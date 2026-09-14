Provincijski Urugvaj doveo Beograđanina bogatog iskustva
Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 18:04
Stefan Čolović novi igrač Mačve
Uspela je Mačva da popravi rezultate posle slabog početka sezone, a u nadi da će dodatno napredovati na tabeli Mozzart Bet Superlige Šapčani su doveli Stefana Čolovića. Iskusni krilni napadač stigao je kao slobodan igrač posle rastanka sa Nasaf Karšijem iz Uzbekistana. Ugovor je potpisan na dve godine, saopštio je klub.
Čolović je prošao kroz škole Crvene zvezde, Rada, Atletiko Madrida i Partizana, da bi kao senior nastupao za Građevinare sa Banjice, Drinu iz Zvornika, Slobodu iz Tuzle, Jagodinu, Radnički Pirot, Kolubaru, novosadski Proleter, irski Dandalk, Čukarički, Radnički Kragujevac, Radnički Niš i, od leta 2024. do prošle zime, za pomenuti Nasaf.
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Veruju Šapčani da će 32-godišnji Beograđanin moći da im pomogne iskustvom da sačuvaju status superligaša. Rezultati u poslednje vreme (pet bodova iz četiri kola) nagoveštavaju da se ekipa trgla posle uvodna tri poraza, a onda i jedne pobede iz pet mečeva. Trenutno je Mačva na 12 mestu sa osam bodova. Iza nje su samo Partizan, sa bodom manje i utakmicom manje i Zemun, koji je zacementiran za dno Zemun sa samo jednim bodom iz osam utakmica.
"Stefane, dobro došao u Provincijski Urugvaj", poželeli su Šapčani novom igraču na svom Instagram profilu.
Mačva u nedelju igra protiv Mladosti kod kuće i možda već u toj utakmici vidimo Čolovićev debi. Ako ne, onda bi to moglo da bude posle reprezentativne pauze protiv Čukaričkog na Banovom brdu.