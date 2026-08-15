Preozbiljan posao TSC-a: Golman bez debija u prvom timu otišao u Milan za 1.000.000 evra sa bonusima

Kakav posao TSC-a! Strašan posao. Preozbiljan. Ilja Pantelin je momak koji nije ni debitovao za seniorski tim kluba iz Bačke Topole, a već je napravio zvučan transfer, za prilike Mozzart Bet Prve lige Srbije - neverovatan. Mladi golman dogovorio je prelazak u Milan. Topolčani će na ime obeštećenja inkasirati 1.000.000 evra sa bonusima, saznaje Mozzart Sport.

Rosoneri su momka rođenog 2007. godine intenzivno pratili poslednjih šest meseci na utakmicama mlađih kategorija, čak su dolazili nekoliko puta da ga pogledaju uživo i očigledno su imali šta da vide. za početak, Pantelin će konkurisati između Milan Futura i Primavere, pošto će se nešto kasnije priključiti ekipi. Stasiti čuvar mreže je prethodne sezone u Omladinskoj ligi Srbije branio na 22 utakmice, a često je sedeo na klupi prvog tima, ali pored Nikole Simića nije mogao da dobije šansu.