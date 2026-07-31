Fabrika čistog profita: Real odgajio još jednog omladinca za prodaju, od troje dece kanulo 58.000.000
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 20:35
Neće od Fjorentine inkasirati ni blizu koliko od Fulama, ali će dobro doći Blankosima i novac od Viktora Valdepenjasa
Real Madrid je poslednjih godina razvio izuzetno profitabilan poslovni model u kom svoju čuvenu omladinsku školu La Fabriku više ne posmatra primarno kao bazu za popunjavanje prvog tima, već kao moćnu fabriku novca i održivog poslovanja. Prebacujući talentovane tinejdžere u seniorski fudbal ili ih prodajući uz zadržavanje određenog procenta od naredne prodaje i povratnih klauzula, vicešampion Španije je perfektno unovčio rad sa mlađim kategorijama, pretvorivši razvoj dece u višemilionski biznis koji direktno puni klupsku kasu i finansira kupovinu svetskih superzvezda.
Sa takvom praksom je nastavljeno, jer Real Madrid je prodao mladog defanzivca Viktora Valdepenjasa u Fiorentinu. Transfer 19-godišnjeg štopera iznosio je 8.000.000 evra, čime su kraljevski klub i klub iz Firence dogovorili prodaju 50 odsto prava na igrača, što predstavlja model koji Real tradicionalno često koristi prilikom transfera svojih fudbalera iz omladinske škole. Valdepenjas je potpisao petogodišnji ugovor sa klubom sa stadiona Artemio Franki, koji će važiti do leta 2031. godine. Mladi defanzivac je uspešno prošao lekarske preglede i prdiružio se timu koji predvodi trener Fabio Groso.
Izabrane vesti
Ovaj transfer predstavlja krunu Valdepanjasovog razvoja u redovima Madriđana. Valdepenjas je stigao u Real Madrid 2018. godine sa samo 11 godina i prošao je sve mlađe selekcije. Veliku pažnju na sebe skrenuo je pod vodstvom trenera Alvara Lopesa u omladinskom timu, gde je bio jedan od najzaslužnijih igrača za osvajanje omladinske Lige šampiona. Zbog kvalitetnih partija usledila je promocija u B tim, Real Madrid Kastilju, od strane Raula, a vrhunac njegovog boravka u prvom timu dogodio se prošle sezone kada je upisao i zvanični debi za seniorsku ekipu na utakmici protiv Alavesa, dok je na klupi sedeo Ćabi Alonso.
Prodaja Valdepenjasa bila je samo deo trostruke operacije odlaska mladih igrača koju je Real Madrid realizovao u istom danu, pošto su klub napustili i Gonzalo Garsija i Sezar Palasios, čime je klupska kasa inkasirala ukupno 58.000.000 evra od prodate omladine. Njih dvojica su u paketu vrednom 50.000.000 evra zadužili opremu Fulama i naredne sezone će pokušati da se dokažu tamo gde je najteže to učiniti, u Premijer ligi Engleske.
Nakon sklapanja posla, mladi štoper se oprostio od Madriđana putem svog Instagram profila, istakavši da posle sedam godina zatvara poglavlje koje će uvek nositi sa sobom i zahvalivši se svim trenerima, fizioterapeutima i osoblju kluba na podršci tokom rasta i sazrevanja. Na njegovu objavu odmah su reagovali brojni saigrači iz Kastilje poput Tijaga Pitarha, Đoana Martinesa, Sezara Palasiosa, Manuela Anhela, Davida Himenesa i Marija Rivasa, uputivši mu reči podrške za novi izazov u Seriji A.
Dolazak Viktora Valdepenjasa ujedno predstavlja i nastavak izuzetno aktivnog prelaznog roka za Fiorentinu, koja je ovog leta uložila ukupno 88.500.000 evra na obeštećenja za nova pojačanja sa jasnim ciljem da podmladi i ojača kadar, da se ne desi da ponovo upadne u borbu za opstanak.
Klub iz Firence je tokom prelaznog roka angažovao niz zvučnih i perspektivnih imena, među kojima se izdvajaju dolasci centralnog veznog Hrista Inao Ulaija iz Trabzona za 26.000.000 evra fiksno + 4.000.000 potencijalnih bonusa, Artura Ate iz Udinezea za 25.000.000, Vijerija iz Gremija za 15.000.000, ofanzivnog veznog Đovanija Fabijana iz Bolonje za 13.000.000, kao i pozajmica štopera Radua Dragušina iz Totenhema uz nadoknadu od 1.500.000 evra i opciju obavezu otkupa za još 17.500.000 evra sledećeg leta.
Sa ovim pojačanjima, čija je ukupna tržišna vrednost procenjena na preko 180.000.000 evra preko Transfermakrta, a prosečna starost tima spuštena na 25,6 godina, Fiorentina je kompletirala izuzetno potentan sastav za predstojeće izazove na italijanskoj sceni.