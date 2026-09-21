Fabio da Silva - reprezentativac Srbije

U pitanju je sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Rada Fabija da Silve seniora, koji je po završetku karijere ostao da živi u našoj zemlji i oženio se Srpkinjom. Fabio junior se rodio u Beogradu i ovde je počeo da pravi prve fudbalske korake. Jedno vreme je bio u školi Partizana, da bi posle toga prešao u Crvenu zvezdu, čiji je danas član.

U jednom intervjuu pre nekoliko godina Fabio senior je rekao:

„Supruga mi je Srpkinja, sin mi se zove isto kao i ja i polako se probija kroz fudbalske vode u Beogradu. Živeo sam u Brazilu i Americi, ali Srbija je naša kuća. Ne postoji ništa što bi me učinilo ponosnijim nego da ga jednog dana vidim u dresu reprezentacije Srbije“.

I ponosnom ocu san se polako ostvaruje. Istina, u pitanju je još selekcija do 15 godina, ali opšti utisak u fudbalskoj javnosti je da je Fabio junior izuzetan talenat sa motoričkim sposobnostima tipičnim za brazilske igrače.