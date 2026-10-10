Fabijen došao, video, dao gol za pobedu IMT-a i izašao

Najviše zahvalan Fabijenu na golu za pobedu morao bi da bude Šarli Keita. Inače jako dobri napadač IMT-a danas se propisno obrukao u dve kolosalne šanse: u prvoj, u 11. minutu, sa peterca je promašio ceo gol na dodavanje Glišića , a devet minuta kasnije kardinalno je pogrešio Spasić , koji je hteo svom golmanu da vrati loptu, a u stvari je poslužio Keitu kao na tacni. Ni ta situacija nije bila danas dovoljno dobra za špica IMT-a, kojem je taj zicer Ranđelović odbranio nogom.

Najmanje tri izmene na utakmici bile su iznuđene zbog povreda, što takođe govori da su se “ohladile noge” igračima tokom nikada duže reprezentativne pauze.

Ipak, odbrana Radnika je pala minut kasnije, gotovo na centru je uhvaćena u raskoraku i usledio je mat u tri poteza, gde je Glišić asistirao, a Fabijen pogodio za 1:0.

Sve posle toga je bilo drastično slabije na obe strane terena. Gotovo da nije viđena velika šansa za gol. Mnogo borbe, duela, ali prilika za pogodak – ne.

Radnik je u drugom poluvremenu imao inicijativu, samo što nije uspeo da napravi neki zicer. Imali su goste dve situacije kada su mogli ozbiljnije da zaprete: kod jedne je volej Jovanovića završio daleko od mreže, a kod druge je Žunić glavom šutirao preko gola.

IMT se sve više zatvarao kako se bližio kraj i čekao kontre preko Radočaja i napadača Agahove, koji nije uspeo da iskoristi “more” prostora da napravi veću pometnju u odbrani Radnika.

IMT – RADNIK 1:0 (1:0)

/Fabijen 21/

Stadion: u Loznici

Sudija: Novak Simović

IMT (4-4-2): Čančarević 6,5 – Kasas 6,5, Sedlar 6,5 (od 53. Milanović 6,5), Sisako 7, Delmas 6 – Fabijen 7 (od 24. Radočaj 6,5), Novičić 6,5, Tijendrebeogo 6,5 (od 78. Kebe -), Glišić 7 (od 80. Kamano -) – Cojić 6, Keita 5,5 (od 54. Agahova 5,5).

RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6,5 – Lazić 6 (od 74. Šukurov 6), David Stojanović 6,5, Abubakar 6, Filipović 6 (od 24. Žunić 6,5) – Pejović 6 (od 60. Darko Stojanović 6), Popović 6 – Kvarši 5,5 (od 46. L. Jovanović 5,5), Novaković 6, Spasić 5,5 (od 60. Đ.Jovanović 6) – Bogdanović 5,5.

Igrač utakmice: Nikola Glišić (IMT) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

Subota

IMT - Radnik 1:0 (1:0)

/Fabijen 21/

Čukarički - Mačva U TOKU

19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85) MOZZART RELAX

17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00) MOZZART RELAX

19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50) MOZZART RELAX

*** Kvote su podložne promenama