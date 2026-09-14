Kad je Dibala zdrav, Malen raspucan, a Mile siguran - Roma može da sanja velike snove

Dve veoma slične utakmice gledali smo istovremeno poslednjeg dana četvrtog kola Serije A. Roma je sa 2:0 savladala Torino u gostima, a Komo sa 2:1 Parmu kod kuće. Pored toga što su opravdali uloge favorita, iako su i jedni i drugi na momente strepeli od izjednačenja, zajedničko za fudbalere Rome i Kome večeras je i da su prebacili pritisak na Inter, koji od 20.45 igra na Meaci protiv Udinezea.

Još jednom je Gasperinijev tim odigrao vrlo sigurno, iako je u drugom poluvremenu svesno spušten gas kako bi se pojedini igrači odmorili za predstojeći veliki derbi. Malen je pogodio šesti put ove sezone, Dibala spakovao peti gol, a Mile Svilar imao dve sjajne intervencije kojima je čuvao samopouzdanje ekipe. Kada je ova troja raspoložena i, jako je bitno - zdrava, navijači Rome mogu da sanjaju velike snove. O tituli sigurno već uveliko maštaju, a ako bi uspeli da savladaju i branioca trofeja, zamislite kakva će euforija nastati u Rimu. Do četvrte uzastopne pobede Vučicu je odveo Donjel Malen pogotkom u 40. minutu. Ukupno 20. u 21 nastupu u Seriji A. Iako se asistencija piše Dibali, Holanđanin je pokazao izuzetnu snalažljivost i pored Toritnovog štopera Komuca i golmana Perija uspeo sa zemlje da pošalje loptu u mrežu. Velike zasluge za pogodak ima i Đanluka Mančini koji je izvršio pritisak posle slabog dodavanja domaćeg čuvara mreže i pomogao Dibali da dođe do lopte.

Imala je Roma sijaset prilika i pre pogotka, međutim, domaćini su se čvrsto branili. A, uspeli su i da ozbiljno zaprete udarcem Mandragore sa distance, ali je Svilar odlično reagovao. Kao i kasnije u drugom poluvremenu, kada je isti igrač pokušao da ga savlada iz slobodnjaka, ili kada je bio u situaciji "jedan na jedan" sa Đovanijem Simeoneom. Pokazao je Srbin zašto je najbolji golman italijanskog prvenstva.

Sredinom drugog poluvremena Gasperini je izveo iz igre prvo Malena i Sulea, potom Dibalu i Kristantea, što je uticalo da Romini napadi otupe, ali i pored toga Rimljani su imali kontrolu nad situacijom. I uspeli da postignu novi gol u nadoknadi, preko mladog Nikola Pisilija. Bio je to njegov drugi gol u sezoni, a dao ga je oštrim udarcem sa desne strane u dalji ugao. Zastali su igrači Torina misleći da će sudija svirati faul, ali prevarili su se i omogućili Rominom centralnom vezisti dovoljno prostora da se namesti na šut.

Komo je protiv Parme, takođe, držao situaciju pod kontrolom veći deo utakmice, mada su izabranici Seska Fabregasa sredinom drugog poluvremena imali sreću da je David Romero pogodio stativu. Odmah zatim je Robert Sančes imao odličnu intervenciju nogom.

Sprečio je Španac u tom trenutku izjednačenje Parme, pošto je prethodno Komo već poveo pogotkom njegovog sunarodnika, mladog reprezentativca, Jakoba Ramona. U 23. minutu se prikrao iza leđa gostujućih igrača, koji su prethodno traljavo reagovali u pokušajima da izbace loptu posle centaršuta iz kornera.

Pitanje pobednika u ovom meču i proboj Koma na drugo mesto doneo je Brazilac Kaiki svojim prvim golom u drugom nastupu za Fabregasov tim po dolasku iz Kruzeira. Opet je odbrana Parme u 83. minutu morala bolje da reaguje...

Gosti su u nadoknadi uspeli da stignu do utešnog gola, preko Davida Romera. U pitanju je još jedan prvenac novajlije, u ovom slučaju Argentinca koji je došao u Parmu iz Tigrea, ali vremena da se izbegne poraz nije bilo.