Fabijen došao, video, dao gol za pobedu IMT-a i izašao

Vreme čitanja: 7min | sub. 10.10.26. | 16:57
Traktoristi bolji od Radnika nakon prvenstvene pauze – 1:0
Dva pozitivna iznenađenja prve etape Mozzart Bet Superlige sudarila su se u Loznici da reše dilemu kome je više prijala prvenstvena pauza. Ispostavilo se da je IMT spremniji dočekao nastavak šampionata, dok je Radnika, koji je bio u seriji bez poraza, tronedeljni odmor dobrano isekao – 1:0 (1:0).
Presudilo je prvih 20 minuta tokom kojih je IMT dominirao terenom. U tom delu meča je pao i odlučujući gol: Karl Fabijen, koji je pred kraj prelaznog roka došao iz Levskog, postigao je pogodak, svoj prvi u dresu Traktorista, na asistenciju Nikole Glišića i rešio meč. I odmah izašao iz igre. Pomalo bizarno, ali kod tog šuta fudbaler sa Martinika je povredio primicač i odmah je morao da bude zamenjen.
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Najmanje tri izmene na utakmici bile su iznuđene zbog povreda, što takođe govori da su se “ohladile noge” igračima tokom nikada duže reprezentativne pauze.
Najviše zahvalan Fabijenu na golu za pobedu morao bi da bude Šarli Keita. Inače jako dobri napadač IMT-a danas se propisno obrukao u dve kolosalne šanse: u prvoj, u 11. minutu, sa peterca je promašio ceo gol na dodavanje Glišića, a devet minuta kasnije kardinalno je pogrešio Spasić, koji je hteo svom golmanu da vrati loptu, a u stvari je poslužio Keitu kao na tacni. Ni ta situacija nije bila danas dovoljno dobra za špica IMT-a, kojem je taj zicer Ranđelović odbranio nogom.
Ipak, odbrana Radnika je pala minut kasnije, gotovo na centru je uhvaćena u raskoraku i usledio je mat u tri poteza, gde je Glišić asistirao, a Fabijen pogodio za 1:0.
Sve posle toga je bilo drastično slabije na obe strane terena. Gotovo da nije viđena velika šansa za gol. Mnogo borbe, duela, ali prilika za pogodak – ne.
Radnik je u drugom poluvremenu imao inicijativu, samo što nije uspeo da napravi neki zicer. Imali su goste dve situacije kada su mogli ozbiljnije da zaprete: kod jedne je volej Jovanovića završio daleko od mreže, a kod druge je Žunić glavom šutirao preko gola.
IMT se sve više zatvarao kako se bližio kraj i čekao kontre preko Radočaja i napadača Agahove, koji nije uspeo da iskoristi “more” prostora da napravi veću pometnju u odbrani Radnika.
IMT – RADNIK 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Stadion: u Loznici
Sudija: Novak Simović
IMT (4-4-2): Čančarević 6,5 – Kasas 6,5, Sedlar 6,5 (od 53. Milanović 6,5), Sisako 7, Delmas 6 – Fabijen 7 (od 24. Radočaj 6,5), Novičić 6,5, Tijendrebeogo 6,5 (od 78. Kebe -), Glišić 7 (od 80. Kamano -) – Cojić 6, Keita 5,5 (od 54. Agahova 5,5).
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6,5 – Lazić 6 (od 74. Šukurov 6), David Stojanović 6,5, Abubakar 6, Filipović 6 (od 24. Žunić 6,5) – Pejović 6 (od 60. Darko Stojanović 6), Popović 6 – Kvarši 5,5 (od 46. L. Jovanović 5,5), Novaković 6, Spasić 5,5 (od 60. Đ.Jovanović 6) – Bogdanović 5,5.
Igrač utakmice: Nikola Glišić (IMT) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Čukarički - Mačva U TOKU
19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85) MOZZART RELAX
17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00) MOZZART RELAX
19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50) MOZZART RELAX
*** Kvote su podložne promenama