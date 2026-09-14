Benzema u Bundesligi?! Šuška se, šuška... Problem arapski okovi teški 80.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 18:23
Francuz se navodno već raspitivao kod Lukasa Vaskeza i Muse Dijabija, na Instagramu zapratio Bajer
Nema euforije, daleko od toga da je bilo šta završeno - jer ozbiljne prepreke postoje - ali šuška se šuška u Nemačkoj: Karim Benzema (38) mogao bi da karijeru nastavi u Bundesligi?!
Nekoliko medija, među kojima je i Bild, prenelo je ovu informaciju, pozivajući se na svoje izvore. Navodno, francuski napadač voleo bi da karijeru nastavi u Bajer Leverkuzenu, pa je u tom cilju obavi razgovore sa svojim nekadašnjim saigračem i dobrim prijateljem iz madridskih dana - Lukasom Vaskezom, odnosno sa Musom Dijabijem, s kojim je zajedno igrao u Al Itihadu.
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Benzemi se dopalo sve što je čuo od njih, dopao mu se način na koji klub funkcioniše, to što igra Ligu Evrope i što puca na učešće u Ligi šampiona iduće godine. Činjenica da je nedavno zapratio Bajer na društvenoj mreži Instagram takođe sugeriše da se nešto kuva, skereće pažnju Bild...
Novinari ovog lista u želji da dođu do informacija iz ruke, pozvali su sportskog direktora Verkselfa Simona Rolfesa, a ovaj ih prilično 'ohladio':
"Naš tim je potpuno spreman za napornu sezonu. Šta to znači? Da trenutno ne razmatramo nove potpise".
I pored svega izrečenog mnogi veruju da se nešto događa na realaciji Bajer Leverkuzen - Karim Benzema, pošto agenti iskusnog golgetera već neko vreme rade na tome da se napravi revizija bogatog ugovora sa Saudijskom Arabijom o promociji fudbala te države kroz ambasadorsku poziciju. Naime, kad je potpisao pomeuti sporazum, Benzema se obavezao da neće igrati nigde izvan Saudijske Arabije.
On je u februaru kao slobodan igrač prešao iz Al Itihada u Al Hilal, ali nakon svega 16 utakmica (deset golova, pet asistencija) i šest meseci dve strane su se razišle. Izbio je problem sa klupskom upravom i trenerom Simoneom Inzagijem, koji je instistirao na Benzeminom odlasku. Francuz je tako u ovom času slobodan igrač, u principu može da bira novi klub, ali ako bi bez saglasnosti Arapa potpisao izvan te zemlje, ostao bi bez garantovanih 80.000.000 evra za preostale četiri godine pomenutog promotivnog ugovora.
To je trenutno i najveća prepreka za dolazak u Bajer, ako uopšte i postoji pravo interesovanje Nemaca...
Leverkuzen u sastavu ima tri klasične 'devetke': iskusnog Patrika Šika, mladog Kristijana Kofana i konstatno povređenog Viktora Bonifejsa. Vredni pomenuti da interesovanje za Benzemu nedeljama unazad pokazuje i turski Trabzon.