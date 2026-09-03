Sar mora da svari to što mu je propao transfer u Liverpul
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 18:55
Pjer Saž nema zamerki na profesionalizam Palasovog krila
Ne možemo reći da je Ismaila Sar ovog leta bio pred vratima Liverpula, ali se engleski velikan jeste ozbiljno interesovao za krilo Kristal Palasa. Usmeno je klub sa Enfilda kontaktirao čelnike londonskog kluba nakon što je shvatio da neće moći do Brajtonovog Jankube Mintea, pitao za Senegalca, ali je sa Selhurst parka stigao odgovor da Sar nije na prodaju.
Bilo je glasina o bojkotu 28-godišnjaka sa ugovorom do leta 2029, mediji na Ostrvu su proneli vest da je Sar čak odbijao da trenira kako bi isforsirao transfer, ali je trener Orlova Pjer Saž sve javno demantovao objasnivši da je razlog propuštenih treninga i mečeva protiv Evertona i Mančester Sitija povreda, te kako nema nikakvih zamerki na profesionalizam nekadašnjeg igrača Meca, Rena, Votforda i Marselja.
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Ipak, objasnio je Saž da Saru nije lako i da će mu biti neophodno vreme da procesuira to što mu se ipak nije dogodio transfer karijere.
"Moraće to da svari jer je igranje za klub poput Liverpula san mnogih klinaca. Ukazala se prilika, ali na kraju se nije dogodilo. Ako želi da nastavi karijeru tamo, mora da ponovi kvalitetnu sezonu kao prošle godine. Znamo da mu je neophodno vreme. Kao i u svakoj teškoj i lošoj situaciji, vreće će učiniti svoje."
Posle propuštenih mečeva sa Evertonom i Sitijem, neće Sar biti na raspolaganju Sažu ni u subotu protiv Fulama. Zadržao je Palas Sara, ali je poslednjeg dana prelaznog roka izvisio za Malika Fofanu, koji je posle ludog scenarija ipak završio u Sanderlendu (o tome pročitajte OVDE).
"Dali smo sve od sebe. Na kraju dana igrač je izabrao na osnovu svog kriterijuma, a ja mu želim sve najbolje jer je dobar momak i dobar fudbaler", zaključio je Francuz.