Zemun i Kragujevčani igraju u ponedeljak
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Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 15:34
Određen novi termin odložene utakmice 17. kola Mozzart Bet Superlige
Sneg nije dozvolio da se lopta danas zakotrlja u Ubu. Duel Zemuna i kragujevačkog Radničkog u 17. kolu Mozzart Bet Superlige odložen je, a samo par sati nakon inicijalne odluke, direktor takmičenja Aleksandar Pivić doneo je još jednu - o novom terminu ovog duela.
Nedavni rivali iz šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije sastaće se u ponedeljak sa početkom u 14 časova. Veruje se da će tada biti uslova za fudbal i da će pretposlednja jesenja runda srpskog šampionata biti zaokružena.
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Ostaje da se vidi hoće li eventualno doći do pomeranja Zemunove utakmice osmine finala Kupa Srbije sa niškim Radničkim, koja je zakazana za sredu od 13 sati. Za sada nema informacija o pomeranju tog susreta.
Ove subote, zbog snežnih padavina, odložene su i tri utakmice Mozzart Bet Prve lige. Ona između Borca i Dubočice u Lučanima za 24 časa, pa će biti odigrana u nedelju. Ona između Metalca i Voždovca pomerena je za utorak, dok će naknadno biti određeni novi termin duela Grafičara i zrenjaninskog Proletera 023.