Sar mora da svari to što mu je propao transfer u Liverpul

Ne možemo reći da je Ismaila Sar ovog leta bio pred vratima Liverpula, ali se engleski velikan jeste ozbiljno interesovao za krilo Kristal Palasa. Usmeno je klub sa Enfilda kontaktirao čelnike londonskog kluba nakon što je shvatio da neće moći do Brajtonovog Jankube Mintea, pitao za Senegalca, ali je sa Selhurst parka stigao odgovor da Sar nije na prodaju.

Bilo je glasina o bojkotu 28-godišnjaka sa ugovorom do leta 2029, mediji na Ostrvu su proneli vest da je Sar čak odbijao da trenira kako bi isforsirao transfer, ali je trener Orlova Pjer Saž sve javno demantovao objasnivši da je razlog propuštenih treninga i mečeva protiv Evertona i Mančester Sitija povreda, te kako nema nikakvih zamerki na profesionalizam nekadašnjeg igrača Meca, Rena, Votforda i Marselja.