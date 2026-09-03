TSC pustio Petrovića na pozajmicu na Kipar
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Vreme čitanja: 3min | čet. 03.09.26. | 18:29
Mladi napadač prešao u Omoniju Aradipu
Velika su očekivanja imali u TSC-u od Bogdana Petrovića kada su ga prošlog leta doveli iz Voždovca, ali mladi napadač u stresnoj sezoni Topolčana nije uspeo da se nametne kao vođa ofanzive.
Ni u novoj sezoni u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije Petrović se nije izborio za mesto startera, na četiri poslednje utakmice je presedeo sve vreme na klupi, tako da nije veliko iznenađenje što je dobio zeleno svetlo TSC-a da ode na pozajmicu.
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Novi klub Bogdana Petrovića je kiparski prvoligaš Omonija Aradipu, koja ga je uzela na jednogodišnju pozajmicu sa opcijom otkupa na kraju sezone. Mladi napadač je već stigao u novi klub i zadužio opremu.
Petrović je u TSC došao iz Voždovca, a pre toga je bio u školama Čukaričkog i Jagodine.
TSC je ovog leta doveo kao iskusnog špica Nemanju Nikolića, bivšeg golgetera Partizana i Vojvodine, a na poslednje dve utakmice ulogu „lažne devetke“ imao je Saša Jovanović.