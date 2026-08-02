Ferencvaroš još bez pobede u prvenstvu

Prethodno je Ferencvaroš pre nedelju dana izgubio od Pakšija (2:4), tako da sada ima jedan bod i na samoj ivici je da se nađe u zoni ispadanja. Naravno, tek su dva kola prošla, ne znači to da navijači najpopularnijeg mađarskog kluba treba da brinu za titulu.

00.30: (2,30) Internasional (3,00) Korintijans (3,20)

Ono što je važnije za njih u ovom delu sezone je što su rezultati na međunarodnoj sceni odlični. Ferencvaroš je dvaput pobedio Vojvodinu (2:1 i 3:0) u 1. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a zatim je preskočio i narednu prepreku Tvente, tako što je u Holandiji pobedio sa 2:1, posle čega je u Mađarskoj bilo 2:2.

U 3. kolu Ferencvaroš će narednog četvrtka igrati protiv poljskog Gornika iz Zabžea, tima koji je ispao iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

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MAĐARSKA 1 – 2. KOLO

Nedelja

Ferencvaroš – Vašaš 0:0

Ujpešt – Debrecin 4:2 (2:1)

/Amenjido 24, Horvat 45+1, 61, 90+5 – Sendrej 11, Džudćak 89/

Đer – Njiređhaza 4:0 (1:0)

/Urblik 22, Endžije 48, Đukanović 82, Banati 86/