Fener prosuo osam bodova u prvih pet kola, niko ne veruje šta je Genduzi promašio (VIDEO)

Ništa ne ide kako su zamislili u Fenerbahčeu na startu sezone, a to onda može da znači samo jedno: post koji traje skoro punu deceniju i po - poslednju titulu slavni klub osvojio je još 2014. godine - preti da bude dodatno produžen. Pao Fener na gostovanju Genčlerbirligiju, na premijeri, izgubio derbi od Bešiktaša prošle nedelje, da bi večeras remijem sa Gazijantepom (0:0) definitivno potvrdio da ozbiljno krizira.

Vratio se tokom protekle sedmice istanbulski velikan u Ligu šampiona nakon 18 godina, navijači priredili pravu fešti na Šukur Saradžoglu, međutim ni taj meč Kanarinci nisu uspeli da dobiju - 1:1. Jedan od nezadovoljnika sa tribina publika posle tog susreta pogodio je flašicom vode u glavu trenera Ismaila Kartala, ovaj se žestoko naljutio, u afektnu podneo ostavku, ali onda ju je povukao i nastavio s radom.