Radnik kod kuće i u gostima kao doktor Džekil i mister Hajd, poklonio Zemunu drugi bod u sezoni
Vreme čitanja: 8min | pon. 14.09.26. | 21:03
Surduličani sami sebi dali gol, sve vreme dominirali, ali propustili možda i istorijsku priliku da izbiju na treće mesto na tabeli
Devet kola i skoro dva meseca od početka prvenstva, posle tri promene na klupi (ako računamo i Nenada Kisa, koji je suštinski vodio ekipu od odlaska Milana Kuljića, pa do večerašnjeg debija Đorđija Mojsova), ovo večeras je najbliže što je Zemun bio pobedi u Mozzart Bet Superligi. Tako što je vodio od 28. do 67. minuta, a da u tom periodu doslovno nije šutnuo u okvir gola rivala.
Imali su Surduličani možda i istorijsku priliku da pobedom izbiju na treće mesto na tabeli, da budu prvi ispod Zvezde i Vojvodine, da se o njima narednih dana priča kao o totalnom hitu i sezone i kalendarske godine (što ne znači da to i ovako nisu), ali su još jednom pokazali da su, makar rezultatski, jedan tim kod kuće, a sasvim drugi na strani. Od 13 bodova, koliko imaju na svom kontu, 11 su osvojili na domaćem terenu, gde su pre neki dan postali prva i za sada jedina ekipa koja je ove sezone odolela lideru i šampionu, a ove večeri tek druga koja nije pobedila ‘fenjeraša’ - 1:1 u Ubu na zatvaranju devetog kola.
Izabrane vesti
Dobio je Zemun ovaj bod na poklon, jer su Surduličani doslovno sami sebi dali gol u 28. minutu, a onda se propisno ispromašivali u pokušaju da preokrenu rezultat. Lucidno izveden slobodan udarac Martina Novakovića doneo je izjednačenje, ali totalnu dominaciju tokom čitave utakmice gosti ipak nisu uspeli da potpuno materijalizuju. Pričaće se o detalju iz 85. minuta. Sudija Aleksandar Živković najpre je dosudio jedanaesterac za goste posle starta golmana Kneževića nad rezervistom Kosijom, ali je posle poziva iz VAR sobe preinačio odluku i pokazao napadaču Radnika žuti karton zbog navodnog simuliranja.
Ničim izazvan je Uroš Lazić loptu poslao u sopstvenu mrežu u 28. minutu (dešava se), nakon centaršuta Saše Kneževića sa desne strane. Jeste Šarić potvrdio pogodak, ali se čini da je lopta prethodno prešla gol-liniju, kada je Radojičić pokušao da odbrani šut svog saigrača. Beše to jedini udarac u okvir Radojičićevog gola u prvom poluvremenu, pa ispade da je Zemun stigao do vođstva, a da nije šutnuo u gol.
Naspram čak osam Radnikovih u prvom poluvremenu, koje je zaustavljao po ko zna koji put ove sezone briljantni Mladen Živković, sve dok se u 35. minutu nije teško povredio, pa je na nosilima iznet sa terena. Velikih peh za veterana koji se kroz karijeru napatio sa nesvakidašnjim malerima, lomovima i operacijama, a ove sezone je jedina svetla tačka najslabijeg tima na tabeli.
U jednom napadu dva puta je branio pokušaje Bogdanovića, prvo nogom, pa glavom. Jedan udarac glavom Stojanovića posle kornera je atraktivno odbranio, jednom mu je pomogao Vasilije Bakić, koga je lopta pogodila na putu ka golu posle “specijala” Pejovića i Jovanovića.
Gol je pao iz slobodnog udarca, koji je lukavo izveo Novaković udarcem po zemlji, ispod živog zida koji je poskočio. Svim silama su napadali Surduličani i pre i posle toga, nema im se u tom smislu šta zameriti, ali za niski blok Zemunaca nisu pronašli rešenje.
Treba reći da je i domaćin mogao do pobede. Najbolju priliku za to imali su neposredno posle primljenog gola, kada je Kalat poslao projektil, koji je Radojičić skrenuo do prečke. Bila su pre toga i dva solidna pokušaja sa velike udaljenosti Ilića i Tabakovića, te u finišu nabačena lopta iz prekida za Ostojića, kada se opet istakao čuvar mreže Radnika. Dovoljno za zaključak da, bez obzira na dominaciju rivala i način na koji je postignut gol, bod Zemunaca nije nezaslužen. U konačnom zbiru, kako sada stoje stvari, teško će im pomoći, ali makar su mrdnuli sa mrtve tačke i prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza.
MOZZART BET SUPERLIGA, 9. KOLO
ZEMUN - RADNIK 1:1 (1:0)
/Lazić 28 ag - Novaković 67/
Ub. Stadion “Dragan Džajić”.
Sudija: Aleksandar Živković (Niš).
Žuti kartoni: Petrović, S. Knežević, Kadijević (Zemun), Bogdanović, Lazić, Zorić, Kosija (Radnik).
ZEMUN (4-2-3-1): Živković 7 (od 40. M. Knežević 6) - S. Knežević 6,5, Ostojić 6,5, Bakić 7, Kadijević 6 - Meši 6, Ilić 6,5 - Tabaković 6 (od 65. Kalat 6,5), Petrović 5,5 (od 65. Ljubomirac 6), Belaković 5,5 (od 46. Vadze 6) - Šarić 6 (od 58. Petrušić 5,5).
RADNIK (4-2-3-1): Radojičić 7 - Lazić 5,5, David Stojanović 6,5, Abubakar 6, Sonja 6 - Popović 6, Pejović 6 (od 65. Kosija 5,5) - L. Jovanović 6 (od 46. Kvarši 6), Novaković 7, Đ. Jovanović 6 (od 79. Ohori) - Bogdanović 6 (od 79. Zorić).
Igrač utakmice: Vasilije Bakić (Zemun) 7.