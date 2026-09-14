Provincijski Urugvaj doveo Beograđanina bogatog iskustva

Uspela je Mačva da popravi rezultate posle slabog početka sezone, a u nadi da će dodatno napredovati na tabeli Mozzart Bet Superlige Šapčani su doveli Stefana Čolovića. Iskusni krilni napadač stigao je kao slobodan igrač posle rastanka sa Nasaf Karšijem iz Uzbekistana. Ugovor je potpisan na dve godine, saopštio je klub.

Čolović je prošao kroz škole Crvene zvezde, Rada, Atletiko Madrida i Partizana, da bi kao senior nastupao za Građevinare sa Banjice, Drinu iz Zvornika, Slobodu iz Tuzle, Jagodinu, Radnički Pirot, Kolubaru, novosadski Proleter, irski Dandalk, Čukarički, Radnički Kragujevac, Radnički Niš i, od leta 2024. do prošle zime, za pomenuti Nasaf.