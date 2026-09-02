Kad opeče ’fenjer’, menja se trener: Nikola Trajković na klupi Grafičara

Tako je jedini trijumf ostao onaj protiv Voždovca (1:0) u trećoj rundi, i onda potpuni šok ovog ponedeljka protiv Dubočice. Do 75. minuta bilo je 1:1, ali je domaćin sa igračem manje doživeo pravi debakl u finišu.

Kako Mozzart Sport saznaje, prvi i jedini kandidat za novog trenera jeste Nikola Trajković. Razgovori su već obavljeni i čeka se samo ozvaničenje.

Reč je o mladom stručnjaku koji je u relativno kratkom roku izmenjao nekoliko poslova u Srbiji, uz subjektivni utisak koji je dosta bolji od rezultata što ih je beležio, a za trenera je to ipak prvo što se gleda. U dva navrata je predvodio niški Radnički, nešto vrlo kratko Novi Pazar, a najduže Mladost iz Lučana u sezoni 2024/25, dok se saradnja sa Dubočicom završila i brzo i nesrećno u odnosu na obostrane ambiciozne planove.

Ipak, nije ni onaj utisak koji smo pomenuli za bacanje, jer Zvezda ne zove bilo koga, a ne sumnjamo da i za Trajkovića taj poziv ima emotivnu težinu, jer reč je o čoveku koji je sa crveno-belima kao igrač osvojio dve duple krune i srcem ostao trajno vezan za te boje.

Zadatak će biti veoma težak. I kratkoročno – raspored u naredna dva kola Grafičaru donosi vezana gostovanja dvema od trenutno tri prvoplasirane ekipe na tabeli – Borcu i Vršcu. I dugoročno, jer treba pobeći sa dna tabele, a poštovati ono što je u Grafičaru uvek bilo prioritet – razvoj mladih igrača, ali i dodatno oblikovanje onih koji su već pokucali na vrata prvog tima Crvene zvezde. Ima tu i starijih fudbalera koji u tome treba da pomognu, poput Slavoljuba Srnića, Darka Lazića, Ivana Lakićevića, Luke Bijelovića, Nikole Furtule... A, nije daleko ni „mini večiti derbi“, duel sa Teleoptikom, već krajem ovog meseca.