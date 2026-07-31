Fabrika čistog profita: Real odgajio još jednog omladinca za prodaju, od troje dece kanulo 58.000.000

Ovaj transfer predstavlja krunu Valdepanjasovog razvoja u redovima Madriđana. Valdepenjas je stigao u Real Madrid 2018. godine sa samo 11 godina i prošao je sve mlađe selekcije. Veliku pažnju na sebe skrenuo je pod vodstvom trenera Alvara Lopesa u omladinskom timu, gde je bio jedan od najzaslužnijih igrača za osvajanje omladinske Lige šampiona. Zbog kvalitetnih partija usledila je promocija u B tim, Real Madrid Kastilju, od strane Raula, a vrhunac njegovog boravka u prvom timu dogodio se prošle sezone kada je upisao i zvanični debi za seniorsku ekipu na utakmici protiv Alavesa, dok je na klupi sedeo Ćabi Alonso.

Prodaja Valdepenjasa bila je samo deo trostruke operacije odlaska mladih igrača koju je Real Madrid realizovao u istom danu, pošto su klub napustili i Gonzalo Garsija i Sezar Palasios, čime je klupska kasa inkasirala ukupno 58.000.000 evra od prodate omladine. Njih dvojica su u paketu vrednom 50.000.000 evra zadužili opremu Fulama i naredne sezone će pokušati da se dokažu tamo gde je najteže to učiniti, u Premijer ligi Engleske.

Nakon sklapanja posla, mladi štoper se oprostio od Madriđana putem svog Instagram profila, istakavši da posle sedam godina zatvara poglavlje koje će uvek nositi sa sobom i zahvalivši se svim trenerima, fizioterapeutima i osoblju kluba na podršci tokom rasta i sazrevanja. Na njegovu objavu odmah su reagovali brojni saigrači iz Kastilje poput Tijaga Pitarha, Đoana Martinesa, Sezara Palasiosa, Manuela Anhela, Davida Himenesa i Marija Rivasa, uputivši mu reči podrške za novi izazov u Seriji A.

Dolazak Viktora Valdepenjasa ujedno predstavlja i nastavak izuzetno aktivnog prelaznog roka za Fiorentinu, koja je ovog leta uložila ukupno 88.500.000 evra na obeštećenja za nova pojačanja sa jasnim ciljem da podmladi i ojača kadar, da se ne desi da ponovo upadne u borbu za opstanak.

Klub iz Firence je tokom prelaznog roka angažovao niz zvučnih i perspektivnih imena, među kojima se izdvajaju dolasci centralnog veznog Hrista Inao Ulaija iz Trabzona za 26.000.000 evra fiksno + 4.000.000 potencijalnih bonusa, Artura Ate iz Udinezea za 25.000.000, Vijerija iz Gremija za 15.000.000, ofanzivnog veznog Đovanija Fabijana iz Bolonje za 13.000.000, kao i pozajmica štopera Radua Dragušina iz Totenhema uz nadoknadu od 1.500.000 evra i opciju obavezu otkupa za još 17.500.000 evra sledećeg leta.

Sa ovim pojačanjima, čija je ukupna tržišna vrednost procenjena na preko 180.000.000 evra preko Transfermakrta, a prosečna starost tima spuštena na 25,6 godina, Fiorentina je kompletirala izuzetno potentan sastav za predstojeće izazove na italijanskoj sceni.