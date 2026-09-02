Voši u jednom danu više od 4.000.000 evra: Milutin Vidosavljević ide kod Srđana Blagojevića

Da bi samo koji sat kasnije ozbanjeno da “Karađorđe” napušta i Milutin Vidosavljević. Nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca ide u Akron koji sa klupe vodi bivši trener Partizana Srđan Blagojević, a gdeigra i Aleksa Đuranović, svojevremeno vezista subotičkog Spartaka.

Vidosavljević ide po sličnom principu kao i Kokanović. Prema informacijama Mozzart Sporta, Akron će prvo Vojvodini platiti 300.000 evra za pozajmicu, pa će u maju morati da izdvoji još 1.500.000 evra za obavezan otkup. I u ovom slučaju Voša će zadržati procente od naredne prodaje.

Ali, sa ova dva transfera obezbediće sebi prihod od 4.300.000 evra čime će povratiti glavnicu od 4.750.000 uloženih u pojačanja ovog leta.

Ima još vremena da se popravi finansijski bilans. Prelazni rok i dalje je otvoren u većini evropskih zemalja, ne računajući one fudbalski najbogatije poput Engleske, Španije, Nemačke, Francuske i Italije.