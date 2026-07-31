Luk Šo će teško sam izneti sezonu na četiri fronta: Junajted razmišlja o Čelsijevom detetu

Podsetimo, Junajted već nedeljama traga za još jednim, trećim pojačanjem u veznom redu, međutim znaju u sportskom sektoru da je i poziciju levog beka neophodno ojačati. Iako je pre godinu i po dana doveden za 30.000.000 evra, Patrik Dorgu je u poslednje vreme, a posebno od dolaska Majkla Kerika, igrao ponajviše na levom krilu, pa je nakon odlaska Tajrela Malasije iz kluba Šo ostao jedina prirodna opcija na levoj strani odbrane. A Hal je kao dugogodišnja meta ponovo iskočio u prvi plan.

Međutim, na Sent Džejms parku nemaju nameru da se odreknu još jednog u nizu ključnih igrača. Već su prodali Sandra Tonalija i Entonija Gordona, spekuliše se da bi uskoro mogli i Bruna Gimaraesa, pa bi odlazak startnog levog beka predstavljao ogroman udarac za klub koji cilja povratak u evropska takmičenja pred početak nove sezone. Ugovorom je vezan za klub na još tri godine što bi značilo da će Mančester Junajted morati da se dobro otvori ne bi li ga doveo. Verovatno će morati da plati kao što nikada ranije nije ni za jednog levog beka.

Interesantno da je Šo i dalje najskuplji levi bek kojeg je Mančester Junajted ikada kupio. Pre 12 godina platio ga je 37.500.000 evra Sautemptonu, potom mu kao konkurenciju dovodio Aleksa Teljesa i Tajrela Malasiju za po 15.000.000 evra, promovisao u jednom trenutku i Brendona Vilijamsa kao velikog talenta, ali ih je Šo sve 'nadživeo'.

I mada je prošle sezone prvi put od dolaska u klub odigrao svih 38 ligaških utakmica (i svaku počeo!), duga istorija povreda nalaže čelnicima Mančester Junajteda da ništa ne prepuštaju slučaju. A Luis Hol se tokom prethodnih sezona istakao kao jedan od kvalitetnijih levih bekova u Premijer ligi. Čelsi, u kojem je ponikao, prodao ga je leta 2024. godine za 33.000.000 evra, što je za igrača sa u tom trenutku svega 12 utakmica u seniorskom fudbalu delovalo previše, ali se ispostavilo da Njukasl zna šta radi.

Hol je za klub sa Sent Džejms parka odigrao 102 utakmice, postigao tri gola i upisao još sedam asistencija. Hoće li još koju saznaćemo kroz nekoliko nedelja. Mada pojedini engleski mediji pišu da Njukasl motri na Entonija Robinsona iz Fulama, što možda nešto govori...