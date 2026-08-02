Ratkov opet strelac, doneo Laciju pobedu u 88. minutu i pokazao Gatuzu koliko vredi
Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 23:13
Rimljani posle preokreta savladali Askoli u prijateljskoj utakmici sa 2:1 (0:0)
Nameće se polako Petar Ratkov novom treneru Lacija Đenaru Gatuzu. Srpski fudbaler je ponovo bio strelac za Rimljane u pripremnoj utakmici, ovog puta za pobedu nad Askolijem posle preokreta sa 2:1 (0:0).
U subotu je 22-godišnji napadač dao dva gola za italijanskog prvoligaša protiv Avelina, u pobedi sa 6:3, a samo dan kasnije bio je junak trijumfa nad Askolijem.
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Za razliku od prethodnog meča, kada je bio starter, sada ga je Gatuzo ostavio na klupi. Uveo ga je u igru u poslednjih 15 minuta, u momentu kada je na semaforu stajalo 1:1. Samo nekoliko minuta pre toha Mohamed Amin Čakir je doneo prednost Askoliju, da bi ubrzo zatim izjednačio Matija Zakanji.
00.30: (2,30) Internasional (3,00) Korintijans (3,20)
Ratkov je odmah po ulasku na teren počeo da pravi razliku. Posle kornera u 82. minutu šutirao je glavom za malo pored gola, da bi potom u 88. dao gol za pobedu. Adrijan Pšiborek je uputio idealan centaršut, a Ratkov je ovog puta bio precizniji.