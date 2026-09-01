Partizan našao levog beka – Španca

Novi igrač Partizana trebalo bi uskoro da postane Kristijan Manrike , javlja Telegraf. U pitanju je fudbaler koji nije imao neku impresivnu karijeru do sada: preko rezervnog tima Rajo Valjekana stigao je u Omoniju iz Nikozije, pa ga je put vodio preko Mađarske, ponovo Španije, do grčkog Panetolikosa, za koji sada igra.

Manrike je odigrao tri utakmice od početka sezone za Panetolikos, postigao je jedan gol, dok je za dva asistirao. U prethodnoj sezoni odigrao je čak 44 meča za grčki klub i imao jednu asistenciju.

Partizan kuburi sa pozicijom levog beka otkako se povredio Mario Jurčević prošle jeseni. Izređali su se na tom mestu Abdulmalik, Petrović, Đurđević, Milovanović, Samson, ali nijedan nije uspeo da se ustali, da pruži u kontinuitetu partije kojima bi „kupio“ sebi mesto u startnih 11.