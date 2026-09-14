Fener prosuo osam bodova u prvih pet kola, niko ne veruje šta je Genduzi promašio (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 14.09.26. | 21:14
Galatasaraj već na plus šest
Ništa ne ide kako su zamislili u Fenerbahčeu na startu sezone, a to onda može da znači samo jedno: post koji traje skoro punu deceniju i po - poslednju titulu slavni klub osvojio je još 2014. godine - preti da bude dodatno produžen. Pao Fener na gostovanju Genčlerbirligiju, na premijeri, izgubio derbi od Bešiktaša prošle nedelje, da bi večeras remijem sa Gazijantepom (0:0) definitivno potvrdio da ozbiljno krizira.
Vratio se tokom protekle sedmice istanbulski velikan u Ligu šampiona nakon 18 godina, navijači priredili pravu fešti na Šukur Saradžoglu, međutim ni taj meč Kanarinci nisu uspeli da dobiju - 1:1. Jedan od nezadovoljnika sa tribina publika posle tog susreta pogodio je flašicom vode u glavu trenera Ismaila Kartala, ovaj se žestoko naljutio, u afektnu podneo ostavku, ali onda ju je povukao i nastavio s radom.
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Ipak, imajući u vidu kako Feneru ide ovog leta, nikoga ne treba da iznenadi ukoliko do razlaza sa iskusnim stručnjakom ipak dođe, samo ne na njegovu inicijativu, već na klupsku. Osam izgubljenih bodova u samo pet kola, odnosno šest bodova zaostataka za šampionom i najvećim rivalom Galatasarejm, nešto je što će sigurno naterati nadležne da 'pretresu' poverenje Kartalu i razmotre njegovu budućnost na klupi.
Fenerbahče je bio bolji u većem delu susreta stvorio veći broj povoljnih prilika, domaćinu nije dozvoilio nijedan udarac u okvir gola, no sve je to malo bitno u ovom času. Piše se 'nula', piše se kiks, sve drugo pada u zaborav. Pa čak i neverovatan promašaj Matea Genduzija, koji je u 37. minutu uspeo da sa pet-šest metara, potpuno neometan, pošalje loptu pored gola?!
U još dva navrata Fenerbahče je bio blizu pogotka. Jednom se isprečila stativa, drugi put prečka. Igrao se 54. minut kada se Genduzi našao još jednom u izglednoj šansi, oklevao je, sporo se nameštao na šut, loptu mu je izbio jedan od defanzivaca Gazijantepa, posle čega se ona odbila do Kerima Akturkoglua; ovaj nije mnogo okolišao, opalio je, ali se isprečila desna stativa.
Prečka se zatresla u samom finišu. Slobodan udarac malo iskosa sa leve strane izveo je Mejson Grinvud i za malo bio neprecizan...
Ismail Kartel je po prvi put ove sezone od starta ukazao šansu Romeluu Lukakuu. Nije se Big Rom naigrao, izašao je u 64. minutu, međutim ni njegova zamena Vedat Murići nije bio značajno opasniji po gol domaćeg sastava.
Fenerbahče u narednoj rundi ima zicer kod kuće protiv Ejupa.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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TURSKA 1 – 5. KOLO
Petak
Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX
/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/
Subota
Ejup – Rize 0:2 (0:1)
/Sove 21, Bulut 90+2/
Samsun – Čorum 1:5 (1:3)
/Tomason 5 – Ramirez 1, 71, Under 10, 15, Kiziridis 69/
Konja - Trabzon 1:0 (1:0)
/Tot 2/
Alanja - Geztepe 2:2 (0:1)
/Fernandes 63, Makuta 75 - Raldnej 28, Žuan pen 73/
Nedelja
Genčlerbirligi - Kasimpaša 1:2 (1:0)
/Dijabate 23 - Benedičak 79, Jalčin 90+4
Galatasaraj - Kodžaeli 1:0 (0:0)
/Bardakči 71/
Amed - Bašakšehir 5:0 (0:0)
/Bajram ag 45+1, Orban 51, 55, 74, Dijanje 83/
Ponedeljak
Gazijantep - Fenerbahče 0:0