Marko Savić: Sukačeva vidim kao startnog levog beka reprezentacije

Kaže da trenutno radi i planira kao da će na klupi Novosađana ostati narednih deset godina, jer prema njegovom mišljenju strategija mora da postoji, da bi se stremilo ka rezultatima u budućnosti. Sa Vojvodinom bi voleo da osvoji trofej, ali ne želi da se vezuje za određeni period, već mu je osnovni cilj da postane ozbiljan izazivač Crvenoj zvezdi i Partizanu, što bi dovelo do mogućnosti da ih nadmaši u jednom trenutku.

Može se reći da je pobeda na stadionu Partizana neka vrsta potvrde da je Savićev put u Vojvodini krenuo pravim smerom i da su postavljeni temelji ka onome čemu se stremi.

„Iz ugla Vojvodine uvek je prijatno pobediti nekog od večitih rivala u derbiju, u ovom slučaju Partizan. Pogotovo kada se to ostvari u Beogradu, navijačima je još slađe. Međutim, tek smo na početku sezone i nema mesta euforiji, baš kao što neće biti mesta depresiji kada naiđu turbulentni momenti. Moramo držati konstantu i videti na kraju sezone gde će nas dovesti naša igra i rezultati. Pobedili smo Partizan sa 3:2 u gostima i tu je tačka, rezultatski bolje od toga ne može. Što se same igre tiče, nismo ni blizu onoga kako bih želeo da ekipa izgleda. Ipak, nije realno da u ovom trenutku izgledamo bolje. Preuzeli smo ekipu usred sezone, menjamo stil igre što nije nimalo lako, a utakmice se igraju na svakih tri-četiri dana uz obavezu isporučivanja rezultata. Još uvek upoznajemo igrače, rezultatski teško da može bolje, a što se igre tiče, siguran sam da možemo mnogo napredovati”, rekao je Marko Savić na početku razgovora u novoj epizodi podkasta 2x45.

Gde ima najviše prostora za napredak u igri Vojvodine?

„Iz kola u kolo izgledamo malo bolje. Želim da u posedu lopte budemo još upečatljiviji, organizovaniji, sa više mehanizama i kontrole. Bez lopte smo u ovom momentu jako dobri, ali možemo biti još hrabriji u visokom presingu i više 'daviti' protivnika. Znam gde sam došao i svestan sam da za ono što želim treba vreme, a da bi se to vreme dobilo, moraju postojati dobri rezultati. Tako je u Srbiji, ali i svugde u svetu - nemate strpljenja ni za koga ako nema rezultata. Želimo da budemo dosadni, da izazivamo i Zvezdu i Partizan i vidimo koliko možemo da doguramo, da li možemo da ih prestignemo. Moja misija kao trenera jeste da Vojvodina bude konstantno konkurentna u borbi za titulu i kup, te da uđe u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja. Trofej mora doći kao posledica uspostavljenog sistema”

Savić ceni kvalitet svojih igrača, a jedan od onih koji se posebno istakao ove sezone je mladi Petar Sukačev. Gde ga vidite u budućnosti, kao levog beka ili levo krilo?

„Vidim ga kao startnog levog beka reprezentacije. Ima stvari koje mora da popravi, pogotovo na toj poziciji, ali mislim da je izuzetan potencijal. Baš je dobra ličnost i dobar igrač, presposoban fizički, ima ogroman prostor za napredak. Kao trener ja kod njega ne vidim limit. Zbog toga mislim da može da bude standardan reprezentativac, a samo je na njemu lično dokle će dobaciti u karijeri“.

Povratak Dejana Zukića je izazvao veliku euforiju javnosti, ali je na početku bilo negativnih komentara. Sada došao do željenog nivoa i nalazi se na prvom mestu liste strelaca Mozzart Bet Superlige sa pet postignutih golova.

„Vidite kako se priča okrenula za samo mesec i po dana. Pre mesec i po dana bio je sve samo ne dobar, svašta se negativno pričalo o njemu. A sada, čim je odigrao dobro, javnost odmah očekuje da 'pušta kišu'. Očekuje se da dođe i Ferencvarošu da četiri gola, a Ajaksu šest, zaista ne znam zbog čega. Dejan Zukić je izuzetan igrač, ličnost i lider. Ima sjajan karakter i ogroman prostor za napredak. Sa 25 godina može još mnogo da razvije svoju igru. Mislim da je jedan od retkih naših igrača koji može da radi ono što je najskuplje u fudbalu - da se igrač brani kao 'šestica', a napada kao 'desetka'. Nema mnogo takvih igrača. Stvarno nam je i čast i privilegija što ga imamo u ekipi“.

Marko Savić je jedan od predvodnika talasa mladih trenera u srpskom fudbalu. Tu su i Koković, Neđić, Damjanović, Pandurović, Milijaš… Ipak, kao začetnika svega toga vidi nekadašnjeg trenera Partizana, Vojvodine i mlade reprezentacije Iliju Stolicu.

„Kada je Ilija Stolica došao, niko u Superligi nije gledao na fudbal na taj način. On je pionir svega toga i mnogo je pomogao nama mladim trenerima. Ne govorim samo o meni, znam gomilu trenera koji su išli kod njega po savet i usmerenje, gledajući ono što radi. Tada smo svi mi uglavnom radili u mlađim kategorijama, a on je pomogao da se u našem fudbalu promeni narativ - pokazao je da mlad trener može da isporuči i rezultat i igru, ali i da drži svlačionicu. Svlačionica ne mora da se drži samo na osnovu godina i hijerarhije, već malo i na osnovu znanja. A mislim da ovi mladi treneri imaju znanje. Ako pričamo o uticaju na klubove, Žarko Lazetić sa TSC-om i Radomir Koković sa Železničarom su napravili najveći iskorak. Ali za samu trenersku struku - ubedljivo najveći uticaj imao je Ilija Stolica. Pitajte bilo kog mladog trenera, on je bio pravi reformator. Ljudi, Ilija Stolica nije lošiji trener od Roberta de Zerbija, to vam garantujem i mogu da potpišem. On je vrhunski stručnjak i vrhunska ličnost. U trenerskom poslu prirodno dolazi do kriza, ali videćete...“, poručio je između ostalog Marko Savić.

U najnovijoj epizodi podkasta 2x45 saznajte i šta Marko Savić smatra o trenutnoj igri Partizana i radu Saše Ilića, kao i kakvo mišljenje ima o Vukašinu Đurđeviću, kojeg je svojevremeno trenirao i u Voždovcu, a za kojeg kaže da nije elitni talenat, ali jeste elitni radnik.

Kompletnu epizodu možete pogledati na Mozzart TV-u.