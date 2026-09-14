Benzema u Bundesligi?! Šuška se, šuška... Problem arapski okovi teški 80.000.000 evra

Benzemi se dopalo sve što je čuo od njih, dopao mu se način na koji klub funkcioniše, to što igra Ligu Evrope i što puca na učešće u Ligi šampiona iduće godine. Činjenica da je nedavno zapratio Bajer na društvenoj mreži Instagram takođe sugeriše da se nešto kuva, skereće pažnju Bild...

Novinari ovog lista u želji da dođu do informacija iz ruke, pozvali su sportskog direktora Verkselfa Simona Rolfesa, a ovaj ih prilično 'ohladio':

"Naš tim je potpuno spreman za napornu sezonu. Šta to znači? Da trenutno ne razmatramo nove potpise".

I pored svega izrečenog mnogi veruju da se nešto događa na realaciji Bajer Leverkuzen - Karim Benzema, pošto agenti iskusnog golgetera već neko vreme rade na tome da se napravi revizija bogatog ugovora sa Saudijskom Arabijom o promociji fudbala te države kroz ambasadorsku poziciju. Naime, kad je potpisao pomeuti sporazum, Benzema se obavezao da neće igrati nigde izvan Saudijske Arabije.