Posle tri sušne utakmice, nastavio je iskusni Milan Mirosavljev da trese mreže i najavio da će, bude li sve kako treba, do kraja konkurisati za "zlatnu kopačku" Mozzart Bet Prve lige Srbije. Devetim golom u tekućem šampionatu na vrhu liste strelaca izjednačio sa sa Irfanom Hadžićem i Nemanjom Nikolićem.

Javor sa boljim ritmom od početka, ali je u uvodnim momentima nedostajalo patine u završnicama akcija. Miroslav Maričić je u osmom minutu iz slobodnjaka nanišanio nepreciznog Černoa Kandea, da bi tri minuta kasnije sam završio posao. Napad Jandrićevih momaka krenuo je nakon ne baš idealnog dubinskog pasa Spartakovog Vladimira Kovačevića, a završio ključnim dodavanjem Mirosavljeva i šestim pogotkom u sezoni odličnog Maričića - 1:0.

Mirosavljev je u 13. minutu omogućio Aleksi Radonjiću da se upiše, ali je zablistao golman gostiju Minić. A onda je Mirosavljev rešio da popravi golgeterski skor. Tu mu nije uspelo u 31, ali jeste u 34. minutu - 2:0.

Između Javorovih trenutaka nadahnuća, tek povremeno se javljao Spartak. Na isteku 13. minuta probao je sa distance Aleksandar Kovačević, dok je Dimitrija Stevanovića posle solidnih akcija u 20. i 32. minutu pokušao da savlada Aleksa Trajković.

Pokazali su Golubovi malo više želje početkom drugog poluvremena, ali su im brzo sasečena krila. Najpre je Radonjiću u 63. minutu "na tacni" servirao Okansi za otklanjanje svih dilema, ako ih je uopšte i bilo - 3:0.

Radonjić je bio blizu pogotka i u 70. minutu, a onda je došlo vreme za rezervistu Marka Nikolića. Maričić ga je pronašao za poker u Minićevoj mreži - 4:0.

Tačka je stavljena u 83. minutu. Nemanja Đokić uposlio je u završnici besprekornog Nikolića - 5:0.

Sneg nije omeo fudbalere u Ivanjici da odigraju utakmicu, ali su čak tri meča ovog kola odložena. Onaj između Borca i Dubočice u Lučanima samo na 24 časa (za nedelju), onaj između Metalca i Voždovca, koji je u Gornjem Milanovcu trebalo da se origra u nedelju, za utorak, dok će naknadno biti određen novi termin duela Grafičara i Proletera.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 20. KOLO

JAVOR - SPARTAK 5:0 (2:0)

/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/

Stadion kraj Moravice u Ivanjici.

Sudija: Miroslav Matić.

JAVOR: Stevanović - Bjeković, Kolaković, Todosijević, Konstantinov - Kande - Okansi (75. Saliman), Maričić (82. Fero), Akva (68. Đokić), Radonjić (75. Mićić) - Mirosavljev (68. Nikolić).

SPARTAK: Minić - Peić, V. Kovačević, Motika, Pavlović (63. Petrović) - Kuveljić, A. Kovačević (63. Envokebija) - Karaklajić, Trajković, Bastajić (78. Stojanović) - Mulato (78. Miranović).

MOZZART BET PRVA LIGA, 20. KOLO

Subota

OFK Vršac - Jedinstvo Ub 3:2 (3:1)

/Gojkov 8, Vasiu 23, Janjić 37 - Jokić 20, Paunović 90+1)

Javor - Spartak 5:0 (2:0)

/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/

Teleoptik - Smederevo 1924 0:1 (0:0)

/Preradov 80/

Grafičar - Proleter 023 ODLOŽENO

TSC - Napredak U TOKU

Nedelja

13.00 Bor 1919 - Loznica

13.00 Borac 1926 - GFK Dubočica 1923

Utorak

13.00 Metalac - Voždovac