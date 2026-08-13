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KRAJ: Tobol – Partizan 1:2 (VIDEO)
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čet. 13.08.26. | 17:01
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TOBOL – PARTIZAN 1:2 (1:0), prvi meč 0:3
/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/
Stadion: Centralni
Sudija: Danijele Čifi (Italija)
TOBOL (4-2-4): Busurmanov – Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov (63. Boršić) – Tagibergen (63. Talal), Sise – Česnokov, Lisakovič, Milovanović (78. Zuev), Gera.
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Vukotić (81. Envulu), Sek, Alilović (46. Zeković), Kostić (70. Traore), Trifunović (46. Zubairu) – Kojzek (46. Že).
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