Trabzon bi mogao u Beograd i sa Rišarlisonom

Po pisanju Transfermartka, Turci su već poslali konkretnu ponudu u London i očekuju brz odgovor s obzirom na trenutan status brazilskog reprezentativca. Naime, Rišarlison uveliko insistira na rastanku, o čemu je pisao i javno na društvenim mrežama.

Nije se to dopalo Robertu De Zerbiju, koji je stavio Rišarlisona u startnu postavu Totenhema za utakmicu prvog kola Premijer lige protiv Brentforda (0:3), ali ga je potom preselio na klupu za meč Liga kupa protiv Čarltona (5:1), a onda i izostavio iz protokola za prvenstveni duel sa Njukaslom (0:2).

Bio je Brazilac blizu povratka u Everton, međutim, sve je propalo u poslednji čas. Ilman Endiaje je izabrao Mančester Siti i tako pokvario Totenhemovu ideju da ga dobije u zamenu za novac i Rišarlisona. Kako je prelazni rok u Ligama petice završen, Brazilcu ostaje ili da u Londonu čeka januar ili da izabere neku od manje popularnih liga. Otvorilo je to vrata Tabzonu, koji je počeo da se raspituje za 29-godišnjeg napadača pre nedelju dana, a onda, tvrdi Transfermarkt, i dvaput poslao Totenhemu konkretnu ponudu za obeštećenje. Zahtevi Pevaca, ipak, (još) nisu ispunjeni. Kao što smo pomenuli, moraće Turci brzo da reaguju kako bi dobili Rišarlisona za Ligu konferencije.