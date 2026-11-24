Ona će biti održana u sredu od 13 časova na stadionu u Humskoj i, kako je rečeno našem portalu, na njoj će popularni Raća govoriti na opšte teme, prouzrokovane lošim rezultatima.

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Biće, naravno, prilike i da novinari postave pitanja, a nas zanima šta je to što biste vi pitali funkcionera Parnog valjka, pa da neka od tih pitanja – a verujemo da će biti zanimljivih – predočimo nekadašnjem vezisti.

Inače, Petrović je dosad jednom imao izlaganje pred novinarima, u danima kad je promovisao Idrisua Babu u pojačanje Parnog valjka. Tad je obećao da će se češće pojavljivati na konferencijama, ali se to nije desilo sve dok nije rešio da sazove ovu – vanrednu. Jer, osim Aleksandra Stanojevića i pre njega Saše Ilića, u formi konferencija niko se sa crno-bele strane Topčiderskog brda mesecima nije obraćao.

A trebalo bi...