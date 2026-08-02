Nedović se ne vraća u Zvezdu: Završena priča! Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja...

Nedavno je Nemanja Nedović na jednom košarkaškom događaju u Grčkoj izjavio da ima još godinu dana ugovora sa Crvenom zvezdom , pa su se svi zapitali – vraća li se to iskusni bek među crveno-bele ove sezone? Prošlu sezonu proveo je na pozajmici, Monako nije preuzeo kompletan dvogodišnji ugovor koji je potpisao sa Crvenom zvezdom prošlog leta, pa je mnogima promaklo da ima još godinu dana ugovora sa beogradskim klubom. Sada nam je jasno da se popularni Neda neće vraćati u Crvenu zvezdu, što je i sam potvrdio.

Glavno pitanje je – šta se desilo prošlog leta? Zašto je odjednom napustio Crvenu zvezdu, iako je potpisao novi, dvogodišnji ugovor?

"Nešto se promenilo u junu, za mesec dana. Sve bi bilo okej jer meni je isticao ugovor tada. Samo je trebalo tada da mi se kaže – e, razmišljamo u drugom pravcu, hvala na svemu, super su bile tri godine, sve. Ja sam se i tada zapitao, šta se dešava? Pričate mi jednu priču, radi se druga priča. Odlaže se i odlaže... Ja sam tada još pregovarao sa druga dva kluba i to jedan baš ozbiljan klub. I onda, totalno se promenila priča. Dođi, potpisujemo ugovor. Željko (Drčelić) i ja smo se dogovorili za dva minuta. Onda se nešto drastično promenilo i to je to. To je više pitanje za njih". Definitivno se ne vraća ovog leta.

"Nije opcija ove godine da se ja vratim u Zvezdu. Mislim, šta se promenilo za godinu dana? Šta može da se promeni za godinu dana? Videlo smo i Jaga koji je isto sklonjen, pa se vratio i kako je bilo. Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja jednom, on će to uraditi i drugi put. To je nešto što sam ja stavio do znanja kome je trebalo da se stavi do znanja odavno, da je to što se tiče igračke karijere (povratak u Zvezdu) – završena priča", jasan je Nedović.

Prisetio se i dolaska u Crvenu zvezdu pre više od 20 godina.

"Verovao ili ne, meni je prelazak u Užice bio katastrofalan. Nije mi leglo i bio sam mnogo puta u iskušenju da se vratim kući. Tako da mi je dolazak u Beograd bio lagan. Možda zbog uzbuđenja, jer sam potpisivao za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Beograd mi je legao od prvog dana i zaista ga volim. Nisam došao sa tim da sam već uspeo. Pustio sam da vreme učini svoje i ja sam došao u Crvenu zvezdu kao treći plejmejker. Pa sam se povremeno probijao, igrao sa starijom generacijom i bilo mi je zanimljivo da vidim gde sam i šta sam". Jedna od centralnih tema ovog leta jeste prelazak Luke Vildoze u redove Partizan Mozzart Beta. Samo po sebi to ne bi bilo ništa spektakularno da pre četiri godine Argentinac nije nosio dres Crvene zvezde, a u međuvremenu i te kako izražavao naklonost crveno-belima. Vildoza je tokom svog mandata u Crvenoj zvezdi delio svlačionicu sa Nemanjom Nedovićem, pa je tako jedno od pitanja bilo i kako on gleda na potez Argentinca da se pridruži Partizan Mozzart Betu.

"On je ovako super momak i ima neki svoj fazon koji mi je legao. Znate šta, on je bio u Panatinaikosu 10 meseci, zatim u Crvenoj zvezdi osam meseci, u Olimpijakosu 10 meseci. Da se on zadržao negde dve-tri godine ili četiri, da je ostao u klubu na drugačiji način, pa da mu zameriš. Ovako, on je stranac, igra košarku, nigde se nije duže zadržavao. Okej, navijače je to povredilo, iznenađenje je transfer, ali nije mi to sad neka tragedija", rekao je Nedović.