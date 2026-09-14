Lepa vest za Feđu Dudića i Kragujevčane: Kapiten je dobro

Ipak, vesti su dobre, povreda nije teže prirode. Potvrdio je to iskusni centralni defanzivac za Mozzart Sport:

„U pitanju je ruptura lista, upravo sam odradio snimak, predviđeni oporavak je par nedelja. Vukao sam tu neku povredu još pre utakmice sa Mačvom, zato sam je i propustio. Nisam imao bolove što me je malo zavaralo, pa me je presekao bol na početku meča protiv Mladosti, ali verujem da će sve to vrlo brzo biti kako treba.“

Neće ga, dakle, biti u subotu protiv OFK Beograda u gostima, ali bi Simović trebalo da bude spreman posle reprezentativne pauze, kada Kragujevčane čeka izuzetno težak raspored – mečevi sa Crvenom zvezdom i Vojvodinom, odloženi duel sa Železničarom iz drugog kola...

Slobodan Simović je nedavno, tokom priprema na Zlatiboru, opširno govorio za Mozzart Sport o svojoj bogatoj karijeri. Možda se očekivalo da zbog godina ove sezone ima doziranu minutažu, ali čak i kada je bilo planirano da odmori, kao na primer protiv Partizana u Beogradu, ušao je u igru nakon crvenog kartona Hilua i držao kompletnu odbranu bez primljeng gola sat vremena sa igračem manje.

Podsetimo, Feđa Dudić još od prvog kola ne može da računa na Nemanju Miletića, koji je ovog leta doveden kao veliko pojačanje na poziciji levog beka.