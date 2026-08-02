Igraš odbranu i daješ 15 poena po meču: Izvoli 52.00.000 dolara

Maršal čak nije ni redovan starter u Teksasu. Ipak, svoj posao radi na izuzetno visokom nivou. Što se tiče odbrane, može da preuzima i brani i visoke i niske igrače, dok je u napadu dokazani skorer. Iako loše šutira trojke - 29,1%, uspeo je prošle sezone da ostvari prosek od 15,2 poena po utakmici.

Uglavnom se opredeljuje za poludistancu i dokle god ubacuje, nema šta da mu se zameri. Pokazao se kao dobar par sa Kuperom Flegom na krilnim pozicijama jer ne troši mnogo lopte što mladoj nadi daje prostor da bude taj koji će da donosi odluke.

Maršal je pre Dalasa igrao četiri godine za Nju Orleans Pelikanse. Možemo da kažemo i da nije dobio baš pravo priliku u Luizijani, ali u Teksasu jeste i iskoristio ju je.

Valja napomenuti da je Dalas ovog leta već doveo jedno krilo, a u pitanju je prvi pik sa drafta 2024. godine, Zakari Rizaše. Iako dosad nije ništa pokazao, možda mu promena sredine bude prijala, budući da u njegovoj igri definitivno ima prostora za napredak.

Takođe, Dalas Meveriksi nemaju nikakvu nameru da se rastanu sa Kajrija Irvingom, uprkos tome što su tokom ovog leta na njihovu adresu stigle brojne ponude za trejd. Žele u Teksasu da se bore što pre za titulu i tako izbrišu mrlju koju je napravio Niko Herison kada je trejdovao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse praktično ni za šta.

Sagraditi tim oko Flega je prvi zadatak, a očigledno je jedan od temelja bio i novi ugovor za Maršala. Videćemo koji je sledeći poziv uprave ove franšize koja je osvojila titulu 2011. godine prvi i jedini put u istoriji.