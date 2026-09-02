O'Nil pobegao od novinara, četiri igrača stigla u Seltik u 24 sata

Koliko je menadžer Seltika bio u dešavanjima u utorak, svedoči podatak da je zanemario standardne obaveze, pa se nije pojavio pred medijima. Tamo je poslao pomoćnika Šona Malonija, dok je on uglavnom dočekivao nove i ispraćao stare igrače, gotovo kao na traci.

Prelaznik rok u Škotskoj završava se u četvrtak 3. septembra 18 časova po srednjeevropskom vremenu. Seltik je u utorak doveo Olivera Sorensena (pozajmica iz Parme), Džoela van den Berga (PSV) i golmana Sema Džonstona (pozajmica iz Vulvsa), dok je medicinske preglede tokom dana obavio i mladi napadač Čelsija, 18-godišnji Šim Meuka. On bi trebalo da igra na jednogodišnju pozajmicu. Klub su napustili Džon Keni (Preston) i Reo Hatate (Barnli).

20.45: (1,23) Seltik (6,00) Aberdin (10,0)

Meuka je nedavno potpisao ugovor sa Čelsijem do leta 2033. godine i prošle sezone bio je najbolji igrač u Premijer ligi 2. U London je stigao iz Brajtona 2022. godine, a kod tadašnjeg trenera Plavaca Enca Mareske je debitovao i za prvi tim u decembru 2024.

Meuka dolazi u pravi čas jer se povredio novajlija Kasper Heg, koji je stigao ovog leta iz Bode Glimta za klupski rekord od 12.850.000 evra. Heg se povredio u subotnjoj pobedi nad Falkirkom (2:1), dok je zbog povrede van tima i Kalum Osman.

Naravno, biće potrebno vremena da stručni tim Kelta uklopi sve nove igrače, a dobro je što je Seltik dobio prve tri utakmice za bodove, tako da sa te strane nema presije.

"Kao trener, naravno da uvek želite da vam novi igraču stignu što je ranije moguće. Poslednji put kada sam pričao sa novinarima, mislim da smo već imali 40 odrađenih treninga pre nego što su nam stigli Kasper Heg, Haisem Hasan i Mika Baur. Ipak, realnost kada ste menadžer ili pomoćnik je takva da se treba prilagoditi tome kako de prelazni rok. Mogu da razumem frustraciju kod navijača, ali kao trener ih takođe želite što je pre moguće", kaže Malouni.

On smatra da igrači koji su stigli ispunjavaju sve one stvari koje Martin O'Nil želi da vidi u svojim timovima.

"Identitet ovog kluba je da igra napadački, pod pritiskom, bilo da nas pritiskaju ili igraju čovek na čoveka. I bez lopte moramo da budemo ono što o, stvarno agresivni i težak protivnik za sve", zaključio je Malouni.

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ŠKOTSKA, 5. KOLO

Sreda

20.45: (1,23) Seltik (6,00) Aberdin (10,0)

20.45: (2,75) Dandi (3,30) Sent Džonston (2,40)

20.45: (2,75) Kilmarnok (3,40) Sent Miren (2,35)

20.45: (2,00) Madervel (3,40) Dandi Junajted (3,50)

21.00: (5,40) Falkirk (3,70) Rendžers (1,60)

Četvrtak

20.45: (2,50) Hibernijan (3,25) Harts (2,70)

*** kvote su podložne promenama