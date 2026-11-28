Snežne radosti u Ivanjici: Petarda na Jandrićevom debiju, Spartakov drugi debakl u sezoni
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 15:21
Javor deklasirao Subotičane u zimskim uslovima
Okršaj dojučerašnjih superligaša, koji su nedavno posegli za promenama u stručnom kadru, pripao je domaćinu iz Ivanjice. Uspeo je Nebojša Jandrić da pobedom proslavi povratak na srpsku fudbalsku scenu. Javor je u 17. rundi Mozzart Bet Prve lige Srbije skoro rutinski slavio protiv Spartaka - 5:0 (2:0).
Iako je pauza između dva poluvremena trajala duže nego u meteorološki povoljnim okolnostima za loptanje, služba je dobro obavila posao i teren zasićen padavinama učinila koliko-toliko upotrebljivim. Najefikasniji kolektiv drugostepenog karavana pokazao je doslednost i u snežnim uslovima, dok je četa iz Subotice potvrdila da ima jednu od najslabijih odbrana u ligi. Nije ni čudo, s obzirom da je od lanskih snaga tu jedino tinejdžer između stativa Dimitrije Minić, istina uz neke što su ostali među rezervama, poput Luke Subotića. Ne tako davno, Subotičani su primili šest komada kod kuće od Proletera, danas pet od Javora...
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Posle tri sušne utakmice, nastavio je iskusni Milan Mirosavljev da trese mreže i najavio da će, bude li sve kako treba, do kraja konkurisati za "zlatnu kopačku" Mozzart Bet Prve lige Srbije. Devetim golom u tekućem šampionatu na vrhu liste strelaca izjednačio sa sa Irfanom Hadžićem i Nemanjom Nikolićem.
Javor sa boljim ritmom od početka, ali je u uvodnim momentima nedostajalo patine u završnicama akcija. Miroslav Maričić je u osmom minutu iz slobodnjaka nanišanio nepreciznog Černoa Kandea, da bi tri minuta kasnije sam završio posao. Napad Jandrićevih momaka krenuo je nakon ne baš idealnog dubinskog pasa Spartakovog Vladimira Kovačevića, a završio ključnim dodavanjem Mirosavljeva i šestim pogotkom u sezoni odličnog Maričića - 1:0.
Mirosavljev je u 13. minutu omogućio Aleksi Radonjiću da se upiše, ali je zablistao golman gostiju Minić. A onda je Mirosavljev rešio da popravi golgeterski skor. Tu mu nije uspelo u 31, ali jeste u 34. minutu - 2:0.
Između Javorovih trenutaka nadahnuća, tek povremeno se javljao Spartak. Na isteku 13. minuta probao je sa distance Aleksandar Kovačević, dok je Dimitrija Stevanovića posle solidnih akcija u 20. i 32. minutu pokušao da savlada Aleksa Trajković.
Pokazali su Golubovi malo više želje početkom drugog poluvremena, ali su im brzo sasečena krila. Najpre je Radonjiću u 63. minutu "na tacni" servirao Okansi za otklanjanje svih dilema, ako ih je uopšte i bilo - 3:0.
Radonjić je bio blizu pogotka i u 70. minutu, a onda je došlo vreme za rezervistu Marka Nikolića. Maričić ga je pronašao za poker u Minićevoj mreži - 4:0.
Tačka je stavljena u 83. minutu. Nemanja Đokić uposlio je u završnici besprekornog Nikolića - 5:0.
Sneg nije omeo fudbalere u Ivanjici da odigraju utakmicu, ali su čak tri meča ovog kola odložena. Onaj između Borca i Dubočice u Lučanima samo na 24 časa (za nedelju), onaj između Metalca i Voždovca, koji je u Gornjem Milanovcu trebalo da se origra u nedelju, za utorak, dok će naknadno biti određen novi termin duela Grafičara i Proletera.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 20. KOLO
JAVOR - SPARTAK 5:0 (2:0)
/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/
Stadion kraj Moravice u Ivanjici.
Sudija: Miroslav Matić.
JAVOR: Stevanović - Bjeković, Kolaković, Todosijević, Konstantinov - Kande - Okansi (75. Saliman), Maričić (82. Fero), Akva (68. Đokić), Radonjić (75. Mićić) - Mirosavljev (68. Nikolić).
SPARTAK: Minić - Peić, V. Kovačević, Motika, Pavlović (63. Petrović) - Kuveljić, A. Kovačević (63. Envokebija) - Karaklajić, Trajković, Bastajić (78. Stojanović) - Mulato (78. Miranović).
MOZZART BET PRVA LIGA, 20. KOLO
Subota
OFK Vršac - Jedinstvo Ub 3:2 (3:1)
/Gojkov 8, Vasiu 23, Janjić 37 - Jokić 20, Paunović 90+1)
Javor - Spartak 5:0 (2:0)
/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/
Teleoptik - Smederevo 1924 0:1 (0:0)
/Preradov 80/
Grafičar - Proleter 023 ODLOŽENO
TSC - Napredak U TOKU
Nedelja
13.00 Bor 1919 - Loznica
13.00 Borac 1926 - GFK Dubočica 1923
Utorak
13.00 Metalac - Voždovac