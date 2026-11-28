Ukoliko četa Zorana Mirkovića napravi podvig i prođe u nokaut fazu, sve do eventualnog finala igrala bi na domaćem terenu, polufinale u Beogradu, a četvrtfinale ili u prestonici, ili, ukoliko bi prošla kao druga u grupi, u Loznici.

U Humskoj ili Ljutice Bogdana, tek, Orlići će tamo igrati protiv Poljske, 16. juna od 21 sat i protiv Engleske, tri dana kasnije od 18 sati, dok će duel sa Francuskom biti na programu 22. juna od 18 časova u Leskovcu.

Utakmice naše grupe igraće se u Beogradu i Leskovcu. Kada kažemo Beogradu, tu još uvek postoji nedoumica na kojem stadionu, jer planirani radovi na rekonstrukciji stadiona Partizana kasne. Ovaj objekat jeste prijavljen UEFA za domaćina, a kao alternativa ostaje stadion Crvene zvezde, s tim što bi deo tribina morao da bude pokriven, jer Evropska kuća fudbala ograničava kapacitet stadiona na kojima se igraju zvanične utakmice U21 reprezentacija.

Leskovcu je pripao i derbi grupne faze takmičenja, duel Engleske i Francuske na dan otvaranja Evropskog prvenstva (16. juna), dok će se u Loznici i Bačkoj Topoli igrati mečevi Grupe C, u kojoj su Portugalija, Hrvatska, Češka i Grčka, a sa kojom se upravo ukršta naša grupa sve do finala („kostur“ je podeljen na gornji i donji deo žreba, kao na teniskom turniru).

Utakmice preostale dve grupe igraće se u Albaniji. U Grupi B su, podsetimo, Španija, Italija, Finska i Albanija, a u Grupi D će igrati: Nemačka, Holandija, Norveška i Belgija. Loznica je, dakle, dobila jedno četvrtfinale (možda baš ono u kojem će igrati Srbija, koliko god trenutno mnogima utopistički delovala mogućnost da Orlići prođu grupu), a Bačka Topola utakmicu za treće mesto, koja, doduše, još uvek nije sasvim izvesna.

Naime, ovo Evropsko prvenstvo je kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Los Anđelesu, a tamo će samo tri najbolje selekcije. Dakle, uz finaliste još jedna reprezentacija, ali s obzirom na to da Engleska nema pravo nastupa na OI (tamo učestvuje Velika Britanija), ukoliko bi se Gordi Albion plasirao u polufinale (a, podsetimo, braniće dvostruku uzastopnu titulu), onda bi troje ostalih polufinalista automatski obezbedilo olimpijsku vizu i meča za „bronzu“ ne bi ni bilo. Finale se igra u Tirani, 3. jula od 21 sat.

Do početka turnira ostalo je okruglo 200 dana, a Fudbalski savez Srbije objavio je da startovala prodaja ulaznica, uz brojne pakete i promocije, o čemu više detalja možete pronaći OVDE.

EVROPSKO PRVENSTVO (U21) 2027. GODINE

Prvo kolo

Sreda, 16. jun

Grupa B: Italija-Finska (18.00, Elbasan)

Grupa A: Srbija-Poljska (21.00, Beograd)

Grupa A: Engleska-Francuska (21.00, Leskovac)

Grupa B: Albanija-Španija (Tirana)

Četvrtak, 17. jun

Grupa C: Grčka-Hrvatska (18.00, Baška Topola)

Grupa D: Norveška-Belgija (18.00, Skadar)

Grupa C: Češka-Portugalija (21.00, Loznica)

Grupa D: Nemačka-Holandija (21.00, Tirana)

Drugo kolo

Subota, 19. jun

Grupa A: Srbija-Engleska (18.00, Beograd)

Grupa A: Poljska-Francuska (21.00, Leskovac)

Grupa B: Albanija-Italija (21.00, Tirana)

Grupa B: Španija-Finska (21.00, Elbasan)

Nedelja, 20. jun

Grupa C: Portugalija-Hrvatska (18.00, Bačka Topola)

Grupa D: Belgija-Holandija (18.00, Tirana)

Grupa C: Češka-Grčka (21.00, Loznica)

Grupa D: Norveška-Nemačka (21.00, Skadar)

Treće kolo

Utorak, 22. jun

Grupa A: Poljska-Engleska (18.00, Beograd)

Grupa A: Francuska-Srbija (18.00, Leskovac)

Grupa B: Španija-Italija (21.00, Tirana)

Grupa B: Finska-Albanija (21.00, Elbasan)

Sreda, 23. jun

Grupa C: Portugalija-Grčka (18.00, Bačka Topola)

Grupa C: Hrvatska-Češka (18.00, Loznica)

Grupa D: Holandija-Norveška (21.00, Skadar)

Grupa D: Belgija-Nemačka (21.00, Tirana)

Četvrtfinale

Subota, 26. jun

Četvrtfinale 1: Pobednik Grupe A - Drugoplasirani Grupe C (Beograd)﻿

Četvrtfinale 3: Pobednik Grupe B - Drugoplasirani Grupe D (Elbasan)

Nedelja, 27. jun

Četvrtfinale 2: Pobednik Grupe C - Drugoplasirani Grupe A (Loznica)﻿

Četvrtfinale 4: Pobednik Grupe D - Drugoplasirani Grupe B (Skadar)

Polufinale

Sreda, 30. jun

Polufinale 1: Pobednik četvrtfinala 1 - Pobednik četvrtfinala 2 (Beograd)

Polufinale 2: Pobednik četvrtfinala 3 - Pobednik četvrtfinala 4 (Tirana)

Meč za olimpijsku vizu (ako bude potrebe)

Subota 3. jul

Poraženi polufinala 1 - Poraženi polufinala 2 (Bačka Topola)

Finale

Subota, 3. jul

Pobednik polufinala 1 - Pobednik polufinala 2 (21.00, Tirana)