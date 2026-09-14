Ne volim ljude koji mi po ceo dan pričaju: U pravu si, u pravu si; ciljevi isti kao i 1991.

Sastav Panatinaikosa čine igrači koji su u klubu duže vreme, već su osvajali trofeje, međutim ima i onih koji nikada ranije nisu radili sa Obradovićem. Zato iskusni strateg posebnu pažnju posvećuje stvaranju zajedništva. "Dobra stvar je što imam igrače koji su već radili sa mnom. Tu su Kostas Slukas, Matijas Lesor i Isak Bonga. Takođe mi je veoma drago što ću uz sebe imati ljude poput Fransiska Alvertisa, Dimitrisa Dijamantidisa i Majka Batista. I ostatak stručnog štaba me poznaje. Reč je o mladim trenerima koji odlično rade svoj posao. Ne volim ljude koji će mi po ceo dan govorili: 'U pravu si', u pravu si“. Želim upravo suprotno. Da diskutujemo. Želim da ih saslušam jer sam i ja čovek. Pravim greške kao i svi ostali. Želim da razumem u šta oni veruju, kakvo je njihovo mišljenje o određenoj situaciji ili o bilo čemu što je važno za utakmicu, trening ".

"Ne postoji trener koji ne bi voleo da ima više opcija. O tome ćemo verovatno razgovarati svakog dana, od sada pa do kraja sezone. Ne samo o visokim igračima, već o svemu što se tiče tima. Tako da trenutno nemam odgovor na to pitanje. Videćemo kako će se stvari odvijati... Neki timovi imaju neverovatno veliki broj igrača u sastavu. Naša situacija je takva kakva jeste. Sa ovim klincem, sada imamo 17 momaka, ali šestorica su odsutna".

Obradović je pričao i koliko se sve u klubi promenilo u odnosu na njegov prvi mandat...

"Mnogo toga se promenilo. Nabolje, naravno. Uslovi koje sada imamo ne mogu se ni porediti sa onim što je postojalo ranije. Trenutno boravimo isključivo u zatvorenom prostoru. Osoblja ima više. Više brinemo o igračima. Brinemo o svemu. To ne znači da je u prošlosti bilo loše. Ne. Takav je to period bio".

U Atini se oseća kao kod kuće, to nije zanemarljiv detalj.

"Znate već da mi je ukazana privilegija da postanem počasni građanin Atine, a pre nekoliko godina sam ovde kupio i stan. Dakle, recimo da je ovo sada i moj grad".

Zanimljivo da će Panatinaikos šest od prvi sedam utakmica Evrolige odigrati kao domaćin. A onda prvo gostovanje - u Beogradu.

"Ako sad počnem da razmišljam o tome, mislim da ću sebi napraviti problem. Jer pre toga imamo mnogo drugih utakmica i mnogo obaveza. Tako da ću o Partizanu razmišljati kada ta utakmica dođe na red. Želim da budem u miru sa samim sobom“.

Na kraju, legendarni stručnjak prokomentarisao je očekivanja koja ljudi imaju od njega, ono čemu se nadaju navijači, odnosno kakve je ciljeve postavio pred sebe.

"Iste ciljeve koje sam postavio i 1991, kada sam počeo. Da budem spreman da odgovorim na svako pitanje svojih igrača. Da naporno radim i pripremam se, vodeći računa o svakom, pa i najmanjem detalju košarkaške igre. Kada znam da to činim, osećam se dobro u svojoj koži. Taj osećaj je neverovatno lep. Ne postoji ništa bolje od toga", zaključio je Obradović.