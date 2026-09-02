Trabzon bi mogao u Beograd i sa Rišarlisonom
Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 14:45
Rival Crvene zvezde u Ligi konferencije već poslao ponudu Totenhemu za brazilskog napadača
Imaju od prošle sezone na pozajmici iz Mančester Junajteda Andrea Onanu, letos su doveli bivše saigrače iz Liverpula, Mohameda Salaha i Fabinja, kao slobodne igrače, te Ruslana Malinovskog iz Đenove, a Benfiki su platili 7.000.000 evra za levog beka Sidnija Kabrala. Skoro 50.000.000 evra potrošio je Trabzon ovog leta na renoviranje tima, međutim, nije još rekao sve što ima. Navodno, turski klub pokušava da angažuje i Rišarlisona iz Totenhema.
Vremena da posao bude realizovan ima dovoljno, pošto prelazni rok u Turskoj traje još dva dana, ali ako na obali Crnog mora misle da registruju Brazilca za Ligu konferencije, moraće da požure i potpišu ugovor do večeras u ponoć, kada ističe rok za slanje spiskova sa imenima igrača u UEFA. Ako sve bude obavljeno na vreme, rival Crvene zvezde u Beograd na meč poslednjeg kola ligaške faze stiže još jači.
Izabrane vesti
Po pisanju Transfermartka, Turci su već poslali konkretnu ponudu u London i očekuju brz odgovor s obzirom na trenutan status brazilskog reprezentativca. Naime, Rišarlison uveliko insistira na rastanku, o čemu je pisao i javno na društvenim mrežama.
Nije se to dopalo Robertu De Zerbiju, koji je stavio Rišarlisona u startnu postavu Totenhema za utakmicu prvog kola Premijer lige protiv Brentforda (0:3), ali ga je potom preselio na klupu za meč Liga kupa protiv Čarltona (5:1), a onda i izostavio iz protokola za prvenstveni duel sa Njukaslom (0:2).
Bio je Brazilac blizu povratka u Everton, međutim, sve je propalo u poslednji čas. Ilman Endiaje je izabrao Mančester Siti i tako pokvario Totenhemovu ideju da ga dobije u zamenu za novac i Rišarlisona. Kako je prelazni rok u Ligama petice završen, Brazilcu ostaje ili da u Londonu čeka januar ili da izabere neku od manje popularnih liga. Otvorilo je to vrata Tabzonu, koji je počeo da se raspituje za 29-godišnjeg napadača pre nedelju dana, a onda, tvrdi Transfermarkt, i dvaput poslao Totenhemu konkretnu ponudu za obeštećenje. Zahtevi Pevaca, ipak, (još) nisu ispunjeni. Kao što smo pomenuli, moraće Turci brzo da reaguju kako bi dobili Rišarlisona za Ligu konferencije.
Iskusni fudbaler poznat je već ovdašnjoj javnosti ne samo po igrama za Totenhem, već i po golovima za brazilsku reprezentaciju na Svetskom prvenstvu 2022. protiv Srbije. Dvaput je zatresao gol naše selekcije, a drugi pogodak postigao je spektakularnim makazicama.
Ako bi prešao u Trabzon, Rišarlisonu bi to bio šesti klub u karijeri, ali tek treća država u kojoj igra. Prethodno je u domovini nastupao za Atletiko Mineiro i Fluminense, a u Engleskoj za Votford, Everton i Totenhem, koji ga je pre četiri godine platio čak 58.000.000 evra.
Iako je aktuelni ugovor između Brazilca i londonskog kluba potpisan do leta 2027, Totenhem ima opciju da ga produži na još godinu dana i zbog toga Pevci ne žele da pusta iskusnog napadača da ovog leta ode kao slobodan igrač, već insistiraju na obeštećenju.