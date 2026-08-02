Ratkov opet strelac, doneo Laciju pobedu u 88. minutu i pokazao Gatuzu koliko vredi

Nameće se polako Petar Ratkov novom treneru Lacija Đenaru Gatuzu. Srpski fudbaler je ponovo bio strelac za Rimljane u pripremnoj utakmici, ovog puta za pobedu nad Askolijem posle preokreta sa 2:1 (0:0).

U subotu je 22-godišnji napadač dao dva gola za italijanskog prvoligaša protiv Avelina, u pobedi sa 6:3, a samo dan kasnije bio je junak trijumfa nad Askolijem.