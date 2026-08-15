Preozbiljan posao TSC-a: Golman bez debija u prvom timu otišao u Milan za 1.000.000 evra sa bonusima
Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 12:20
Mladi golman Ilja Pantelin će nositi dres Rosonera i odmah će biti priključen mlaim kategorijama
Kakav posao TSC-a! Strašan posao. Preozbiljan. Ilja Pantelin je momak koji nije ni debitovao za seniorski tim kluba iz Bačke Topole, a već je napravio zvučan transfer, za prilike Mozzart Bet Prve lige Srbije - neverovatan. Mladi golman dogovorio je prelazak u Milan. Topolčani će na ime obeštećenja inkasirati 1.000.000 evra sa bonusima, saznaje Mozzart Sport.
Rosoneri su momka rođenog 2007. godine intenzivno pratili poslednjih šest meseci na utakmicama mlađih kategorija, čak su dolazili nekoliko puta da ga pogledaju uživo i očigledno su imali šta da vide. za početak, Pantelin će konkurisati između Milan Futura i Primavere, pošto će se nešto kasnije priključiti ekipi. Stasiti čuvar mreže je prethodne sezone u Omladinskoj ligi Srbije branio na 22 utakmice, a često je sedeo na klupi prvog tima, ali pored Nikole Simića nije mogao da dobije šansu.
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O tome koliko je talentovan, govori činjenica da je među stative omladinaca TSC-a prvi put stao kad je imao 16 godina. Od tada do danas je cirkulisao između omaldinaca i kadeta. U narednim danima se očekuje da Pantelin potpiše ugovor sa italijanskim gigantom.
Mladi čuvar mreže je poslednjih nekoliko godina branio za U18 selekciju Srbije kod Gordana Petrića na prijateljskim utakmicama protiv Češke, Mađarske i Švedske. Stručnjaci Iliju karakterišu kao modernog golmana, izuzetnih fizičkih predispozicija. Upravo je to najviše privuklo pažnju ljudi iz Milana, a TSC-u donelo ozbiljnu zaradu.