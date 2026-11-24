KOMO - AEK (tip 1, kvota 1,25) - početak 21.00

Italijani su dobili sedam od poslednjih osam utakmica u Seriji A i Ligi šampiona. Na poslednja dva meča u Ligi šampiona postigli su čak 13 golova. AEK je posle manje krize rezultata uspeo da veže dve pobede u prvenstvu Grčke.

LAJPCIG - LANS (tip 1, kvota 1,35) - početak 21.00

Forma nemačke ekipe je u velikom usponu. Imaju pet pobeda na poslednjih šest utakmica. Na poslednja dva meča postigli su po pet golova. Francuzi su u velikom padu, u poslednje četiri utakmice gubili su tri puta, od toga i od Koma kod kuće sa 9:1.

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ARSENAL - BORUSIJA DORTMUND (tip 1, kvota 1,48) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Šampionu Engleske bukvalno sve polazi za rukom. iako će protiv Nemaca biti bez golmana Davida Raje, svakako su favoriti, bez obzira na poraz letos u Londonu od Milionera u prijateljskom meču (2:3). Tobdžije su u seriji od deset utakmica bez poraza, sa sedam pobeda i tri remija. O ovom meču više pročitajte OVDE.

BODE GLIMT - LASK (tip 1, kvota 1.40) - početak 18.45 MOZZART RELAX

Norvežani su odlični kada su u pitanju mečevi kod kuće u ligi šampiona. Imaju šest utakmica bez poraza na svom terenu u takmičenju UEFA. Takođe, imaju tri pobede i remi u poslednje četiri utakmice. LASK je takođe dobar i u seriji od četiri uzastopne pobede.

MANČESTER SITI - NAPOLI (tip 1, kvota 1,33) - početak 21.00

Građanima se ne dešava često da nemaju tri pobede zaredom kod kuće, pa će učiniti sve da savladaju Napolitance, posebno jer im je to uspevalo u poslednja tri okršajima sa ekipom sa juga Italije. Napoli je doduše dobio jedan i izgubio četiri meča od poslednjih pet na strani.

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