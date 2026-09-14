Radnik kod kuće i u gostima kao doktor Džekil i mister Hajd, poklonio Zemunu drugi bod u sezoni

Devet kola i skoro dva meseca od početka prvenstva, posle tri promene na klupi (ako računamo i Nenada Kisa, koji je suštinski vodio ekipu od odlaska Milana Kuljića, pa do večerašnjeg debija Đorđija Mojsova), ovo večeras je najbliže što je Zemun bio pobedi u Mozzart Bet Superligi. Tako što je vodio od 28. do 67. minuta, a da u tom periodu doslovno nije šutnuo u okvir gola rivala.

Imali su Surduličani možda i istorijsku priliku da pobedom izbiju na treće mesto na tabeli, da budu prvi ispod Zvezde i Vojvodine, da se o njima narednih dana priča kao o totalnom hitu i sezone i kalendarske godine (što ne znači da to i ovako nisu), ali su još jednom pokazali da su, makar rezultatski, jedan tim kod kuće, a sasvim drugi na strani. Od 13 bodova, koliko imaju na svom kontu, 11 su osvojili na domaćem terenu, gde su pre neki dan postali prva i za sada jedina ekipa koja je ove sezone odolela lideru i šampionu, a ove večeri tek druga koja nije pobedila ‘fenjeraša’ - 1:1 u Ubu na zatvaranju devetog kola.