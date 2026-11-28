Ovu informaciju pustio je etar pouzdani grčki Sport 24, uz nagoveštaj da ga žuto-crni žele zbog toga što je trenutno bez ugovora, ali sa ogromnim evroligaškim iskustvom koje poseduje. Takođe, ističe se da se dve strane još uvek nisu dogovorile oko potencijalnog angažmana, ali se priprema teren za konačno ozvaničenje.

Ono što je takođe velika prednost Arisa u pokušaju da privoli Nemanju Nedovića da stavi paraf na ugovor sa solunskim klubom jeste Vasilis Spanulis. Grčki stručnjak i iskusni bek sarađivali su zajedno u Monaku, tako da se međusobno dobro poznaju i znaju kako ko funkcioniše i razmišlja.

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Nemanja Nedović se tokom proteklog perioda dovodio u vezu sa mnogim evroligaškim klubovima. Pisalo se i pričalo o tome kako je za njegove usluge zainteresovan Hapoel iz Tel Aviva. Posle Crvenih, na red je došao i najveći izraelski klub Makabi, ali se ni taj posao nije dogodio.

Sada je na redu interesovanje Arisa koji ima novac, takmičarski motiv i velike ambicije, te se ostaje da se vidi da li će na kraju doći do dogovora između solunskog kluba i nekadašnjeg srpskog reprezentativca koji je prošle sezone u dresu Monaka u Evroligi imao prosek od 6,5 poena, 1,3 skoka i 1,4 asistencije.