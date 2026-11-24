Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 14:02
Sportski direktor se obraća javnosti
Prošlo je skoro pet meseci otkako je Radosav Petrović postao sportski direktor Partizana. U trenutku kad je došao klub je bio na talasu euforije usled angažmana Saše Ilića za trenera i nade da bi kroz kvalifikacije mogao da osigura evropsku jesen. Umesto velikih rezultata usledila su velika razočaranja, što je dovelo do promene na poziciji šefa stručnog štaba, povratka Aleksandra Stanojevića, ali ni sa njim rezultati ni igre nisu drastično bolji.
Crno-beli su tek deseti na tabeli Mozzart Bet Superlige, igraju loše, govor tela pojedinaca je razočaravajući, ranije je bilo i nediscipline, navijači su nezadovoljni i sve to skupa je predstavljalo okidač da Petrović sazove konferenciju za medije.
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Ona će biti održana u sredu od 13 časova na stadionu u Humskoj i, kako je rečeno našem portalu, na njoj će popularni Raća govoriti na opšte teme, prouzrokovane lošim rezultatima.
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Biće, naravno, prilike i da novinari postave pitanja, a nas zanima šta je to što biste vi pitali funkcionera Parnog valjka, pa da neka od tih pitanja – a verujemo da će biti zanimljivih – predočimo nekadašnjem vezisti.
Inače, Petrović je dosad jednom imao izlaganje pred novinarima, u danima kad je promovisao Idrisua Babu u pojačanje Parnog valjka. Tad je obećao da će se češće pojavljivati na konferencijama, ali se to nije desilo sve dok nije rešio da sazove ovu – vanrednu. Jer, osim Aleksandra Stanojevića i pre njega Saše Ilića, u formi konferencija niko se sa crno-bele strane Topčiderskog brda mesecima nije obraćao.
A trebalo bi...