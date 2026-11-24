Mozzart Bet Kup Srbije: Partizan protiv filijale, Zvezda na Vošinog dželata
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 14:16
I dva superligaška derbija u osmini finala
Branilac trofeja protiv trećeligaša koji je izbacio prošlosezonskog finalistu, a Partizan – koji u najmasovnijem klupskom takmičenju Srbije vidi prečicu do Evrope – na sopstvenu filijalu Teleoptik. To je rezultat žreba za parove osmine finala Mozzart Bet Kupa Srbije.
Najzanimljiviji je svakako sudar crno-belih sa Teleoptikom, jer takav sudar u Humskoj su mogli da ugovore i međ sobom. I jasno je da se ovde pitanje prolaska ne postavlja. Ni Zvezda ne bi trebalo da ima problem, jer je izvukla trećeligaša Sloven iz Rume, s tim da treba imati na umu da su baš oni u šesnaestini finala "šokirali" Vojvodinu eliminisavši je sa 1:0 zahvaljujući golu Aleksandra Gajinova.
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Zanimljivo, Sloven i Zvezda su se u Kupu sastali i prošle sezone, istina u šesnaestini finala, ali po užasnom terenu stadiona u Borkovačkoj dolini, a beogradski crveno-beli su slavili sa 2:0 golovima Nemanje Radonjića i Mirka Ivanića i navijačima priredili jednu nezaboravnu uspomenu, jer imaju i ta gostovanja niželigašima neku posebnu čar.
Žreb je spojio i dva superligaška para. Jedan će biti derbi začelja, jer će Zemun ugostiti Radnički iz Niša u sudaru dva poslednje plasirana tima na tabeli. Novi Pazar će pak biti favorit protiv Mačve, mada će Šapčani imati prednost domaćeg terena što će svakako smanjiti razliku.
Imaćemo takođe i duel dva lidera. TSC-a, kao trenutno vodećeg u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, i FAP Priboja, najbolje plasiranog kluba Srpske lige zapad. Koji je inače već eliminisao jednog prvoligaša, subotički Spartak.
Radnik će u Surdulici ugostiti Grafičar, sa svešću da je baš njegov naredni rival u prethodnoj rundi iznenadio IMT, a prošle sezone dobacio čak do polufinala. OFK Beograd Mozzart Bet će dočekati Tekstilac, oprezan zbog toga što je klub iz Odžaka, iako trećeligaš, već označio kraj takmičenja lučanske Mladosti.
Čukarički i Javor poslednji su par osmine finala Mozzart Bet Kupa Srbije čije će se utakmice igrati 2. decembra i biće poslednje u kalendarskoj 2026. Takmičenje će se potom nastaviti 3. marta utakmicama četvrtfinala. Polufinale se igra 21. aprila, a finale 12. maja.
MOZZART BET KUP SRBIJE – OSMINA FINALA
Mačva Šabac – Novi Pazar
OFK Beograd Mozzart Bet – Tekstilac
Zemun – Radnički Niš
FAP Priboj – TSC
Radnik Surdulica – Grafičar
Sloven Ruma – Crvena zvezda
Teleoptik – Partizan
Čukarički - Javor