(Starsport)
(Starsport)

UŽIVO: Crvena zvezda – Slovan, košarka na brzinu u Pioniru

pon. 09.11.26. | 18:26

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Crvena zvezda – Slovan Bratislava
/29:28/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta

Crvena zvezda: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Dobrić, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Odželej, Kremer

Slovan Bratislava: Bjukenan, Buje, Ford, Kovač, Abram, Bluje, Rožanek, Bačvić, Nikolić, Pavelka, Skins, Drežnjak

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