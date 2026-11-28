Sneg nije dozvolio da se lopta danas zakotrlja u Ubu. Duel Zemuna i kragujevačkog Radničkog u 17. kolu Mozzart Bet Superlige odložen je, a samo par sati nakon inicijalne odluke, direktor takmičenja Aleksandar Pivić doneo je još jednu - o novom terminu ovog duela.

Nedavni rivali iz šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije sastaće se u ponedeljak sa početkom u 14 časova. Veruje se da će tada biti uslova za fudbal i da će pretposlednja jesenja runda srpskog šampionata biti zaokružena.