000 dolara, čime je postao drugi najskuplje prodati fudbaler u istoriji „Pinče“. Estudiantes je tako ostao bez jednog od važnih protagonista svog kontinentalnog sna, ali i dalje ima dovoljno iskustva i kvaliteta da veruje u novi veliki iskorak.

02.30: (1,65) Estudijantes (3,50) Universidad Katolika (6,00)

Ipak, raspoloženje u domaćem prvenstvu nije ni približno tako blistavo. U prve četiri utakmice Estudiantes je upisao čak tri poraza i samo jednu pobedu, onu ubedljivu protiv Defensa i Hustisije od 3:0. Zato Libertadores dolazi u pravom trenutku, kao takmičenje u kojem se sve prethodno može ostaviti po strani, a jedna dobra noć može da promeni sliku čitave sezone.

Sa druge strane čeka ih ekipa koja je u grupnoj fazi napravila jedno od najvećih iznenađenja. Univerzidad Katolika zauzela je prvo mesto u grupi D sa čak 13 bodova i iza sebe ostavila dva imena koja u južnoameričkom fudbalu nose posebnu težinu, brazilski Kruzeiro i Boku Juniors. Dok je čileanski predstavnik mirno prošao dalje, Boka je završila takmičenje već u grupi i put nastavila u Kopa Sudamerikani.

„Kruzadosi“ u nokaut fazu ne ulaze samo sa samopouzdanjem, već i sa jasnom potvrdom da mogu da igraju protiv velikih. U domaćem prvenstvu trenutno su drugi sa 30 bodova, ali za vodećim Kolo-Kolom zaostaju čak 12 bodova, uz to što lider ima i utakmicu manje. Libertadores je zato prilika da se sezona dobije drugačiji narativ, a prvi korak moraće da naprave na jednom od najtežih gostovanja na kontinentu.

Estudiantes će na svom terenu pokušati da nametne tempo i ostvari rezultat koji bi mu omogućio mirniji odlazak u Santjago. Trener Aleksandar Medina najverovatnije će na teren poslati Fernanda Musleru na golu, dok bi defanzivnu liniju trebalo da čine Erik Mesa, Santjago Nunjes, Tomas Palasios i Gaston Benedeti. U veznom redu očekuju se Ezekijel Piovi i Aleksis Kastro, ispred njih Fabrisio Peres, Tijago Palasios i Hoakin Tobio Burgos, dok bi najistureniji trebalo da bude iskusni Gvido Kariljo.

Čileanci bi trebalo da odgovore sa Visenteom Bernedom među stativama. Ispred njega bi trebalo da budu Bernardo Serezo, Danijel Gonsales, Branko Ampuero i Eugenio Mena, dok su za sredinu terena projektovani Džohan Valensija, Fernando Zuki i Džimi Martinez, uz Kristijana Kuevasa. U napadu bi trebalo da budu Husto Đani i čovek koji već godinama predstavlja jedno od najprepoznatljivijih lica čileanskog fudbala - Fernando Sampredri.

Na papiru, Estudiantes ima prednost domaćeg terena. Katolika, međutim, ima ono što se u ovakvim utakmicama ne može kupiti, samopouzdanje stečeno kroz grupu u kojoj je već jednom pokazala da joj velika imena ne znače mnogo. Zato će prvih 90 minuta u La Plati biti više od običnog uvoda u dvomeč. Biće to sudar argentinskog iskustva i čileanske forme, duel dve ekipe koje su do osmine finala stigle različitim putevima, ali sada imaju isti cilj: napraviti prvi korak ka četvrtfinalu Libertadoresa.

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PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (1/8 FINALA)

Utorak

23.55: (1,75) Fluminense (3,50) Rivadavija (5,10)

Sreda

02.30: (1,65) Estudijantes (3,50) Universidad Katolika (6,00)

02.30: (2,90) Deportivo Tolima (3,15) Independijente del Valje (2,55)

23.55: (1,30) Palmeiras (5,20) Sero Portenjo (11,0)

23.55: (1,95) Platense (3,35) Kokimbo Unido (4,20)

Četvrtak

02.30: (3,00) Kruzeiro (3,05) Flamengo (2,50)

23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)

Petak

02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)

*** kvote su podložne promenama