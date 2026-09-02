Kad opeče ’fenjer’, menja se trener: Nikola Trajković na klupi Grafičara

Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 14:53
Posle samo četiri boda iz prvih šest kola, Zvezdina filijala dobiće novog stratega umesto Milana Stegnjajića
Koliko su čudni putevi trenerski u Srbiji pokazuje i jedan pravi mali kuriozitet: Nikola Trajković postaće novi trener Grafičara nakon što ga je pre dva dana deklasirala Dubočica, na čijoj je klupi upravo on sedeo proletos. Naslediće Milana Stegnjajića koji mu je bio prvi asistent dok je vodio Radnički iz Niša, a koga sada predvodi Marko Neđić, praktično sinonim za Zvezdinu filijalu prethodnih nekoliko godina. Prvi meč biće protiv Borca u Čačku, gde je popularni Trajče upravo doživeo poslednji poraz pred razlaz sa Leskovčanima, u prvom kolu plej-auta sredinom aprila – tako što je njegov tim vodio do 90. minuta, pa izgubio.
E, ajmo sad polako, jedno po jedno. Najpre, Grafosi definitivno menjaju trenera. Nakon što su osvojili svega četiri boda u prvih šest kola i trenutno su u grupi od četiri tima sa takvim bilansom, ali uz najlošiju gol-razliku formalno poslednji na tabeli, rastali su se sa Stegnjajićem. Istina, ovaj tim baš nije imao sreće u dosadašnjem toku prvenstva Mozzart Bet Prve lige. U prvom kolu poraženi su u Kruševcu (0:1) golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade. U drugom ih je Smederevo pobedilo iza Marakane (2:1) pogotkom u 90. minutu. Samo delić sreće vratio im se kada su u 90+5. minutu sprečili poraz protiv Loznice (2:2) u četvrtom kolu, ali onda opet šok u Senti – vodili su protiv Proletera, pa izgubili (1:2) ponovo golom u sudijskoj nadoknadi, i to sa penala.
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Tako je jedini trijumf ostao onaj protiv Voždovca (1:0) u trećoj rundi, i onda potpuni šok ovog ponedeljka protiv Dubočice. Do 75. minuta bilo je 1:1, ali je domaćin sa igračem manje doživeo pravi debakl u finišu.
Kako Mozzart Sport saznaje, prvi i jedini kandidat za novog trenera jeste Nikola Trajković. Razgovori su već obavljeni i čeka se samo ozvaničenje.
Reč je o mladom stručnjaku koji je u relativno kratkom roku izmenjao nekoliko poslova u Srbiji, uz subjektivni utisak koji je dosta bolji od rezultata što ih je beležio, a za trenera je to ipak prvo što se gleda. U dva navrata je predvodio niški Radnički, nešto vrlo kratko Novi Pazar, a najduže Mladost iz Lučana u sezoni 2024/25, dok se saradnja sa Dubočicom završila i brzo i nesrećno u odnosu na obostrane ambiciozne planove.
Ipak, nije ni onaj utisak koji smo pomenuli za bacanje, jer Zvezda ne zove bilo koga, a ne sumnjamo da i za Trajkovića taj poziv ima emotivnu težinu, jer reč je o čoveku koji je sa crveno-belima kao igrač osvojio dve duple krune i srcem ostao trajno vezan za te boje.
Zadatak će biti veoma težak. I kratkoročno – raspored u naredna dva kola Grafičaru donosi vezana gostovanja dvema od trenutno tri prvoplasirane ekipe na tabeli – Borcu i Vršcu. I dugoročno, jer treba pobeći sa dna tabele, a poštovati ono što je u Grafičaru uvek bilo prioritet – razvoj mladih igrača, ali i dodatno oblikovanje onih koji su već pokucali na vrata prvog tima Crvene zvezde. Ima tu i starijih fudbalera koji u tome treba da pomognu, poput Slavoljuba Srnića, Darka Lazića, Ivana Lakićevića, Luke Bijelovića, Nikole Furtule... A, nije daleko ni „mini večiti derbi“, duel sa Teleoptikom, već krajem ovog meseca.