TSC pustio Petrovića na pozajmicu na Kipar

Velika su očekivanja imali u TSC-u od Bogdana Petrovića kada su ga prošlog leta doveli iz Voždovca, ali mladi napadač u stresnoj sezoni Topolčana nije uspeo da se nametne kao vođa ofanzive.

Ni u novoj sezoni u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije Petrović se nije izborio za mesto startera, na četiri poslednje utakmice je presedeo sve vreme na klupi, tako da nije veliko iznenađenje što je dobio zeleno svetlo TSC-a da ode na pozajmicu.