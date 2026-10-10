Fenerbahče u trci za potpis Dijaza

Turska štampa otuda prenosi kako je klub uveliko u stanju priprema i za zimski prelazni rok, ali istovremeno otkriva i neuspele letnje planove.

18.00: (4,70) Rize (3,70) Fenerbahče (1,75)

Klub je letos doveo petoricu igrača, među njima i napadača Romelua Lukakua, ali čini se da Belgijanac ipak nije bio prva meta. Kako je preneo "Fanatik", prva želja čelnika Fenera bio je grčki napadač Vangelis Pavlidis, član Benfike.

Fenerbahče je prema tim navodima klubu iz Lisabona ponudio 50.000.000 evra, ali su Portugalci smatrali to nedovoljnim i otuda su zadržali Pavlidisa u svojim redovima.

Nije tajna da je Fenerbahče želeo da mu ponudi dobre uslove, radilo se o godišnjoj plati od 8.000.000 evra plus bonusima, ali Benfika je stopirala ceo posao.

Sada stvari stoje nešto drugačije. U upravi kluba iz Istanbula svesni su da ne vredi pokušavati igrati na istu kartu, pa su promenili metu. Kako prenose turski mediji, pre svih dnevnik "Hurijet", cilj je da se u januaru angažuje napadač Real Madrida, 27-godišnji Braim Dijaz.

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Svesni su u stručnom štabu Fenera da Dijazu ne ide onako kako je očekivao i da će teško imati veću minutažu u ekipi iz Madrida. Na četiri zvanična meča ove sezone na terenu je proveo ukupno 178 minuta.

Nije Fenerbahče jedini koji se raspituje, tu je i Milan u kojem je Dijaz igrao na pozajmicu u periodu od 2020. do 2023. Ipak, čini se da Italijani daju prednost Brazilcu Endriku, takođe članu Reala, sa čijim predstavnicima su već započeli preliminarne razgovore. Po Dijaza su spremni da krenu tek ako ne uspeju da dovedu Endrika.

Dijaz je svestan situacije i da mu na leto ističe ugovor, te da je klub spreman da ga proda, pa će morati i sam da razmotri sve opcije. Njegova trenutna vrednost na tržištu se procenjuje na 35.000.000.

Inače, on je na 167 mečeva za kraljevski klub postigao 22 gola uz 31 asistenciju.

TURSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)

/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/

Subota

Genčlerbirligi - Amed u toku

15.00: (1,95) Alanja (3,40) Erzurum (4,10)

15.00: (3,70) Samsun (3,50) Trabzon (2,00)

18.00: (4,70) Rize (3,70) Fenerbahče (1,75)

Nedelja

12.30: (2,80) Konja (3,40) Bašakšehir (2,50)

15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)

18.00: (1,28) Bešiktaš (5,90) Kodžaeli (9,50)

Ponedeljak

19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)

***kvote su podložne promenama