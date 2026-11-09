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UŽIVO: Crvena zvezda – Slovan, košarka na brzinu u Pioniru
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pon. 09.11.26. | 18:26
Pratite dešavanja sa meča ABA lige na Mozzart Sportu
Crvena zvezda – Slovan Bratislava
/29:28/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta
Crvena zvezda: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Dobrić, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Odželej, Kremer
Slovan Bratislava: Bjukenan, Buje, Ford, Kovač, Abram, Bluje, Rožanek, Bačvić, Nikolić, Pavelka, Skins, Drežnjak
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