Zanimljivo, Sloven i Zvezda su se u Kupu sastali i prošle sezone, istina u šesnaestini finala, ali po užasnom terenu stadiona u Borkovačkoj dolini, a beogradski crveno-beli su slavili sa 2:0 golovima Nemanje Radonjića i Mirka Ivanića i navijačima priredili jednu nezaboravnu uspomenu, jer imaju i ta gostovanja niželigašima neku posebnu čar.

Žreb je spojio i dva superligaška para. Jedan će biti derbi začelja, jer će Zemun ugostiti Radnički iz Niša u sudaru dva poslednje plasirana tima na tabeli. Novi Pazar će pak biti favorit protiv Mačve, mada će Šapčani imati prednost domaćeg terena što će svakako smanjiti razliku.

Imaćemo takođe i duel dva lidera. TSC-a, kao trenutno vodećeg u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, i FAP Priboja, najbolje plasiranog kluba Srpske lige zapad. Koji je inače već eliminisao jednog prvoligaša, subotički Spartak.

Radnik će u Surdulici ugostiti Grafičar, sa svešću da je baš njegov naredni rival u prethodnoj rundi iznenadio IMT, a prošle sezone dobacio čak do polufinala. OFK Beograd Mozzart Bet će dočekati Tekstilac, oprezan zbog toga što je klub iz Odžaka, iako trećeligaš, već označio kraj takmičenja lučanske Mladosti.

Čukarički i Javor poslednji su par osmine finala Mozzart Bet Kupa Srbije čije će se utakmice igrati 2. decembra i biće poslednje u kalendarskoj 2026. Takmičenje će se potom nastaviti 3. marta utakmicama četvrtfinala. Polufinale se igra 21. aprila, a finale 12. maja.

MOZZART BET KUP SRBIJE – OSMINA FINALA

Mačva Šabac – Novi Pazar

OFK Beograd Mozzart Bet – Tekstilac

Zemun – Radnički Niš

FAP Priboj – TSC

Radnik Surdulica – Grafičar

Sloven Ruma – Crvena zvezda

Teleoptik – Partizan

Čukarički - Javor