Voši u jednom danu više od 4.000.000 evra: Milutin Vidosavljević ide kod Srđana Blagojevića
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Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 15:09
Krilni fudbaler ide u Akron
Tihovalo se celog leta, bar kad su prodaje igrača u pitanju, ali tek sada kad je završen prelazni rok u najjačim ligama Evrope isti je počeo za Vojvodinu. Novosadski superligaš je u jednom danu realizovao i drugi izlazni transfer i tako obezbedili sebi prihod veći od 4.000.000 evra.
Prvo je Dragan Kokanović otišao u Volfzburg na pozajmicu vrdnu 500.000 evra uz obavezan otkup za 2.000.000 u januaru i 15 odsto od naredne prodaje.
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Da bi samo koji sat kasnije ozbanjeno da “Karađorđe” napušta i Milutin Vidosavljević. Nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca ide u Akron koji sa klupe vodi bivši trener Partizana Srđan Blagojević, a gdeigra i Aleksa Đuranović, svojevremeno vezista subotičkog Spartaka.
Vidosavljević ide po sličnom principu kao i Kokanović. Prema informacijama Mozzart Sporta, Akron će prvo Vojvodini platiti 300.000 evra za pozajmicu, pa će u maju morati da izdvoji još 1.500.000 evra za obavezan otkup. I u ovom slučaju Voša će zadržati procente od naredne prodaje.
Ali, sa ova dva transfera obezbediće sebi prihod od 4.300.000 evra čime će povratiti glavnicu od 4.750.000 uloženih u pojačanja ovog leta.
Ima još vremena da se popravi finansijski bilans. Prelazni rok i dalje je otvoren u većini evropskih zemalja, ne računajući one fudbalski najbogatije poput Engleske, Španije, Nemačke, Francuske i Italije.
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