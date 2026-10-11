Fenomen Čukaričkog: Od razvojnog kluba do sigurne kuće za veterane i zvezde padalice

Da ne bude zabune, momci poput Lazara Markovića, Đorđa Jovanovića, Uroša Nikolića, Milana Pavkova i Marka Docića poseduju ozbiljan kvalitet za Mozzart Bet Superligu, ali je sa njima promenjen klupski DNK, a rezultati su sve lošiji. Čuka nije dobila poslednjih šest mečeva u domaćem šampionatu, od toga na poslednja tri je uvek imala prednost i svaki put ju je na volšeban način ispustila. Činjenica da su se ovoliko okrenuli igračima čije su karijere na nizbrdici, govori o tome da se belo-crni potencijalno plaše ispadanja iz elitnog ranga i u toj situaciji mesta za razvoj mladih nema.

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Marko Jakšić je na prvoj konferenciji kao trener Čukaričkog rekao da se neće libiti da na teren pošalje petoricu bonus igrača. Skoro sedam meseci kasnije, na utakmici protiv Mačve (2:2), na terenu su bili isključivo stariji igrači. Na sve to, u trenucima igračke krize, klub je angažovao Đorđa Jovanovića i Nemanju Radonjića, fudbalere koji dugo nisu uspevali da pronađu druge angažmane i na kraju su završili na Banovom brdu. Slična priča je i sa Nemanjom Miletićem. Iskusnom beku je na kraju prethodne sezone istekao ugovor. Kako nije uspeo da pronađe novi klub, rešio je da se vrati u Čuku.

Očigledno da se poverenje u mlade igrače malo okrunilo, ili da oni u ovom trenutku nisu dovoljno dobri. Čuka nema stabilnog prvog golmana. Vladan Čarapić se smatra projektom kluba, ali u ovom trenutku deli minutažu sa mnogo starijim kolegom Đorđem Nikolićem. Sve to vreme Vladimir Stojković (43) je praktično na marginama.

Čarapić nije suvereno prvi izbor i neko ko će klubu doneti milionsko obeštećenje sledećeg leta kao što je to bio slučaj prethodnih godina. U ovom trenutku, jedini igrač od kojeg Čuka može da očekuje šestocifreni iznos od prodaje je Uroš Miladinović. Momak koji ima 22 godine, više nije bonus i sledeće leto mu je možda poslednja šansa da napravi ozbiljniji transfer.

Biće zanimljivo ispratiti kako će se ova priča dalje raščivijati, ali Čukarički je odstupio od onoga po čemu je godinama bio prepoznatljiv i to se, barem za sada, ispostavlja kao loš potez.