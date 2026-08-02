Ferencvaroš još bez pobede u prvenstvu
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 22:59
Tim iz Budimpešte remizirao sa Vašašom (0:0) u 2. kolu šampionata Mađarske
Koliko je dobar u kvalifikacijama za Ligu Evrope, toliko Ferencvaroš ne može da se sastavi u domaćem šampionatu. Mađarski velikan je i posle 2. kola prvenstva Mađarske bez pobede, pošto je ove nedelje odigrao u Budimpešti samo 0:0 sa Vašašom.
Imali su zeleno-beli inicijativu gotovo čitav meč. Napravili su pet velikih prilika, uputili 14 šuteva na gol, ali rezultat se nije menjao. Jedini srpski fudbaler u njihovim redovima Aleksandar Ćirković čitavu utakmicu je presedeo na klupi.
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Prethodno je Ferencvaroš pre nedelju dana izgubio od Pakšija (2:4), tako da sada ima jedan bod i na samoj ivici je da se nađe u zoni ispadanja. Naravno, tek su dva kola prošla, ne znači to da navijači najpopularnijeg mađarskog kluba treba da brinu za titulu.
00.30: (2,30) Internasional (3,00) Korintijans (3,20)
Ono što je važnije za njih u ovom delu sezone je što su rezultati na međunarodnoj sceni odlični. Ferencvaroš je dvaput pobedio Vojvodinu (2:1 i 3:0) u 1. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a zatim je preskočio i narednu prepreku Tvente, tako što je u Holandiji pobedio sa 2:1, posle čega je u Mađarskoj bilo 2:2.
U 3. kolu Ferencvaroš će narednog četvrtka igrati protiv poljskog Gornika iz Zabžea, tima koji je ispao iz kvalifikacija za Ligu šampiona.
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MAĐARSKA 1 – 2. KOLO
Nedelja
Ferencvaroš – Vašaš 0:0
Ujpešt – Debrecin 4:2 (2:1)
/Amenjido 24, Horvat 45+1, 61, 90+5 – Sendrej 11, Džudćak 89/
Đer – Njiređhaza 4:0 (1:0)
/Urblik 22, Endžije 48, Đukanović 82, Banati 86/